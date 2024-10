Feature: Gitarre & Bass Gear Highlights Juli bis September 2024

Unsere Gear Highlights vom 3. Quartal!

Gitarre & Bass Gear Highlights von Juli bis September – das dritte Quartal 2024 ist durch: Zeit, einen Blick auf die spannendsten Neuheiten von Juli bis September zu werfen! Von Effektgeräten über Amps bis hin zu Gitarren – es gab viele Highlights, die es uns richtig angetan haben. Auch in diesem Quartal können wir wieder eine bunte Mischung aus innovativen Tools, vielseitigen Gitarren und kräftigen Amps vorstellen, die in keiner Sammlung fehlen sollten. Hier also unsere Highlights der letzten drei(einhalb) Monate!

Gitarre & Bass Gear Highlights: DSM & Humboldt Simplifier X Amp/Cab Simulator

Der Markt der Amp-in-a-box-Produkte floriert und der DSM & Humboldt Simplifier X Amp/Cab Simulator mischt kräftig mit. Schon beim Auspacken wirkt er hochwertig und fast schon edel. Aber Vorsicht: Die Vielzahl an Potis und Anschlüssen könnte den einen oder anderen auf den ersten Blick überwältigen. Doch das Motto „#ANALOGWILLSTAND“ steht nicht nur auf der Verpackung – es ist Programm!

Was uns besonders überzeugt hat, ist die intuitive Bedienung, trotz der vielen Funktionen. Der zweikanalige Vorverstärker- und Boxensimulator bietet vollen analogen Klang, der auf jeder Bühne beeindruckt. Besonders der Stereo-Hall mit drei Modi hat es uns angetan. Das DSM & Humboldt Simplifier X Amp/Cab Simulator bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ein Muss für alle, die analogen Sound lieben.

Gitarre & Bass Gear Highlights – IK Multimedia ToneX One

Ein kleines Pedal mit großem Sound – das beschreibt den IK Multimedia ToneX One perfekt. Es ist kaum zu glauben, wie viel Power und Vielseitigkeit in diesem kleinen Gerät stecken. Und das Beste: Dank all-analogem Design gibt es keine Latenz. Zero Latency! Genau das, was wir uns wünschen. Das Pedal liefert eine breite Palette an Amps und Effekten, die man per Editor ganz nach Belieben konfigurieren kann.

Der ToneX One ist perfekt für kleine Pedalboards und bietet dennoch den vollen Ampsound. Wer auf der Suche nach einem platzsparenden und leistungsstarken Modeler ist, sollte hier unbedingt zuschlagen.

Tone King Gremlin 70th Anniversary Tweed

Der Tone King Gremlin 70th Anniversary Tweed ist mehr als nur ein Bedroom-Amp – das kann man sofort sagen. Mit seinen 5 Watt liefert er genug Power für kleine bis mittlere Bühnen und dank des eingebauten Attenuators kann man ihn auch problemlos im heimischen Wohnzimmer nutzen. Klanglich erinnert er stark an die Marshall 2203 und 2204, was besonders für Fans des klassischen britischen Sounds interessant ist.

Die Verarbeitung und die Liebe zum Detail, die in diesen Verstärker eingeflossen sind, machen ihn zu einem echten Highlight. Der Gremlin ist ein herausragender Blues-Combo, der den klassischen Röhrensound in modernen Zeiten aufleben lässt.

Fender Player II Stratocaster

Mit der neuen Player II Serie setzt Fender erneut Maßstäbe. Die Stratocaster aus dieser Serie kombiniert den klassischen Vintage-Flair mit modernen Features – genau das, was viele Spieler suchen. Schon beim ersten Anfassen fühlt sich die Gitarre großartig an: Das moderne C-Profil des Halses liegt wunderbar in der Hand und das satinierte Finish sorgt für einen angenehmen Spielkomfort.

Klanglich überzeugt die Player II Stratocaster auf ganzer Linie und bietet ein breites Spektrum, das von sanften Clean-Sounds bis hin zu kräftigen Overdrives reicht. Ein absoluter Tipp für alle, die eine vielseitige und hochwertige Gitarre zu einem fairen Preis suchen.

Gitarre & Bass Gear Highlights – Solar Guitars X1.6Canibalismo+

Metalheads aufgepasst! Die Solar Guitars X1.6Canibalismo+ ist nicht nur optisch ein Monster, sondern auch klanglich ein echtes Biest. Mit ihrer aggressiven Form, angelehnt an die Explorer, und der Evertune-Bridge ist sie für die härteren Genres konzipiert. Solar Guitars haben sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und mit der X1.6Canibalismo+ liefern sie ein Instrument, das in keiner Metal-Sammlung fehlen sollte.

Klar, sie spricht eine sehr spezielle Zielgruppe an, aber genau für diese ist sie perfekt. Wer eine kompromisslose Gitarre für härtere Töne sucht, sollte hier zugreifen.

Gitarre & Bass Gear Highlights Juli bis September 2024 – NUX MG-101 Multieffektgerät

Für nur knapp 120,- Euro liefert das NUX MG-101 erstaunlich viel Leistung. Es bietet eine große Auswahl an gemodelten Amp-Simulationen sowie reichlich Effekte und das alles in einem sehr kompakten Format. Das Multieffektgerät eignet sich perfekt für Übungszwecke oder zum Unterrichten, da alle notwendigen Features, wie AUX-Zuspielfunktion, Looper und Rhythmussektion, integriert sind.

Für diesen Preis bekommt man kaum mehr Leistung in ein Gerät gepackt. Wer auf der Suche nach einem günstigen Multieffektgerät mit vielen Funktionen ist, wird hier fündig.

EQD Silos Delay

Das EQD Silos Delay bietet drei Betriebsarten und sechs Speicherplätze – und das bei einem Preis, der absolut gerechtfertigt ist. Vom simplen Slapback-Delay, bis hin zu wilden Klangexperimenten, ist alles möglich. Besonders toll ist die Möglichkeit, per Expression-Pedal in Echtzeit in den Sound einzugreifen, was das Silos Delay zu einem flexiblen Werkzeug für jede Bühne macht.

Es ist vielseitig und einfach zu bedienen und bei einem Preis von 179,- Euro gibt es kaum einen Grund, dieses Pedal nicht in die engere Wahl zu ziehen.

Damit ist unser Rückblick auf das dritte Quartal abgeschlossen. Es gab viele spannende Neuheiten, die den Gitarren- und Effektmarkt bereichert haben. Wir sind gespannt, was das vierte Quartal für uns bereithält!