Feature: Die 5 bekanntesten Recording-Tonstudios der Welt

Recording-Studios der Welt

Im folgenden Artikel wollen wir euch einen kleinen Überblick geben über die 5 bekanntesten Recording-Tonstudios der Welt, die (Musik-) Geschichte schrieben. In einer Zeit, in der an ein mehrspuriges digitales Aufnahmestudio samt unerschöpflicher Klangquellen in den heimischen Wänden noch nicht einmal zu denken war, waren die folgenden Tonstudios Tempel der 1- und 2-Zoll-breiten Tonbänder Keimzellen der auch heute noch bekanntesten Aufnahmen der Geschichte.

Und obwohl es kein Mythos ist, dass heutzutage für relatives kleines Geld Hard- und Software erworben werden kann, mit der absolut ebenbürtige Aufnahmen gemacht werden können, kann das Klein- und Homestudio mit einem nicht punkten: das Prestige, das diese beinahe heiligen Hallen ausstrahlen.

Abbey Road Studios (London, Vereinigtes Königreich)

Bekannte Künstler: Die Beatles, Pink Floyd

Bekannte Werke: „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (The Beatles), „The Dark Side of the Moon“ (Pink Floyd)

Die Abbey Road Studios in der Abbey Road 3 in St John’s Wood, London, sind vielleicht das berühmteste Aufnahmestudio der Welt. Gegründet 1931 von der Gramophone Company, aus der später EMI hervorging, wurde Abbey Road schnell zu einem Zentrum für klassische Aufnahmen und beherbergte legendäre Komponisten und Dirigenten wie Edward Elgar und Arthur Sullivan.

Der internationale Ruhm des Studios stieg in den 1960er-Jahren sprunghaft an, als es zum Synonym für die Beatles wurde. 1962 begannen die Beatles mit dem Produzenten George Martin in Abbey Road zu arbeiten und in den folgenden acht Jahren wurde das Studio zu ihrer kreativen Spielwiese. Hier nahmen sie bahnbrechende Alben wie „Revolver“, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ und „The White Album“ auf.

Die Abbey Road Studios waren nicht nur ein Zufluchtsort der Beatles. Das Studio spielte auch für die Karrieren anderer legendärer Künstler eine wichtige Rolle. Pink Floyd nahmen Teile ihres bahnbrechenden Albums „The Dark Side of the Moon“ in Abbey Road auf und nutzten die damals hochmoderne Technik und Akustik des Studios, um ihren unverwechselbaren Sound zu erschaffen. Zu dieser Zeit wurden auch noch echte Hallkammern genutzt, woher auch heute noch die „Room Verbs“ in allen Reverb-Geräten stammen. Der Einfluss des Tonstudios ging über die Rock- und Popmusik hinaus; es wurde auch zu einem beliebten Ort für Filmmusik. Die Soundtracks zu „Star Wars“ und „Der Herr der Ringe“ wurden hier aufgenommen.

Obwohl das Studio im Laufe der Jahre Besitzer wechselte, hat es seinen historischen Charme und seine hochmoderne Technologie bewahrt. Im Jahr 2010 wurde Abbey Road von der englischen Denkmalschutzbehörde als „Grade II listed“ eingestuft, was den Erhalt des Studios als kulturell bedeutsame Stätte sicherstellt und es auf eine kulturelle Stufe mit Kriegsdenkmälern und römischen Bädern stellt. Heute ist das Studio weiterhin in Betrieb, passt sich modernen Aufnahmetechniken an und zelebriert gleichzeitig sein reiches Erbe.

Von den Anfängen mit klassischen Aufnahmen bis hin zur goldenen Ära mit den Beatles und darüber hinaus sind die Abbey Road Studios ein Leuchtturm der musikalischen Innovation und Geschichte, in dem die Klänge einiger der wichtigsten Aufnahmen aller Zeiten widerhallen.

Electric Lady Studios (New York, USA)

Bekannte Künstler: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, AC/DC

Bekannte Werke: „Back in Black“ (AC/DC), „Physical Graffiti“ (Led Zeppelin)

Die Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York City, gehören definitiv zu den 5 bekanntesten Recording-Tonstudios der Welt. Dessen Geschichte ist eng mit dem Geist des Rock’n’Roll verknüpft ist. Das Studio war die Idee des Gitarrenvirtuosen Jimi Hendrix, der sich einen Raum wünschte, in dem Künstler frei experimentieren und ihre kreativen Visionen verwirklichen konnten … und vielleicht auch ganz konkreten Visionen hingeben konnten.

1968 kaufte Hendrix das Gebäude in der 52 West 8th Street, das ursprünglich ein Nachtclub namens „The Generation“ war. Mit Hilfe des Architekten und Akustikers John Storyk verwandelte Hendrix es in ein hochmodernes Aufnahmestudio, das speziell für die Bedürfnisse von Musikern konzipiert wurde. Tragischerweise erlebte Hendrix den Betrieb des Studios nur wenige Wochen, bevor er im September 1970 starb. In dieser kurzen Zeit gelang es ihm jedoch, Aufnahmen zu machen, die später auf seinen posthumen Veröffentlichungen erscheinen sollten.

Die Electric Lady Studios öffneten offiziell am 26. August 1970 ihre Pforten und wurden schnell zu einem Magneten für hochkarätige Talente. Das lebendige, farbenfrohe Interieur und die hochmoderne Ausstattung des Studios zogen eine Mischung von unterschiedlichsten Künstlern an und machten es zu einem Zentrum für Kreativität und Innovation. Dazu trugen vor allem die einzigartige Atmosphäre und die außergewöhnliche Akustik bei.

In den Jahrzehnten nach Hendrix‘ Tod florierten die Electric Lady Studios weiter. Ikonische Alben wie „Physical Graffiti“ von Led Zeppelin, „Young Americans“ von David Bowie und „Talking Book“ von Stevie Wonder wurden in den Studios aufgenommen. Der Einfluss des Tonstudios erstreckte sich über alle Genres, von Rock über Pop bis hin zu Soul und darüber hinaus.

Im Laufe der Jahre haben sich die Electric Lady Studios an die sich verändernde Landschaft der Musikindustrie angepasst und gleichzeitig ihr Erbe als erstklassige Aufnahmestätte bewahrt. In den letzten Jahren haben Künstler wie U2, The Strokes und Daft Punk in den Electric Lady Studios aufgenommen, was ihre anhaltende Relevanz und ihren Status als kreativer Zufluchtsort gewährleistet.

Die Electric Lady Studios sind ein Zeugnis für Jimis Vision, seine Leidenschaft für die Musik und sie bleiben ein lebendiger, dynamischer Ort, an dem die Vergangenheit und die Zukunft der Musik zusammenfließen.

Am 9. August 2024 ist eine Dokumentation „Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision“ erschienen, deren Veröffentlichung mit der Ausgabe eines 3-CD- 5-Vinyl-Box-Sets einhergeht.

Sun Studio (Memphis, USA)

Bekannte Künstler: Elvis Presley, Johnny Cash

Bekannte Werke: „That’s All Right“ (Elvis Presley), „I Walk the Line“ (Johnny Cash)

Das Sun Studio, das oft als „Geburtsstätte des Rock ’n‘ Roll“ bezeichnet wird, befindet sich in Memphis, Tennessee. Es wurde 1950 von Sam Phillips gegründet und firmierte ursprünglich unter dem Namen Memphis Recording Service. Phillips hatte die Vision, die rohe Energie der afroamerikanischen Musik einzufangen und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Das Tonstudio erwarb sich schnell den Ruf, sowohl etablierten als auch aufstrebenden Musikern die Türen zu öffnen. 1951 nahm Phillips den Song „Rocket 88“ von Jackie Brenston und seinen Delta Cats (mit Ike Turner) auf, den viele als die erste Rock ’n‘ Roll-Platte ansehen. Dieser bahnbrechende Titel war der Grundstein für die entscheidende Rolle des Studios in der Musikgeschichte.

Den bedeutendsten Beitrag leistete das Sun Studio 1954, als ein junger Lastwagenfahrer namens Elvis Presley die Türen des Studios betrat. Presley nahm ein paar Songs auf, darunter eine einzigartige Interpretation von „That’s All Right“, die Aufmerksamkeit von Phillips erregte. Phillips erkannte das Potenzial von Presley und veröffentlichte den Titel auf seinem Label Sun Records, was Elvis zum Star machte und so wohl den Lauf der populären Musik veränderte.

Das Studio wurde zum Sprungbrett für andere legendäre Künstler, darunter Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins und Roy Orbison. Diese Musiker, die zusammen als „Million Dollar Quartet“ bekannt sind, nahmen einige ihrer einflussreichsten Werke im Sun Studio auf. Songs wie Cashs „I Walk the Line“ und „Great Balls of Fire“ von Lewis verkörperten den rauen, energiegeladenen Sound, der das Label Sun Records prägte.

Trotz des Erfolgs war Phillips aufgrund finanzieller Schwierigkeiten gezwungen, den Vertrag von Elvis 1955 an RCA zu verkaufen. Dieser Schritt verschaffte Phillips das nötige Kapital, um Sun Records über Wasser zu halten und weiterhin neue Talente zu fördern. In den späten 1950er-Jahren führte der Aufstieg größerer Plattenfirmen jedoch zu einem Rückgang der Bedeutung des Sun Studios.

1987 wurde das Sun Studio als Aufnahmestudio und Touristenattraktion wiedereröffnet, um sein Erbe als historische Stätte zu bewahren. Heute ist das Studio nachts noch aktiv, während Besucher tagsüber die heiligen Hallen besichtigen können, in denen der Rock ’n‘ Roll geboren wurde.

Die bahnbrechenden Aufnahmen und die Rolle, die das Sun Studio bei der Gestaltung der Karrieren einiger der berühmtesten Musiker der Geschichte gespielt hat, machen es zu einem Eckpfeiler der amerikanischen Musikgeschichte.

Hansa Studios (Berlin, Deutschland)

Bekannte Künstler: David Bowie, U2

Bekannte Werke: „Heroes“ (David Bowie), „Achtung Baby“ (U2)

Auch die Hansa Studios in Berlin-Kreuzberg sind eines der berühmtesten Aufnahmestudios der Welt. Die Wurzeln des 1976 gegründeten Studios gehen auf ein bereits bestehendes Studio namens „Hansa Tonstudio“ zurück. Es erlangte seinen legendären Status durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Künstlern und bahnbrechenden Aufnahmen.

Die Berühmtheit des Tonstudios stieg in den 1970er-Jahren, als es zu einem kreativen Zufluchtsort für einige der einflussreichsten Bands dieser Zeit wurde. David Bowie und Iggy Pop spielten in der Geschichte von Hansa eine besonders wichtige Rolle. In den späten 1970er-Jahren nahmen Bowie und Pop mehrere Alben im Hansa auf, darunter „Heroes“ und „Lodger“ (letzteres Teil der „Berlin Trilogy“). Die legendären „Heroes“-Sessions 1977, zu denen auch der berühmte Song „Heroes“ gehörte, wurden im „No. 1 Studio“ von Hansa aufgenommen, einem Raum, der für seine ausgeprägte, resonante Akustik bekannt ist. Diese Aufnahmen gelten als wegweisend für eine neue Ära der Rockmusik, die experimentelle Klänge mit der rohen Energie der Berliner Post-Punk-Szene verband.

U2 nahmen Teile ihres Albums „Achtung Baby“ im Hansa auf und nutzten die einzigartige Atmosphäre des Studios, um einen Sound zu schaffen, der ihre Karriere prägen sollte. Auch Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds und The Cure haben im Hansa aufgenommen, angezogen von seiner Geschichte.

Das Ambiente des Studios, das sich durch sein minimalistisches Design und seine hochmoderne Ausstattung auszeichnet, hat bis weit ins 21. Jahrhundert hinein Spitzentalente angezogen. Heute bieten die Hansa Studios nicht nur Raum für Aufnahmen, sondern sind auch ein kulturelles Wahrzeichen, das sein Erbe als Schmelztiegel für musikalische Innovation und Kreativität bewahrt hat.

Metropolis Studios (London, Vereinigtes Königreich)

Bekannte Künstler Queen, Amy Winehouse

Bekannte Werke: „Made in Heaven“ (Queen), „Back to Black“ (Amy Winehouse)

Die Metropolis Studios im Herzen Westlondons haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 1989 ihren Platz als eine der weltweit führenden Aufnahme- und Mastering-Einrichtungen verdient. Das in einem umgebauten Kraftwerk in Chiswick untergebrachte Studio ist aufgrund seiner einzigartigen architektonischen Merkmale und seiner erstklassigen Technologie ein begehrtes Ziel für Musiker und Produzenten gleichermaßen.

Der gute Ruf des Studios zog schnell eine Reihe von hochkarätigen Künstlern an. Eines der ersten bemerkenswerten Projekte war „Innuendo“ von Queen, das letzte Album mit Freddie Mercury. Die Band nutzte die Ausstattung und Akustik von Metropolis voll aus und schuf einen kraftvollen Schwanengesang, der Mercurys unbeugsamen Geist zur Geltung brachte.

Die Metropolis Studios standen auch in den 1990er- und 2000er-Jahren für musikalische Innovation. Das Studio spielte eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Radioheads gefeiertem Album „OK Computer“. Die Band nutzte das riesige Angebot an altem und modernem Equipment von Metropolis, um die Grenzen ihres Sounds zu erweitern, was zu einem bahnbrechenden Album führte, das oft als eines der besten Alben aller Zeiten bezeichnet wird.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für Metropolis war „Back to Black“ von Amy Winehouse, das hier gemastert wurde. Der Vintage-Soul-Sound des Albums, gepaart mit Amys rauem, gefühlvollem Gesang, traf den Nerv der Hörer auf der ganzen Welt und wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen bedacht.

Auch Metropolis hat das digitale Zeitalter angenommen und gleichzeitig seine analogen Wurzeln beibehalten, was es zu einem vielseitigen Ort für eine breite Palette von Genres macht. Von den kraftvollen Balladen von Adele bis hin zu den elektronischen Beats von The Prodigy hat sich das Studio immer wieder angepasst und weiterentwickelt, um in einer sich ständig verändernden Musikindustrie relevant zu bleiben.

Heute sind die Metropolis Studios nicht nur ein Aufnahmestudio, sondern auch ein kultureller Knotenpunkt, der eine Reihe von Dienstleistungen wie Mastering, Abmischung und Produktion anbietet. Das Tonstudio bietet Veranstaltungen, Workshops und Künstlerentwicklungsprogramme, um neue Talente zu fördern und die Kreativität zu unterstützen.

Dies beendet zunächst unserer Rundgang durch die Recording-Studios, die Geschichte schrieben. Sicherlich ist es nur eine Auswahl und es gibt noch einige Hochkaräter. Vielleicht werden diese in einer späteren Ausgabe noch in den Fokus rücken.