Feature: Gitarre & Bass Highlights von April bis Juni 2024

Das BOSS ME-90B ist für Bassisten geeignet, die ein flexibles Multieffektgerät ohne Touchscreen-Bedienung suchen sowie für Musiker, die verschiedene Effekte ausprobieren möchten, ohne viel Geld auszugeben. Insgesamt ist das ME-90B ein nützliches und unterhaltsames Equipment, das der Verfasser in sein Live-Setup integrieren wird.

Gretsch LTD Pristine JET

Was für eine Schönheit! Die Gretsch LTD Pristine JET ist jetzt schon eine der schönsten Gitarren, die wir dieses Jahr testen durften – wenn nicht sogar die schönste? Mal abwarten, was das Jahr noch so bringt, aber wir waren sehr angetan.

Fakt ist: Die EMTC LTD Pristine JET von Gretsch ist eine fantastische Gitarre zu einem fairen Preis. Diese in China gefertigte Gitarre überzeugt durch ihre nahezu makellose Verarbeitung, ein ausgezeichnetes Setup und einen beeindruckenden Look. Das etwas höhere Gewicht wird durch die hervorragende Balance ausgeglichen und sorgt für ein großartiges Spielgefühl. Klanglich bleibt sie der Gretsch-Tradition treu, bietet jedoch dank ihrer flexiblen Elektronik die Möglichkeit, viele verschiedene Genres abzudecken. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier perfekt getroffen – so muss das sein!

Beetronics Abelha Tropical Fuzz

The last fuzz you’ll ever need? Gibt nicht wenige, die das so sehen. Das Abelha dürfte aber zumindest Beetronics‘ Magnum Opus darstellen. Unser Mann Jan Steiger hat bereits einige Beetronics Pedale testen dürften – hier sein Fazit zum Abelha:

„Ich bin überrascht, viel vielseitig und dynamisch das Beetronics Abelha Tropic Fuzz ist. Die beiden Einstellungen Nectar und Honey allein reichen mir schon, um vor dem Pedal in aller gebotenen Ehre den Hut zu ziehen. Der Polen Mode bietet völlig kaputte Sounds, die von Fans der unterversorgten Germanium-Fuzzes gefeiert werden dürften. Der Tropical Mode setzt dem ganzen das Bienenköniginnenkrönchen auf, damit kann man ganz hervorragend irren Riffs noch mehr Würze verleihen. 349,- Euro ist für ein Boutique-Pedal sicherlich in Ordnung, aber eben auch kein Schnäppchen. Wer ein vielseitiges Fuzz sucht, sollte sich das Albelha Tropical Pedal aber mal in Ruhe anhören. Ich hätte mir die Möglichkeit gewünscht, die drei Modes noch per Fuß umschalten zu können, denn in meinem Alter kriecht man nicht mehr gern auf dem Bühnenboden herum.“

Schecter Machine Gun Kelly Signature PT

Huch – was ist das denn, werden sich viele beim Anblick der Gitarre gedacht haben? Die Schecter Machine Gun Kelly Signature PT ist das, was rauskommt, wenn eine Marke mit viel Knowhow wie Schecter den exzentrischen Vorstellungen eines Popstars gerecht wird. Muss man Machine Gun Kelly mögen? Mitnichten. Aber ist seine Signature ein Hingucker mit einem durchdachten Konzept? Allemal!

Schecter weiß eben, was sie tun beim Gitarrendesign und -bau tun muss, damit die Gleichung aufgeht. Der Ebenholzhals macht einen sehr klaren, transparenten Sound und zeichnet ein sehr ausgewogenes Frequenzspektrum, das sehr klar und definiert ist. Die US-amerikanischen hauseigenen Pickups transportieren den Sound der Gitarre hervorragend. Genug Output, um den Amp anzublasen, aber nicht zu viel, um ihn dabei nicht direkt zu überfahren. Das Ergebnis: glockenklare Clean-Sounds und definierte Zerren. Sägt nicht, sondern singt! Ein kleines Highlight: der Killswitch, mit dem ihr das Gitarrensignal kurzfristig killen könnt. Eine einzigartige, zeitgemäße und sexy Gitarre, die allem Anschein nach immer wieder schnell vergriffen ist. Kann nur empfehlen, bei erster Gelegenheit das gute Stück mal in die Hand zu nehmen und sich selbst ein Bild zu machen.

Moore GE 1000

Alle Jahre äh Monate wieder grüßt Moore mit einem neuen Amp-Modeler. Dass die zum Einsatz kommenden Modeling-Algorithmen gut klingen, haben wir des Öfteren erläutert. Und dass Mooer konstant an Klang und Konzept ihrer Multieffektgeräte feilen, dürfte auch niemanden überraschen.