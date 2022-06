Feature: Die katastrophalen Covid-Folgen in der Live-Branche

Live-Tod auf Raten!

Endlich, endlich, endlich, endlich! Jeder Musiker, ob Amateur oder Profi, sehnte nichts mehr händeringend herbei als das Fallen der Corona Beschränkungen im Live-Bereich. Unmengen von künstlerisch ausgerichteten Karrieren sind durch die verschiedenen Shutdowns bereits vernichtet, Unmengen von Frustkäufen getätigt und Unmengen von Pfunden im Netflix Wahn angefressen worden, aber jetzt, jetzt wird endlich alles wieder so wie 2019, die Tourneen, die Festivals, die Soloshows, alles wird wieder wie früher … wie früher …

Von wegen! Auch wenn man es als Konzertgänger nicht unmittelbar mitbekommt, die Live-Branche steht aus verschiedenen Gründen vor dem totalen Kollaps. Egal ob kleines lokales Festival oder weltweit bekannter Mega-Event, alle kämpfen mit den gleichen Problemen. Aber lest selbst.

Probleme? Was denn für Probleme?

Nun, es gibt gleich mehrere Probleme, welche durch Covid verursacht bzw. deutlich beschleunigt wurden. Der totale Stillstand in der Live-Branche von über 2 Jahren hat das Leben von Musikern, Veranstaltern und Konzertgängern komplett aus den Fugen gerissen, so dass sich der überwiegende Teil der Live-Musikbranche nebst allen angeschlossenen Berufssparten komplett neu orientieren mussten. Schauen wir uns aber zunächst einmal die Grundprobleme an.

1.) Eine Planung von 2020

Wir alle haben es ab März 2020 gesehen, ein Festival nach dem anderen, eine Tournee nach der anderen, eine Show nach der anderen wurden erst im Monatsrhythmus, dann im Halbjahresrhythmus und schließlich im Jahresrhythmus immer und immer wieder verschoben und die Fans pinnten ihre Vorverkaufskarten in regelmäßigen Abständen an ihre sich immer weiter füllende Pinwände. Im günstigsten Fall hieß es dann „Karten behalten ihre Gültigkeit“, im schlechtesten Fall wurde die Tour abgesagt, die Musiker verloren Geld, die Veranstalter verloren Geld und die Fans mussten den nervigen Weg der Rückerstattung antreten. Und nicht zu vergessen, die VVK-Gebühr ist natürlich auch weg. Ich selber musste in meinem Terminplan unsere Europatournee insgesamt dreimal verschieden, bei dem auch ein sehr gutes Package auf Eis gelegt werden musste.

Die Veranstalter der nachzuholenden Shows stehen nun allerdings unter dem Druck, eine Show/Festival/Tour zu den Konditionen von vor 2 Jahren zu realisieren, was schlicht und ergreifend so gut wie nicht möglich ist. Ob nun der Mörder aus Moskau, Chinas Non-Covid-Wahnsinn oder die explodierende Inflation, niemand konnte Anfang 2020 mit diesen Ereignissen rechnen, welche die Kosten für alles und jeden explodieren ließen. Ob Transport-, Reise-, Personal- oder Ersatzteilkosten, viele Bereiche, welche man für eine professionelle Umsetzung einer Show benötigt, sind um bis zu 50 % im Preis gestiegen oder noch schlimmer auf unbestimmte Zeit erst gar nicht mehr lieferbar. Der Veranstalter kann rückwirkend aber nun die Ticketkosten nicht mehr angleichen und muss mit den Einnahmen von vor 2 Jahren arbeiten, was zur Folge hat, dass viele Veranstalter nicht mehr kostendeckend arbeiten können und versuchen, die Mindereinnahmen auf die Künstler in Form von Gagennachverhandlungen abzuwälzen. Die Stimmung ist entsprechend angespannt und viele Namen ändern sich nahezu täglich auf den Konzertplakaten.

2.) Wo ist das Fachpersonal?

Wer einmal eine große Bühne von hinten oder unten gesehen hat, kann sich ein ungefähres Bild machen, was für ein gigantischer Aufwand mit der Planung und Umsetzung eines solchen Monsters verbunden ist. Gerade in Deutschland benötigt man bekanntermaßen für jede noch so kleine Arbeit, welche in der Öffentlichkeit stattfindet, einen entsprechenden Schein, respektive Ausbildung, das heißt, es darf ausschließlich geschultes Fachpersonal die Bühne auf-, um- und abbauen bzw. sie während des Betriebs verwalten. Es geht auch ganz anders, wie ich mehrfach z. B. in Südamerika „bewundern“ durfte, aber das ist eine andere Geschichte.

Ich weiß gar nicht, wie lange Fachleute vor der folgenden Situation gewarnt haben. Monatelang wurde es gebetsmühlenartig immer und immer wieder in allen Medien angesprochen, aber die Entscheidungsträger haben wie schon so oft in der Vergangenheit wieder einmal auf Durchzug im Sinne von „wird schon nicht so schlimm werden“ gestellt. Es kam daher, wie es kommen musste und die Folgen sind wie prognostiziert katastrophal. Wir haben kein Fachpersonal mehr! Es mangelt an allem, was in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen muss, Lichtler, Rigger, FOH, Backliner, Sicherheitsleute, selbst Thekenpersonal, einfach alles! Warum?

Nun, wenn man steuerzahlenden Bürgern verbietet, dass sie ihren Beruf ausüben, im Gegenzug aber nicht dafür sorgen, dass sie ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten können, ist man als Familienvater/-mutter gezwungen, sich nach Abbau der persönlichen Notgroschen einen neuen Job jenseits aller künstlerischen Betätigungsfeldern zu suchen. Ob Lokführer, Büromitarbeiter oder Impfhelfer, viele Live-Musik-Fachleute haben irgendwann entmutigt aufgegeben und neue Arbeitsverträge unterschrieben, welche abgesehen von einer besseren und sichereren Bezahlung, bezahltem Urlaub und staatlich garantierten Sozialabgaben selbst das gelegentliche Aushelfen im Live-Betrieb unmöglich machen.

Was jetzt passiert, kann man in jeder Live-Ecke sehen. Viele kleinere bis mittlere Festivals mussten bereits wegen Personalmangel abgesagt werden und jetzt greift das Problem nach den großen Mega-Events. Genaue Namen darf ich leider nicht nennen, aber jede Menge etablierte und große Festivals in Europa sind kurz davor, die Segel zu streichen. Teilweise müssen weltweit Fachkräfte eingeflogen werden, um die Veranstaltung irgendwie umsetzen zu können, was natürlich auch wieder die Veranstaltungskosten in die Höhe treibt. Zudem haben natürlich auch die wenigen Fachleute, welche bei der Stange geblieben sind, mal kurz ihre Kurse um bis zu 70 – 80 % angehoben. Erfahrene Bühnentechniker unter 400,- Euro Tagespauschale? No way!

3.) Covid und kein Ende?

Auch wenn man es wirklich nicht mehr hören kann, aber Covid ist strenggenommen immer noch nicht vorbei. Auch wenn Omicron einen durchweg moderateren Verlauf erlaubt, wer positiv auf Corona getestet wird, fällt immer noch für eine Woche aus. Auch jetzt noch erkranken ständig Kollegen von mir, was zur Folge hat, dass immer wieder Shows gecancelt werden müssen. Das Nachholen dieser Shows ist aber nicht so einfach möglich, da die meisten Venues bis Ende 2023 ausgebucht sind. Ich musste selbst in meinem Umfeld erleben, wie die Partnerin eines Kollegen bei einem Fitnessstudio Besuch per Schnelltest fehlerhaft auf Covid getestet wurde, der Kollege daraufhin einen PCR-Test machen musste, welcher aber mehrere Tage Bearbeitungszeit benötigte, was dazu führte, dass ein ausverkauftes Festival in Spanien aufgrund des fehlenden negativen Impfnachweises abgesagt werden musste. Flüge umsonst bezahlt, Veranstalter ohne Headliner, Fans stinkesauer, nur Verlierer an der gesamten Front. Ach ja, beide PCR-Tests waren natürlich negativ.

Der Fan verliert verständlicherweise irgendwann einmal die Freude am VVK und wartet bis zum letzten Tag, um sich dann an der Abendkasse einzudecken. Dies wiederum hat aber zur Folge, dass viele Tourneen bereits im Vorfeld aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, da der vermeintlich schlechte VVK eine schlechte Besucherzahl erwarten lässt, was den Fan wiederum in seinem Verhalten bestärkt. Eine klassische Todesspirale, die sich immer wieder gegenseitig neu befruchtet.

4.) Die Übersättigung droht

Jeden Tag, jede Stadt, mindestens 3 Shows, so ist der aktuelle Ansatz im Live-Bereich. Jede, wirklich jede Band ist momentan irgendwo unterwegs und versucht verzweifelt, ihre Ausfälle der letzten beiden Jahre wieder reinzuholen. Der daraus resultierende Effekt dürfte jedem klar sein. Selbst wenn der Fan zu Anfang noch ein paar mehr Shows als sonst mitnimmt, um seinen Nachholbedarf zu decken, wird spätestens ab Herbst eine Sättigung eintreten. Abgesehen davon, dass einem die Inflation seine persönlichen Guthaben ins Bodenlose prügelt, kann man einfach nur eine bestimmte Anzahl an Konzerten mitnehmen.

Große und etablierte Festivals sind nach wie vor vergleichsweise gut gebucht, aber nicht wenige Fachleute sagen bereits das Ende der Soloshows-Tourneen voraus. Nightliner, welche noch vor 2 Jahren 1.700 Euro pro Tag kosteten, haben jetzt bereits die 2.300 Euro Marke gerissen, vorausgesetzt, man bekommt überhaupt irgendeinen, weil wie gesagt jede Band im Moment unterwegs ist.