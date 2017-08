Feature: Instrumentenkabel – Tipps und Tricks für die richtige Strippe

„Ein Erfahrungsbericht über Instrumentenkabel für Gitarristen(innen)? Kommt der jetzt etwa wieder mit Kapazität, garniert mit den neuesten Picofarad-Werten?“ Ehrlich gesagt, auch wenn die Werte für Produktvergleiche der speziellen Art sehr hilfreich sind, so geht es dem normalen Hobbymusiker bis hinauf zum professionellen „Working Musician“ doch um ganz andere Sachen, wenn es um die Praxistauglichkeit von Kabeln geht.

Ich habe in meiner Karriere so ziemlich alle Stufen der Erfolgsleiter erklommen, vom übelsten „Jugendzentrums-Fehl-Am-Platz-Gig“ vor fünf gelangweilten Personen bis zur Headlinershow in Wacken vor knapp 100.000 frenetischen Fans und was glaubt ihr, welches Produkt in jeder Hinsicht bei allen Shows das Wichtigste war? Genau, das Kabel, besser gesagt das Instrumentenkabel, eben jenes unspektakuläre Verbindungselement zwischen den Produkten wie Gitarre, Amp, Pedals, welche in der Musikergunst um ein Vielfaches höher stehen.

Dieser Artikel über Instrumentenkabel soll euch ein paar Erfahrungen zuteilwerden lassen, die zwar in höchstem Maße subjektiv sind, meines Erachtens aber auch für den Großteil der Leser interessant sein könnten. Übrigens, wann immer ich in meiner bislang knapp 40-jährigen Karriere einmal ein Signalproblem auf der Bühne hatte, bis auf zwei Ausnahmen (einmal Buchse, einmal Schalter an der Klampfe), war immer ein Kabel der Übeltäter. Auf geht’s!