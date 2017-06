Feature: Eine Geschichte elektronischer Musikinstrumente

Im 1888 gegründeten Berliner Musikinstrumenten-Museum, dessen Sammlung eigentlich auf historische Instrumente ausgerichtet ist, findet noch bis zum 25. Juli 2017 die Sonderausstellung „Good Vibrations – Eine Geschichte der elektronischen Musikinstrumente“ statt.

Die Ausstellung ist zwar nicht besonders groß, doch gibt es hier ein paar Instrumente zu bestaunen, die man sonst nicht so ohne weiteres zu Gesicht bekommt. Einen Minimoog, einen Yamaha DX7, eine Hammond-Orgel oder einen SCI Prophet, die hier natürlich auch gezeigt werden, haben wir wohl schon alle mal gesehen oder gar unter den Fingern gehabt. Deswegen habe ich für diesen Bericht mich auf die ungewöhnlicheren Exponate konzentriert.

Noch ein Wort zu den Fotos. Da einige der Synthesizer hinter reflektierendem Glas stehen und die Beleuchtung in dem „Good Vibrartions“-Bereich stimmungsvoll, um nicht zu sagen schummerig war (und blitzen im Museum natürlich nicht erwünscht ist), sind die Bilder leider nicht alle so knackig ausgefallen, wie man es sich wünschen könnte.

Trautonium

Das Prunkstück der Ausstellung ist das Mixtur-Trautonium. Es handelt sich dabei nicht um das frühe Instrument, mit dem Oskar Sala unter anderem die Soundeffekte für Alfred Hitchcocks Film „Die Vögel“ erzeugte (dieses Modell steht meines Wissens nach im Deutschen Museum Bonn), sondern um die mikroelektronische Version, die von der Fachhochschule der Deutschen Bundespost (!) in Berlin Anfang der achtziger Jahre gebaut wurde und mit der Oskar Sala seine späteren Kompositionen aufnahm.



Das durchweg in Deutsch beschriftete Mixtur-Trautonium, ich mag vor allem „Bandpaß / Tiefpaß“, teilt sich in den Spieltisch mit zwei Manualen und die Klangerzeugungskonsole. Viele Bereiche der Klangerzeugung tragen noch Salas handschriftliche Markierungen. Anstelle einer klassischen Tastatur gibt es Spieldrähte, die entweder mit Tasten für feststehende Tonhöhen gespielt werden oder auf denen die Finger für Glissandi gleiten können. Obendrein sind die Manuale druckempfindlich, mit einer von Sala erfundenen Mechanik.