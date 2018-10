Feature: Moog One, Polyphoner Analog-Synthesizer

Meine Meinung: Unglaublich was Moog mit dem Moog One hier auf die Beine gestellt hat. Und mag der Preis auch noch so hoch sein, dieser Synthesizer weckt (zumindest in mir) das enorme Bedürfnis ihn unbedingt spielen zu wollen. Und wenn dann das Ohr bestätigt, was das Auge jetzt schon glaubt, wird auch … nein, den Satz vollende ich jetzt nicht.

Zurück: Mal ehrlich, das hätte auch schief gehen können. Aber offensichtlich hat Moog seit dem Moog Voyager dazu gelernt. Weniger ist eben manchmal mehr. Und damit meine ich den Versuch, mit dem Voyager so etwas wie den Super-Hyper-Minimoog zu erschaffen. Hätte man schon damals einfach nur den Minimoog erneut aufgelegt (so wie viele Jahre später den Minimoog Reissue), hätte man für viele Folgejahre einen „Bestseller“ im Handel gehabt, während der Voyager doch so etwas wie einen Exoten-Status hatte.

Der Moog One ist natürlich ein Hyper-Memorymoog, aber ein sensibel angepasster (vor allem auch optisch). Preislich liegt er sogar unter seinem Vorfahren, Inflations- und Kaufkraft-bereinigt. Das Problem ist nur, dass seit 1982 grundsätzlich Synthesizer sehr viel billiger geworden sind. Das Beispiel zuvor mit Opel Corsa habe ich bewusst gewählt, denn selbst heute kostet ein Opel Corsa in Euro fast dasselbe wie einst in DM. Im Gegenzug dazu kann ich aber für knapp 10.000,-€ deutlich mehr hochkarätige Synthesizer kaufen als 1982.

Und trotzdem, ich prophezeie dem Moog One weltweit ein Bomben-Geschäft. Oder wie es unser Leser Atarikid in den Kommentaren treffend formuliert hat:

„Heilige Mutter Anna, ist das ein Gerät! Ich will da ehrlich gesagt gar nix hören, keine Tests lesen. Weil der ist schon weit über dem Hobbymusiker-Budget. Aber so ist das eben. Wieder ein „richtiges“ Instrument und keine Tischhupe.

Oder man fängt jetzt direkt an zu sparen :)… Hab für den Minimoog auch ne ganze Weile nur Langos oder Pfannkuchen gegessen ^^.

Ok, ok.. Ich will doch was hören… Und Testberichte will ich auch… Und wenn wir schon dabei sind: Scheiß auf Hobbymusiker-Budget!!! :)))))))“

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.