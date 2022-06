Feature: Guitar Summit 2022

Die Guitar Summit ist zurück!

Die Guitar Summit ist inzwischen die wichtigste deutsche Gitarrenmesse – das sage ich frei heraus. Nach dem Ende der Frankfurter Musikmesse steht das Happening in Mannheim ziemlich alleine da – und spielt dementsprechend eine besonders große Rolle. Also – wann findet die Gitarrenmesse dieses Jahr statt? Wieder im September, um genau zu sein vom 09.09.2022 – 11.09.2022.

Meine Erinnerungen an das Event im Jahre 2019 waren gut – bisweilen großartig, weil eine ungemein umtriebige Atmosphäre herrschte. Besonders die Amp-Sektion habe ich großartig in Erinnerung und hat eine besonders wuselige und sympathische Atmosphäre.

Damals waren Namen wie Hughes&Kettner, Orange, Bogner und viele andere vertreten. Seitdem sind drei sehr ereignisreiche Jahre vergangen – und man kann nur ahnen, wie die Atmosphäre diesmal sein wird.

Seit der Erstveranstaltung 2017 hat sich eine ganze Menge getan – diesmal werden 8000 Gäste mindestens erwartet, was die Guitar Summit zu Europas größter Gitarrenshow macht. Über 500 Marken und Hersteller sind live vor Ort, können erlebt und angesprochen werden. Equipment der neuesten Generation kann angetestet und angefühlt werden – egal ob man Amateur, Profi-Musiker, semiprofessionell oder einfach nur Fan ist. Alles ist dabei: Gitarrenbauer, Amphersteller, Pedalhersteller und zahlreiche Vertriebe. Von Tonabnehmern und Gitarrenständern, bis hin zu den neuesten digitalen Amp-Simulationen – das Aufgebot ist wirklich lückenlos.

Für Unterhaltung sorgen traditionell Live-Performances und Konzerte von verschiedenen Bands und Künstlern. Mit dabei sind durchaus skurrile Acts wie Heavysaurus….

…aber auch Legenden wie Jeff Loomis…

…und Tom Quayle.

Das meiste davon im Rahmen der zahlreichen Masterclasses, mit denen die Guitar Summit eigene Akzente setzen will. Und die Auswahl an dieser Front ist beachtlich. Was passiert in den Masterclasses? Es werden in kleinen Gruppen und privater Atmosphäre mehrere Gitarren-Themen besonders intensiv von namhaften Musikern und Musikerinnen behandelt. Die Masterclasses werden in separaten Räumlichkeiten abgehalten – das heißt aber auch konkret: Für jede Masterclass gibt es nur eine streng limitierte Anzahl an Tickets.

Die Veranstalter der Guitar Summit scheinen sich ihrer Vorreiterrolle bewusst zu sein und wollen sich von der Vergangenheit deutlich abgrenzen. Viele Hersteller und Gitarristen werden die Gelegenheit nutzen, um auf der Bildfläche zu erscheinen. Das kann man nur begrüßen – die gesamte Branche, scheint es, braucht eine ordentliche Injektion Leben. Es muss wieder durchmischt werden, ausgetauscht, geredet und abgeglichen werden, wo man steht. Nach Jahren der Pandemie und einer stark gebeutelten Live- und Kultur-Szene braucht es mal wieder eine Dosis Optimismus und Aufbruchstimmung. Dafür wird die Guitar Summit 2022 allemal sorgen – und darauf freuen wir uns!