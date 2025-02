Feature: Die größten Bands, die sich hinter den Kulissen hassten

Let there be fights!

In der Musikgeschichte gab es immer wieder Bands, die Millionen von Platten verkauften, ausverkaufte Tourneen spielten und Fans auf der ganzen Welt begeisterten – doch hinter den Kulissen konnten sich die Mitglieder oft nicht ausstehen. Interne Fehden, Egos und Streitigkeiten führten in vielen Fällen zum Ende der Bands oder zu legendären Auseinandersetzungen, die bis heute nachwirken. Hier sind einige der bekanntesten Gruppen, die trotz (oder vielleicht wegen) ihrer internen Konflikte große Erfolge feierten.

ANZEIGE

1. The Eagles – Vom Erfolg zum offenen Krieg

Die Eagles mögen für ihre harmonischen Melodien und zeitlosen Hits bekannt sein, doch hinter den Kulissen war die Band alles andere als harmonisch. Besonders die Fehde zwischen Gitarrist Don Felder und Glenn Frey eskalierte mehrfach und führte schließlich zum ersten Zerfall der Band. Der berühmteste Vorfall ereignete sich am 31. Juli 1980 während eines Benefizkonzerts für den kalifornischen Senator Alan Cranston in Long Beach, Kalifornien.

Der Abend begann bereits mit Spannungen. Don Felder hatte sich abfällig über den Politiker geäußert, was Glenn Frey auf die Palme brachte. Die Feindschaft zwischen den beiden Gitarristen war nicht neu, doch an diesem Abend wurde sie unübersehbar. Während des gesamten Konzerts standen sie nebeneinander auf der Bühne und drohten sich gegenseitig an. Frey erinnerte sich später daran, wie Felder ihm nach jedem Song zuraunte: „Noch drei Songs, dann kriegst du was auf die Fresse.“ Nach dem nächsten Lied: „Noch zwei Songs, dann kriegst du was auf die Fresse.“ Und so ging es weiter, bis das Konzert vorbei war. Die Feindseligkeit war so intensiv, dass sich die Bandkollegen unwohl fühlten, doch niemand konnte das Unvermeidliche aufhalten.

Kaum war der letzte Akkord gespielt, gingen Felder und Frey backstage aufeinander los. Es flogen Beleidigungen, Gitarren wurden zertrümmert, und die beiden Musiker mussten voneinander getrennt werden. Dieser Vorfall war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wenige Monate später lösten sich die Eagles offiziell auf. Frey und Don Henley arbeiteten in den folgenden Jahren zwar an Soloprojekten, doch die Beziehungen innerhalb der Band blieben zerrüttet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Als die Eagles in den 90er-Jahren für eine Reunion zusammenkamen, wurden Felder und Frey erneut gezwungen, miteinander zu arbeiten, doch ihre Abneigung füreinander war nie verschwunden. Felder beschwerte sich über die ungleiche Verteilung der Einnahmen, da Frey und Henley als Gründungsmitglieder den größten Anteil bekamen, während er und die anderen nur als Angestellte behandelt wurden. Das führte 2001 zu seiner endgültigen Entlassung aus der Band, was in einer millionenschweren Klage gegen die Eagles endete. Felder warf Frey und Henley Vertragsbruch und unfaire Geschäftspraktiken vor. Der Rechtsstreit wurde schließlich außergerichtlich beigelegt, doch die Beziehung zwischen Frey und Felder war unwiderruflich zerstört.

Glenn Frey machte keinen Hehl daraus, wie sehr er Felder verabscheute. In einem Interview von 2008 sagte er offen: „Ich kann nicht in einer Band mit einem Typen sein, den ich hasse. Ich hasse diesen Kerl.“ Selbst nach Freys Tod im Jahr 2016 gab es keine Zeichen der Versöhnung zwischen den verbliebenen Bandmitgliedern und Don Felder.

ANZEIGE

Trotz der internen Kämpfe schufen die Eagles einige der größten Hits der Rockgeschichte. Doch während die Songs wie Hotel California und Take It Easy ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit vermittelten, war das Leben innerhalb der Band alles andere als entspannt. Am Ende war es nicht nur der Erfolg, der sie trennte, sondern auch die tief verwurzelten persönlichen Konflikte, die selbst Jahrzehnte später nicht beigelegt werden konnten.

2. Oasis – Brüderkrieg mit E-Gitarren

Oasis waren die größte Britpop-Band der 90er, doch ihr Erfolg wurde ständig von einem epischen Brüderkrieg überschattet. Liam und Noel Gallagher hassten und brauchten sich zugleich – eine explosive Mischung aus musikalischem Genie und toxischer Familienfehde. Ihre Streitereien waren berüchtigt, voller Beleidigungen, Prügeleien und zerstörter Hotelzimmer. Zwischen den Beiden hat es so richtig geknallt.

Schon in den frühen Jahren von Oasis flogen zwischen den Brüdern regelmäßig die Fäuste. Einer der ersten legendären Vorfälle ereignete sich 1994 während einer US-Tour, als Liam betrunken in eine Gruppe Fremder spuckte und Noels Akustikset mit Bierflaschen bewarf. Noel revanchierte sich, indem er ihn mit einer Cricketkeule attackierte. Auch im Studio war das Verhältnis katastrophal. Während der Aufnahmen zu (What’s the Story) Morning Glory? lieferte sich Liam mit Noel eine so heftige Schlägerei, dass er das Studio verließ und für Tage verschwand.

Doch der endgültige Bruch kam 2009. Kurz vor einem Festivalauftritt in Paris zerstritten sich die Brüder wieder – angeblich, weil Liam Noels Gitarre zerstört hatte. Es folgte eine wüste Backstage-Schlägerei, bevor Noel endgültig genug hatte. Wenige Stunden später verkündete er seinen Ausstieg: „Es gibt keinen Punkt mehr, an dem ich mit Liam arbeiten kann.“

Seitdem führen die Gallaghers ihren Krieg in Interviews und sozialen Medien weiter. Während Fans seit Jahren auf eine Reunion hoffen, streiten sich die Brüder lieber öffentlich darüber, wer der größere Idiot ist. Oasis zerbrachen nicht an der Musik – sondern an sich selbst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

3. The Kinks – Prügel auf der Bühne

Die Kinks schufen einige der einflussreichsten Songs der Rockgeschichte, doch hinter den Kulissen war die Band von Chaos und Geschwisterkrieg geprägt. Im Zentrum des Dramas standen die Brüder Ray und Dave Davies, deren Beziehung von ständigen Streitereien, Beleidigungen und sogar körperlichen Auseinandersetzungen bestimmt war.

Schon als Kinder hatten Ray und Dave eine turbulente Dynamik, doch mit dem Erfolg der Kinks eskalierten ihre Konflikte. Einer der berüchtigtsten Vorfälle ereignete sich 1965 während eines Konzerts in Cardiff: Dave machte eine spöttische Bemerkung über seinen Bruder, woraufhin Ray ihn mit einem Schlag niederstreckte. Doch auch Dave konnte austeilen – einmal trat er wütend das Schlagzeug von Mick Avory um, woraufhin Avory ihm eine Beckenständer an den Kopf schleuderte und ihn bewusstlos schlug. Fun times!

Über die Jahre wurde die Fehde der Davies-Brüder zu einer Mischung aus Hass und Abhängigkeit. Ray, der kreative Kopf der Band, kontrollierte vieles, während Dave sich oft übergangen fühlte. Ihre Streitereien führten dazu, dass die Kinks in den USA vorübergehend von Tourneen ausgeschlossen wurden. Trotz legendärer Hits wie You Really Got Me oder Lolawar das Bandklima so vergiftet, dass Dave später sagte, es sei, als hätte er „sein ganzes Leben in einer psychischen Anstalt verbracht“.

Die Kinks lösten sich offiziell nie auf, doch Ray und Dave arbeiteten nach den 90ern kaum noch zusammen. Obwohl immer wieder über eine Reunion spekuliert wurde, blieb ihr Verhältnis kompliziert – eine perfekte Mischung aus musikalischem Genie und familiärer Zerstörung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

4. Fleetwood Mac – Drama als Kreativquelle

Fleetwood Mac erschufen mit Rumours eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten – doch hinter den Kulissen war die Band ein einziges emotionales Schlachtfeld. Affären, Trennungen und persönliche Fehden machten das Bandgefüge zu einem Pulverfass, das jederzeit explodieren konnte. Ich habe dazu mal ein Making Of gemacht – aus Liebe zu dieser Band und der Platte:

Besonders das Ex-Paar Stevie Nicks und Lindsey Buckingham führte eine toxische Beziehung, die sich in verbitterten Streitereien auf der Bühne und im Studio entlud. Buckingham demütigte Nicks bei Live-Auftritten, spielte absichtlich aggressiv, um sie aus dem Takt zu bringen, und schmetterte ihr im Studio eiskalte Beleidigungen entgegen. Doch auch Christine und John McVie, die während der Rumours-Sessions ihre Ehe beendeten, sprachen kaum noch ein Wort miteinander – außer, wenn es um Musik ging.

Die Spannungen befeuerten die Kreativität der Band, aber auch ihre Zerstörung. Drogen, Seitensprünge und Eifersucht machten das Tourleben zur Hölle. Stevie Nicks begann eine Affäre mit Drummer Mick Fleetwood, während Buckingham seinen Schmerz über die Trennung musikalisch in Songs wie Go Your Own Way verarbeitete – sehr zum Missfallen von Nicks, die den Song hasste.

Trotz der internen Dramen hielt die Band Jahrzehnte lang zusammen, trennte sich mehrfach und fand doch immer wieder zueinander. Die Fehden blieben, insbesondere zwischen Nicks und Buckingham, der 2018 schließlich aus der Band geworfen wurde. Wie sagt man so schön – don’t fuck where you play.

5. Guns N’ Roses – Axl vs. Slash

Guns N’ Roses verkörperten die Exzesse des Rock’n’Roll wie kaum eine andere Band – und zerstörten sich dabei fast selbst. Hinter den Kulissen tobte ein ständiger Machtkampf, vor allem zwischen Axl Rose und Slash, deren Beziehung sich von kreativer Partnerschaft zu erbitterter Feindschaft entwickelte.

Schon in den frühen Jahren der Band sorgte Axl mit seinen Launen für Spannungen. Er kam stundenlang zu spät zu Konzerten, brach Auftritte ab oder weigerte sich, auf die Bühne zu gehen, wenn ihm etwas nicht passte. Der Rest der Band – besonders Slash und Bassist Duff McKagan – ertränkte ihren Frust in Drogen und Alkohol.

In den 90ern eskalierte der Konflikt. Axl zwang die Band, neue Verträge zu unterschreiben, die ihm praktisch alleinige Entscheidungsgewalt gaben. Slash fühlte sich verraten und verließ schließlich 1996 die Band. Danach folgte ein öffentlicher Schlammschlacht-Marathon: Axl beleidigte Slash in Interviews als „Krebs für Guns N’ Roses“, während Slash Axl als unberechenbaren Tyrannen darstellte.

Jahrzehntelang galt eine Reunion als unmöglich – bis 2016 das Unvorstellbare geschah: Slash und Axl traten wieder gemeinsam auf. Trotz ihrer dunklen Vergangenheit bewiesen sie, dass der Mythos Guns N’ Roses größer war als ihre Feindschaft. Doch ob der Frieden ewig hält? Bei dieser Band weiß man nie. Hier mal eine kleine Übersicht wichtiger „Streitstationen“ in der Historie einer der Band, die so in der Form heute gar nicht mehr möglich ist.

1990: Steven Adler gefeuert – Der Drummer wird wegen schwerer Drogenprobleme aus der Band geworfen und verklagt die Band später.

– Der Drummer wird wegen schwerer Drogenprobleme aus der Band geworfen und verklagt die Band später. 1991: St. Louis Riot – Axl Rose springt während eines Konzerts ins Publikum, um einer Person die Kamera wegzunehmen. Danach verlässt er die Bühne, wütende Fans randalieren, es gibt Verletzte und Festnahmen.

– Axl Rose springt während eines Konzerts ins Publikum, um einer Person die Kamera wegzunehmen. Danach verlässt er die Bühne, wütende Fans randalieren, es gibt Verletzte und Festnahmen. 1992: Verspätung beim Montreal-Konzert – Nach Metallica’s Abbruch (James Hetfield hatte sich verbrannt) weigert sich Axl, pünktlich aufzutreten. Konzert endet im Chaos und in Straßenschlachten.

– Nach Metallica’s Abbruch (James Hetfield hatte sich verbrannt) weigert sich Axl, pünktlich aufzutreten. Konzert endet im Chaos und in Straßenschlachten. 1994: Duff McKagan fast tot – Jahre exzessiven Alkoholkonsums führen zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ärzte sagen ihm, er werde sterben, wenn er weiter trinkt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

6. The Police – Hass auf dem Höhepunkt

The Police gehörten in den späten 70ern und frühen 80ern zu den größten Bands der Welt, doch hinter den Kulissen war die Stimmung alles andere als harmonisch. Besonders die Beziehung zwischen Sting, Gitarrist Andy Summers und Drummer Stewart Copeland war von Spannungen, Wutausbrüchen und handgreiflichen Auseinandersetzungen geprägt.

Schon früh war klar, dass Sting das kreative Zentrum der Band werden würde – sehr zum Missfallen von Copeland und Summers, die sich oft übergangen fühlten. Während der Aufnahmen zum Album Synchronicity (1983) waren die Spannungen so groß, dass die Bandmitglieder teilweise getrennt voneinander im Studio arbeiteten. Copeland und Sting gerieten so oft in heftige Streitereien, dass der Produzent ein Pult mit Not-Aus-Schaltern ausstatten ließ, um die Mikrofone bei Eskalationen schnell abschalten zu können.

Die Situation war besonders schlimm, weil Copeland und Sting sich nicht nur verbal, sondern auch körperlich stritten. Während einer Aufnahmesession warf Copeland seine Drumsticks nach Sting und schrie ihn an. Sting revanchierte sich, indem er Copeland während eines Streits gegen eine Studiowand drückte. Auch Summers wurde nicht verschont – er bezeichnete die Proben der Band später als „psychologische Kriegsführung“.

Trotz ihres Erfolgs und Hits wie Every Breath You Take und Roxanne konnten The Police ihre persönlichen Differenzen nicht überwinden. 1984 löste sich die Band auf dem Höhepunkt ihres Ruhms faktisch auf, offiziell folgte keine Auflösung – aber eine jahrelange Funkstille. Zwar gab es 2007 eine überraschende Reunion-Tour, doch auch diese endete mit erneuten Streitereien.

Am Ende war das Bandklima so vergiftet, dass Summers einmal sagte: „Es war die beste Zeit meines Lebens – und die schlimmste.“

7. Pink Floyd – Zerwürfnisse auf höchstem Niveau

Pink Floyd schufen mit Alben wie The Dark Side of the Moon und The Wall Meilensteine der Rockgeschichte, doch hinter der Fassade tobte ein Machtkampf, der die Band langsam zerfraß. Besonders die Fehde zwischen Roger Waters und David Gilmour entwickelte sich über die Jahre zu einem der berüchtigtsten Konflikte der Musikgeschichte.

In den frühen Jahren war Pink Floyd eine Einheit, doch als Roger Waters immer mehr kreative Kontrolle an sich riss, begann der Zerfall. Während der Aufnahmen zu The Wall (1979) entließ Waters den Keyboarder Richard Wright kurzerhand aus der Band, ließ ihn aber als bezahlten Musiker weiterspielen. Gilmour und Drummer Nick Mason hatten wenig Mitspracherecht – Waters hatte das Sagen, und das ließ er alle spüren.

Nach The Final Cut (1983), das praktisch ein Waters-Soloalbum war, verließ er die Band offiziell und erklärte Pink Floyd für beendet. Doch Gilmour und Mason dachten gar nicht daran, aufzuhören. Es folgte ein erbitterter Rechtsstreit, in dem Waters versuchte, den Namen Pink Floyd für sich zu beanspruchen. Er verlor – und Gilmour führte die Band ohne ihn weiter, was die Fehde noch vertiefte.

Jahrzehntelang lieferten sich Waters und Gilmour öffentliche Wortgefechte. Waters nannte seine ehemaligen Bandkollegen „dilettantische Musiker“ und warf ihnen vor, seine Vision gestohlen zu haben. Gilmour konterte, indem er Waters als „egomanischen Tyrannen“ bezeichnete, mit dem niemand mehr arbeiten wollte. Selbst bei der kurzen Reunion für Live 8 im Jahr 2005 war die Anspannung spürbar – ein dauerhafter Frieden blieb aus.

Bis heute sind die Fronten verhärtet. Pink Floyd mag unsterbliche Musik geschaffen haben, doch hinter den Kulissen war die Band ein einziges Schlachtfeld. Schade – man kann sich nur vorstellen, was für großartige Musik die Band auch weiterhin hätte produzieren können.

8. Mötley Crüe – Sex, Drugs und Prügeleien

Mötley Crüe waren die personifizierte Eskalation des Rock’n’Roll – eine Band, die genauso viele Skandale und interne Fehden hatte wie Hits. Während sie in den 80ern mit Songs wie Kickstart My Heart und Dr. Feelgood die Charts stürmten, standen sie sich privat oft selbst im Weg. Die Beziehungen zwischen Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil und Mick Mars waren von Drogenexzessen, Prügeleien und Verrat geprägt.

Die erste große Eskalation ereignete sich 1984, als Sänger Vince Neil betrunken einen Autounfall verursachte, bei dem Hanoi Rocks-Drummer Razzle starb. Die Band machte danach weiter, doch der Vorfall hinterließ tiefe Risse. Besonders Nikki Sixx und Tommy Lee distanzierten sich von Neil, der sich zunehmend unkontrollierbar verhielt. 1992 wurde er schließlich aus der Band geworfen – offiziell wegen „musikalischer Differenzen“, in Wahrheit aber, weil Sixx und Lee ihn nicht mehr ertragen konnten.

Auch nach Neils Rückkehr 1997 blieb das Verhältnis angespannt. Die Bandmitglieder hatten immer wieder Streitigkeiten – mal wegen musikalischer Differenzen, mal wegen persönlicher Anfeindungen. Besonders der alternde Gitarrist Mick Mars wurde von seinen Kollegen oft herabgesetzt, da er sich aus den exzessiven Partys heraushielt. 2022 eskalierte der Konflikt endgültig, als Mars die Band verließ und später seine ehemaligen Kollegen verklagte. Er behauptete, sie hätten ihn aus der Band gedrängt und ihn finanziell betrogen.

Trotz all der Dramen, Schlägereien und öffentlichen Schlammschlachten schaffte es Mötley Crüe immer wieder, sich zusammenzuraufen – zumindest bis zum nächsten Eklat. Ihre Geschichte ist ein Paradebeispiel für das Motto: „Zuviel ist nie genug.“ Naja. Manchmal ist zuviel aber eben auch einfach … zuviel.

Fazit: Konflikte als kreative Triebfeder für Bands?

Obwohl (oder vielleicht gerade weil) sich viele dieser Bands intern nicht ausstehen konnten, haben sie einige der größten Songs und Alben der Musikgeschichte geschaffen. Der kreative Funke scheint oft aus Spannungen zu entstehen – doch irgendwann können selbst die größten Erfolge die persönlichen Differenzen nicht mehr überdecken. Dass Konflikte aber kein Muss sind, liegt auch auf der Hand – nur manchmal produzieren sie eben großartige Sachen.