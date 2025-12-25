Die bittere Wahrheit

Du träumst von einem Leben als Profimusiker? Dann musst du auch von der Musik leben können. Du musst in der Lage sein, sämtliche Ausgaben, die im täglichen Leben anfallen, von deinen Einnahmen als Musiker zu finanzieren. Mit diesem Thema haben wir uns auf AMAZONA schon einmal auseinander gesetzt: Lohnt sich der Traum vom Leben als Musiker noch? Damals hieß die Antwort unseres G&B Redakteurs: Ja. Warum dann ein weiterer Artikel?

ANZEIGE

Unser Autor Axel Ritt war mit seinen Bands weltweit auf Tour und hat sämtliche Höhen und Tiefen des Live-Business als Musiker hautnah miterlebt. Axel weiß, wovon er spricht, wenn es um das Leben als Berufsmusiker geht, da er mit seinen damaligen Bands weltweit auf großen Festivals unterwegs war. Wir freuen uns deshalb als Redaktion besonders über diesen sehr ehrlichen und persönlichen Einblick sowie Axels Meinung zum Thema: Kann man heute noch als Musiker mit eigener Band und eigener Musik von der Musik leben?

Kurz & knapp Worum geht es? Kann man heute noch als Profimusiker mit eigener Musik von der Musik leben? Realität: Von eigener Musik zu leben, ist heute nahezu unmöglich, selbst für erfolgreiche Bands.

Von eigener Musik zu leben, ist heute nahezu unmöglich, selbst für erfolgreiche Bands. Gagen & Einkommen: Live-Gagen reichen meist nicht für den Lebensunterhalt, viele Musiker haben Nebenjobs.

Live-Gagen reichen meist nicht für den Lebensunterhalt, viele Musiker haben Nebenjobs. Streaming & Verwertung: Streaming-Dienste und Verwertungsgesellschaften bringen nur für Superstars relevante Einnahmen.

Streaming-Dienste und Verwertungsgesellschaften bringen nur für Superstars relevante Einnahmen. Merch & Patreon: Zusatzeinnahmen durch Merchandise oder Plattformen wie Patreon sind schwer und langwierig aufzubauen.

Zusatzeinnahmen durch Merchandise oder Plattformen wie Patreon sind schwer und langwierig aufzubauen. Fazit: Die Situation verschlechtert sich weiter, KI und Marktveränderungen machen ein Leben als Berufsmusiker immer schwieriger.

Leben von Musik

Einleitung

Es gibt Artikel, da würde man als Autor alles Mögliche unternehmen, wenn man ihn nicht schreiben müsste oder zumindest ihn so einfärben könnte, dass man mit einem blauen Auge davon kommt. Dann würden wir uns aber einmal mehr in der YouTube-Traumtänzer-Abteilung befinden, in der junge, aber bereits „erfahrene“ Geschäftsleute erklären, wie man auch heute noch von der Musik leben kann.

Letztens konnte ich erfahren, dass man, wenn man es schafft, einen Song auch nur einmal bei einer Netflix Serie zu platzieren, mit einem fünf- bis sechsstelligen Betrag an Einnahmen rechnen kann. Ich weiß nicht, ob man über einen solchen Kommentar weinen oder lachen soll, ist es doch ein Leichtes, in die festen Verlags- und Label-Strukturen der Medienwelt einzutauchen, um seinen künstlerischen Output zu platzieren. Man wartet ja geradezu auf dich.

Ok, der Fairness halber muss ich attestieren, dass mir dies auch bereits einmal geglückt ist, als ich mit meiner Band DOMAIN die Titelmelodie für den deutschen Dreiteiler-Krimi „Bastard“ beisteuern konnte. Allerdings auch nur, indem unsere damalige Record Company Teldec uns mit einem satten Batzen Geld in die Bavaria Film Company einkaufte, sonst wäre der Slot anderweitig vergeben worden. Und vor allen Dingen: die Aktion wurde vor 36 (!) Jahren im Jahr 1989 durchgeführt.

Um es direkt vorneweg zu schicken: Dieser Artikel handelt nicht von den „Ersatzleistungen“, die man als Musiker zum Überleben absolvieren kann, wie zum Beispiel Musikunterricht, Coverband, Werbe-Jingles aufnehmen oder als Fachverkäufer im Musikfachhandel arbeiten.

Nichts gegen diese Arbeiten, aber wir wollen uns heute nur auf den „großen Traum“ konzentrieren, dem alle jungen Musiker mehr oder minder nachhängen: Eigene Songs kreieren, als eigenständiger Künstler wahrgenommen zu werden und schließlich von der eigenen Musik leben zu können. Und eins kann ich euch vorab sagen, dies ist nicht nur schwer, dies ist unmöglich!

ANZEIGE

Früher war (fast) gar nichts besser

Wer kennt sie nicht, die präferierte Boomer-Leier „früher war alles besser“. Ok, die Partys hatten in den Achtzigern definitiv eine andere Qualität als heute, aber finanziell war es mit der Musik damals bereits genauso mies wie heute, es sei denn, du gehörtest zu den ganz wenigen Künstlern, in denen – aus welchen Gründen auch immer – der zuständige A&R einer großen Plattenfirma eine entsprechende Einkommensquelle sah. Ohne Internet und Streaming-Dienste war die Wertschöpfungskette allerdings auch eine völlig andere und nicht mit heute zu vergleichen.

Abgesehen von „Koks-Kaspern“ wie Mötley Crüe mit ihren Millionen-Vorschüssen war es aber bei mittelgroßen Acts immerhin möglich, eine monatliche Advance-Zahlung auf die zukünftigen Tantiemen zu bekommen. Im Normalfall sah das so aus, dass du monatlich ungefähr 1.500 DM bekommen hast, was dir ein spartanisches Leben ermöglichte, vorausgesetzt du wohntest noch im Hotel „Mama“ und bekamst die Wäsche gewaschen, die Lebensmittel bezahlt und musstest keine Miete zahlen.

Das hast du dann ein paar Jahre gemacht , um dann festzustellen, dass dein Name zwar immer bekannter wurde, komischerweise aber immer nur Leute an dir verdienten, die mit der Musik eigentlich nichts zu tun hatten. Unzählige Kollegen und auch der Autor dieses Artikels benötigten nur ein Bett, ein Klo und eine Bühne. Bis aber dann doch irgendwann einmal eine Drei vorne steht und du merkst, dass du zwar ein ausschweifendes Leben geführt, aber keinerlei Sicherheit oder Rücklagen hast.

Ich würde sagen, dass nicht mal 1 % der Kollegen, die ich von damals her kannte, heute noch als Berufsmusiker arbeiten. Ich selber konnte auch nur überleben, da ich enorm an meinem Humankapital gearbeitet habe und als Komponist/Produzent später noch ein eigenes Label, einen Musikverlag und ein Tonstudio aufgebaut habe, mit dem ich entsprechende Einkünfte erzielen konnte.

Zahlen aus der Live-Praxis

Der eine oder andere weiß, dass ich u. a. 14 Jahre lang Gitarrist, Komponist und Produzent der Band GRAVE DIGGER war. Ich habe mit dieser Band zu Anfang und bis auf die letzten Jahre alles das erlebt, was man von außen betrachtet als echtes „Rockstar-Leben“ bezeichnen kann:

Tourneen um den gesamten Globus, eine weltweit große Fangemeinde, Label-Deals und ein Trademark, das Türen öffnete, die im Normalfall verschlossen bleiben. Ich habe nahezu alle großen Festivals Europas gespielt, wobei die Headliner-Show auf Wacken 2010 vor fast 100.000 johlenden Fans ganz klar das Highlight meiner Karriere darstellte.

Damit sollte man sich doch in einer Liga bewegen, in der Geld eine eher untergeordnete Rolle spielt, da genügend vorhanden, oder? Die Realität könnte nicht gegensätzlicher sein.

Nehmen wir als Beispiel das weltweit angesehene Wacken Open Air. Abgesehen von den etablierten Headlinern, deren Gage meistens dem entspricht, was man mit „Rockstar“ verbindet und deren Gründungstag im Normalfall auch 35 oder mehr Jahre zurück liegt, haben ca. 90 % der restlichen Musiker irgendeinen normalen 9to5-Job oder eine andere Einkommensquelle, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten oder ihre Familie ernähren!

Der Normalfall einer „Band“ sieht so aus, dass ein oder zwei Mitglieder das Management bekleiden oder aber die Namensrechte innehaben. Der Rest der Musiker verrichtet als Freelancer ihre Arbeit. Dabei werden pro Freelancer im Durchschnitt zwischen 300 – 500 Euro Gage brutto plus Umsatzsteuer und Reisekosten ausgeschüttet, bei zusammenhängenden Tourneen über mehrere Wochen auch gerne mal weniger. Wohlgemerkt, wir reden von international bekannten Acts, die von Millionen von Menschen nicht unbedingt verehrt, aber zumindest gekannt werden.

Der deutsche Mindestlohn bei Vollzeit (40 Std.) beträgt aktuell 2.161 Euro brutto monatlich. Wenn du diesen nur mit Live-Gagen erwirtschaften möchtest, benötigst du ca. 5-6 Shows pro Monat. Mit einer sehr gut gebuchten Coverband mit einem entsprechenden Kundenstamm ist dies eventuell noch möglich, mit eigener Musik nicht.

Wohl gemerkt, von den Einnahmen musst du ja auch noch dein Equipment finanzieren und warten, dein Fahrzeug, Bühnenkleidung und so weiter. Ach ja, Sozialleistungen wie Zahlung im Krankheitsfall, Rentenbeiträge, Krankenkassenbeiträge, Arbeitslosengeld etc. gibt es natürlich auch nicht, denn du bist ja nicht fest angestellt. Diese musst du also selber tragen.

Nicht zu vergessen, die o. g. Zahlen beziehen sich darauf, dass du keinerlei finanzielle Verpflichtungen hast. Hast du eine Familie, die du ernähren musst oder aber andere finanzielle Baustellen, die berücksichtigt werden wollen, ist an die Musik als Haupteinkommensquelle nicht zu denken. Im Übrigen, es gibt auch keinen Kündigungsschutz. Du kannst von einem Tag auf den anderen deine „Anstellung“ verlieren und stehst vor dem Nichts. Wohlgemerkt, bei den o. g. Zahlen kannst du natürlich auch keine Rücklagen bilden, die dich wenigstens einmal ein halbes Jahr über Wasser halten könnten (Anmerkung der Redaktion: Viele Musiker waren deshalb während der Pandemie auf Sozialleistungen angewiesen).

Ok, aber was ist mit den ein bis zwei Leuten, die die Band leiten? Nun, deren Einkünfte variieren. Zwar erhalten sie ein Vielfaches der Freelancer, haben aber je nach Anspruch wie jeder Unternehmer natürlich auch das finanzielle Risiko an der Backe. Nachdem ich mit vielen Kollegen gesprochen habe, ist die übereinstimmende Meinung, dass zum Schluss der Betrag eines Facharbeiters übrig bleibt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ausschließlich mit Kollegen gesprochen habe, die ihre Band schon seit über 30 Jahren auf dem Markt haben und dementsprechend etabliert sind.

Einzelkünstler oder Band?

Man muss kein Rechenkünstler sein, um das Ergebnis vorhersagen zu können. Egal ob man wie zu der Gründungszeit von Van Halen alle Einnahmen in vier gleiche Teile aufteilt oder aber sich als Chef Freelancer beschäftigt: mit jedem weiteren Bandmitglied verringern sich die Einnahmen pro Person.

Nicht dass man mich falsch versteht: Ich halte das Spielen in einer Band für einen DER entscheidenden Punkte in der persönlichen Karriere, sowohl musikalisch als auch im Sozialen. Es ändern aber auch nicht an der Tatsache, dass man alleine mit Akustikgitarre selbst bei einer Hut-Show noch einen einigermaßen akzeptablen Gegenwert erhält, bei einer kompletten Band aber wahrscheinlich gerade einmal die Spritkosten für drei Fahrzeuge wieder rein bekommt.

Patreon, Merchandise und Co.

Viele Hoffnungen ruhen auf dem Prinzip von Patreon, bei dem man für eine monatliche Abo-Gebühr zusätzlichen Content erhält. Eine Künstlerin wie z. B. Alissa White-Gluz, Sängerin bei Arch Enemy, hat es geschafft, durch jahrelange konsequente Pflege ihres Accounts ca. 500 Bezahl-Abos zu generieren, was ihr monatliches Einnahmen von ca. 4.000 $ ermöglicht. Eine gute Basis in der Tat, allerdings braucht man Jahre, um den Account wachsen zu lassen und man ist ständig damit beschäftigt, Content zu kreieren.

Auch das viel beschriebene Merchandise als Platzhirsch der zusätzlichen Einkünfte hat seine Schwierigkeiten. Wer einmal als aufstrebender Künstler versucht hat, Merch ohne ein parallel dazu stattfindendes Konzert zu verkaufen, weiß wovon ich schreibe. Es gibt bereits die ersten Musiker, die nur noch live spielen, um Merch zu verkaufen und damit Einnahmen zu generieren (Anmerkung der Redaktion: Außerdem muss sich der Musiker parallel um die steuerliche Seite kümmern, da der Verkauf von Merchandise-Produkten ein Gewerbe darstellt).

Die klassische Regel lautet: Wenn du es als typische Band schaffst, weltweit ca. 3.000 Fans zu akquirieren, die alles von dir kaufen und zu deinen Shows kommen, kann eine komplette Band im ganz bescheidenen Rahmen davon leben. Wer einmal versucht hat, auch nur 100 beinharte Hardcore-Fans mit entsprechend lockerer Brieftasche zusammen zu bekommen, kennt das Problem. Gute Idee, aber faktisch kaum umzusetzen.

Übrigens, es macht sich gerade die Unart breit, bei weiblichen Künstlern von einem OnlyFans Account auszugehen und nicht wenige meiner Kolleginnen sind aus monetären Gründen auf diesen Zug aufgesprungen. Wie viel Wertschätzung man allerdings für seine musikalischen Leistungen erhält, wenn man erst einmal seine sekundären Geschlechtsmerkmale in die Kamera gehalten hat, kann sich wohl jeder vorstellen.

Was ist mit GEMA und GVL?

Gerne werden die Inkasso-Unternehmen GEMA und GVL als Einkommensquelle für Musiker angeführt. Auch hier muss man sagen: Hat man einen entsprechenden Hit, der viral geht, bringen die Unternehmen schon einiges ein. Paul McCartney verdient nach Schätzungen immer noch ca. 500.000 – 1.000.000 $ allein mit dem Titel „Yesterday“ pro Jahr. Die Chance, z. B. auf einen umfassenden Radioeinsatz, ist jedoch verschwindend gering.

Die Playlists der Sender sind fest in KI-Hand und schafft man es einmal in eine Programmsendung, weil der Moderator ein guter Bekannter der Band ist, freut man sich zwar, aber es lässt sich damit faktisch kein ernstzunehmendes Einkommen verdienen.

Ja, für Live Shows wird abhängig von der Größe und der Besucherzahl der Veranstaltung ebenfalls eine GEMA-Gebühr entrichtet, die dann aber zwischen allen Künstlern aufgeteilt wird. Bei einem großen Festival lässt sich so ungefähr ein mittlerer zweistelliger Betrag zusätzlich einfahren, vorausgesetzt, du hast alle Titel komponiert. Anmerkung der Redaktion: Bei Konzerten, die die Band selbst veranstaltet, muss diese auch die GEMA-Gebühren tragen und bekommt diese, abzüglich der Verwaltungsgebühr der GEMA, anschließend wieder erstattet. Infos dazu hier: https://www.gema.de/de/w/hilfe/musikurheber/rechte/berechtigungsvertrag/gema-lizenz-erwerben-eigene-werke-spielen.

Bleibt der 1 Euro, der pro gefertigtem Tonträger ausgeschüttet wird, vorausgesetzt, ihr habt ein Label, das die Fertigung der Tonträger für euch übernimmt und bezahlt. Mit ca. 3.000 verkauften Einheiten in einer Woche ist man aktuell bereits auf Platz 1 der deutschen Media Control Charts, für die Top 10 reichen bereits 800 verkaufte Einheiten. Von den restlichen Platzierungen wollen wir gar nicht reden, es ist in der Tat nicht der Rede wert. Anfang der 90er wurde eine befreundete Band von ihrem Label gedropt, da ihr damaliges Album „nur“ 60.000 Einheiten abgesetzt hatte.

Der Todesstoß der Wertschöpfungskette

So sehr ich als Privatmann die Streaming-Dienste schätze, so sehr führten sie zum kompletten Zusammenbruch der musikalischen Wertschöpfungskette. Angefangen mit Napster, wo man sich (nachdem man es und seine Ableger selber ausgiebig genutzt hatte) darauf einigen konnte, dass es ein Verbrechen ist, Musik ohne Lizenz zu kopieren, so sehr hat die mittlerweile legale (Aus-) Nutzung der Musik alles Kommerzielle, was man als Berufsmusiker braucht, zum Erliegen gebracht.

Losgelöst davon, ob der größte und am schlechtesten zahlende Vertreter dieses Genres, Spotify, das Geld seiner Abonnenten im dreistelligen Millionenbereich in die Rüstungsindustrie stecken sollte, ist mit Streaming nur im Superstar-Bereich mit Milliarden Streams richtig Geld zu verdienen. Der unfaire Verteilungsspiegel, der nicht die jeweiligen Streaming-Gebühren an die gestreamten Künstler ausschüttet, sondern alles in einen großen Topf wirft, sorgt dafür, dass du deine Musik faktisch umsonst rausschmeißt und als einzige Gegenleistung den Promotion-Effekt hast.

Der ist zugegebener Weise sehr gut, wird aber zu 100 % auf dem Rücken der Künstler ausgetragen. Ansonsten, wenn dir das alles nicht gefällt, verweigere dich doch dem System und finde medientechnisch gar nicht mehr statt. Die Büchse der Pandora ist geöffnet und das Problem ist in der Welt. Und da man ein privates Unternehmen aus dem Ausland, das zumindest medientechnisch kein Verbrechen begeht, von der Politik her nicht zu einem anderen Verhalten zwingen kann, ist dieser Zug meiner Meinung nach abgefahren.

P.S. Deezer hat (zumindest lautet Firmeninfo) dieses Jahr angefangen, die Abo-Gebühren nur an die Künstler auszuschütten, die auch vom jeweiligen Abonnenten abgespielt wurden. Schauen wir mal.

Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Kurze Antwort: Nein!

Mittlere Antwort: Das Problem hat gerade erst angefangen und wird sich weiter verschlimmern.

Lange Antwort: KI wird dafür sorgen, dass sich der Anteil an der musikalischen Verwertung in monetärer Form weiter verringern wird.

Wer einmal die teure Bezahlversion von z. B. Suno genutzt und sich angehört hat, in welcher Qualität das Programm bereits jetzt Text und Musik kreiert, der hat eine Vorstellung davon, dass jegliche Form von Kreativität bereits heute obsolet geworden ist. Abgesehen davon wird die Qualität der KI minütlich besser. In absehbarer Zeit wird es handwerklich keinen qualitativen Unterschied mehr zwischen einer echten und einer künstlichen Aufnahme geben.

Die Zahl der Veröffentlichungen wird ins Unermessliche steigen. Bereits heute werden knapp 110.000 neue Titel pro Tag (!) auf Spotify hochgeladen. Mit KI wird jeder, der auch nur drei Worte in einen Prompt setzen kann, einen neuen Song „kreieren“ und das Internet mit künstlichen Ergüssen fluten. Letztens hat mir jemand über Instagram seine neuesten „Song“ zur Beurteilung geschickt. Er selber kann kein Instrument spielen oder komponieren, alles KI, aber er wollte meine fachliche Beurteilung zum Song. Es ist mir wirklich schwer gefallen, die Fassung zu bewahren.

Wie will man einer KI nachweisen, welchen Bereich von welchem Song sie genommen hat, es sei denn, das Ergebnis ist so offensichtlich gestohlen, dass man es umgehend wahrnimmt? Was früher einmal ein Label war, z. B. Universal, verbringt jetzt nur noch Zeit damit, YouTuber und Co. abzumahnen, weil eine kurze Passage eines Titels, an dem sie die Rechte besitzen, in einem Video verwendet wurde.