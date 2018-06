Feature: Die besten E-Gitarren unter 500,- Euro

Power im Low-Budget-Bereich

Entgegen aller pessimistischen Behauptungen boomt die Gitarrenszene nach wie vor unentwegt und es wird den Spöttern aller Voraussicht nach auch 2018 nicht gelingen, den Rock ’n‘ Roll als tot zu deklarieren. Diese ewige Anziehungskraft schlägt sich natürlich auch auf den Markt der Gitarrenhersteller nieder, die sich mit der (zumeist fernöstlichen) Produktion von günstigen Instrumenten darauf eingestellt haben. Denn nicht jeder hat beispielsweise das Geld für eine originale Adrian Smith Jackson Made in USA, für das Modell aus Fernostproduktion kurz unterhalb der Schmerzgrenze von 500,- Euro könnte es aber wohlmöglich reichen.

Überhaupt sind einige Signature-Instrumente namhafter Künstler in unserer Zusammenfassung über die besten E-Gitarren unter 500,- Euro vertreten. Mit diesen meist recht ordentlich gelungenen Kopien ist es ohne finanzielles Risiko möglich, mal die Grundsubstanz, den Look und das Feeling des Originalmodells zu besitzen, ohne gleich mit der Bank sprechen zu müssen.

Die Fertigungsqualität der in Asien hergestellten Instrumente hat in den letzten Jahren weiter große Fortschritte gemacht, sodass selbst wir bei uns in der Redaktion schon des Öfteren über eine solch gute Qualität der für uns zum Test angelieferten Instrumente gestaunt haben. Nicht umsonst haben einige der von uns getesteten Low-Budget-Gitarren unter 500,- Euro unser begehrtes und nicht oft verliehenes BEST BUY Prädikat erhalten – ganz gleich, ob sie nun die Unterschrift eines Gitarrenhelden tragen oder nicht. Am häufigsten erscheinen in unserer Zusammenfassung die großen Hersteller wie Ibanez, Cort, Harley Benton, Squier (Fender) oder ESP mit ihrer Low-Budget-Sparte LTD, die sich diesen Markt der günstigen Einsteigerinstrumente natürlich nicht entgehen lassen möchten. Die Auswahl ist nicht minder groß als das Angebot der US-Instrumente, auch wenn der Fachmann hier schon gewisse Unterschiede in der Fertigungsqualität feststellen dürfte.

Trotzdem sind die Zeiten definitiv vorbei, in denen Gitarren unter der 500-Euro-Grenze mehr mit Mängeln als mit gutem Ton antraten und spätestens nach einer Woche entweder beim Gitarrenbauer auf der Werkbank oder aber im Keller auf Nimmerwiedersehen landeten – entsorgt vom genervten Benutzer. Die adäquate Qualität trotz des günstigen Preises kommt nicht von ungefähr, denn viele Hersteller der wichtigsten Teile einer elektrischen Gitarre, wie z.B. die Tonabnehmer, die Mechaniken oder das Vibrato, lassen selber ihre Parts in Asien herstellen und haben so stets ein genaues Auge auf die Qualität der Produkte, die ja ihren guten Namen tragen – und den kann man sich dadurch auch schnell mal ruinieren.

Wir aus der Gitarre & Bass Redaktion wünschen nun viel Spaß beim Durchforsten unserer Zusammenfassung über die besten E-Gitarren unter 500,- Euro und empfehlen zusätzlich, immer auch mal ein Auge auf unsere Charts zu werfen. Hier findet man die besten Einsteiger- und Zweitinstrumente sauber in einem Ranking aufgelistet, zusammen mit vielen weiteren Produkten rund um unser aller Lieblingsinstrument.