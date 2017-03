Feature: Pro und Contra Gitarrencombo und Gitarrenstack

Wann immer der geneigte Sechssaiter, egal ob blutiger Anfänger oder hauptberuflicher Axtschwinger, sich zum Kauf eines neuen Verstärkers entschließt, die Frage ist fast immer die gleiche. Combo oder Topteil-Box-Kombination, auch Stack genannt? Abgesehen davon, dass es neben den üblichen konstruktionsbedingten Größenunterschieden auch riesige Combos und geradezu winzige Topteil-Boxen Setups gibt, muss es aber doch noch andere Gründe geben, warum man einige Künstler, unabhängig von den Locations, für ihren speziellen Sound nahezu immer nur mit einer der beiden Bauprinzipien auf der Bühne sieht. Dieser Workshop soll mehr Hintergrundwissen vermitteln und bei der Kaufentscheidung helfen. Los geht’s!

Etwas Geschichte vorneweg

Auch für diesen Workshop ist es sehr hilfreich, sich die Anfänge der Verstärkertechnik vor Augen zu führen. Daher begeben wir uns um knapp 70 Jahre in der Zeitrechnung nach hinten, wo das Nonplusultra eines gepflegten Tanzabends mit der holden Weiblichkeit der Besuch eines Ballrooms mit Bigband darstellte, eben jener Bands, die mit 4- bis 5-fachen Besetzungen aller Blechblasinstrumente einen Mörderdruck von der Bühne aus verbreiteten. Wer einmal erlebt hat, welchen Lärm diese Instrumentengruppe bei Fortissimo erzeugen kann, kann sich vorstellen, dass Saiteninstrumente hier nicht den Hauch einer akustischen Chance hatten.

Auch mit Vollresonanzgitarren und 013er Saitensatz blieb dem Gitarristen nichts anderes übrig, als mit „strammen Viertelgehacke“ im Hintergrund seinen sehr leisen Platz im Pool der Tröten zu manifestieren. Gelegentlich gab es noch ein Mitleidsmikrofon vor das Schalloch, was allerdings zu einer starken Einschränkung der Bewegung führte und wie immer mit den üblichen Feedbackproblemen und Einstreuung anderer Instrumente einherging.

Dies änderte sich schlagartig, als die Kombination Tonabnehmer/Comboverstärker (deshalb auch DER Combo!) Einzug in die Bühnenwelt hielt. Man stellte/setzte sich hinter den Combo und konnte erstmals die natürliche Maximallautstärke seines Instrumentes um ein Vielfaches erhöhen. Apropos hinter dem Verstärker, dies ist der Grund, warum viele Vintage Combos die Beschriftung „auf dem Kopf stehend“ angeordnet haben. Heutzutage ist diese Anordnung natürlich obsolet, wird aber gerne aus Traditionsgründen beibehalten.

Allerdings besaßen die Combos seiner Zeit Leistungsangaben, die heute der Bedroom-Amp-Szene zugeordnet werden würden. 10 Watt, maximal 20 Watt, mit 10“ Lautsprecher war das Höchste der Gefühle, was damals auf dem Markt war, zudem sollte ja in dieser Zeit die Gitarre möglichst sauber verstärkt werden. Crunch war verpönt und die Vorstellung, man würde einmal Verstärker bauen, die besonders viel Gain erzeugen können, war an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.