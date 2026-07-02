Der praktische Einstieg ins Auflegen

Wie werde ich DJ? Ob im Club, auf Festivals, bei Hochzeiten oder durch Live-Streams bekannter Künstler, früher oder später stellen sich viele Musikbegeisterte dieselbe Frage: Wie werde ich eigentlich DJ? Genau das möchten wir euch heute näherbringen. Was genau macht ein DJ, welche Arten von DJs gibt es und welches Equipment braucht man für den Einstieg wirklich?

Die gute Nachricht lautet, dass der Einstieg in die Welt des Auflegens noch nie so einfach war wie heute. Ob durch Video-Tutorials, günstiges Equipment sowie gratis DJ-Software oder Artikel von uns: Das DJing lässt sich heute erstaunlich gut erlernen. Allerdings macht ein DJ-Controller allein noch lange keinen guten DJ. Deshalb schauen wir uns heute an, worauf es wirklich ankommt.

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Was macht ein DJ eigentlich?

Zuallererst müssen wir uns anschauen, was ein DJ eigentlich macht. Im Kern entscheidet ein DJ darüber, welcher Song zu welchem Zeitpunkt läuft und verbindet einzelne Titel zu einem stimmigen Mix, der sich über mehrere Stunden oder sogar den gesamten Abend erstrecken kann.

Selbstverständlich gibt es hierbei vielfältige Nuancen sowohl in technischer, als auch in emotionaler Hinsicht, denn ein guter DJ versteht sein Publikum, kennt seine Musiksammlung, die er kontinuierlich erweitert, und steuert die Stimmung einer Veranstaltung durch seine Track-Auswahl. Gerade am Anfang seiner DJ-Karriere ist eine gute Songauswahl deutlich wichtiger als der technisch perfekte Übergang.

Um die technische Seite besser zu verstehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf den grundlegenden Aufbau eines DJ-Setups. Ein klassisches DJ-Setup besteht aus einem DJ-Mixer und zwei Klangquellen. Früher waren das meist zwei Plattenspieler. Heute kommen häufig Multimedia-Player zum Einsatz, auf denen Musik von USB-Sticks oder SD-Karten abgespielt wird.

Die Signale der beiden Klangquellen laufen im DJ-Mixer zusammen. Dort stehen dem DJ verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um zwischen zwei Songs zu wechseln und Übergänge zu gestalten.

Mit den Kanal-Fadern lässt sich die Lautstärke der einzelnen Decks steuern. Der Crossfader ermöglicht es, stufenlos zwischen den beiden Kanälen zu überblenden und zusätzlich verfügt nahezu jeder DJ-Mixer über einen Equalizer mit Reglern für Höhen, Mitten und Bässen. Damit können einzelne Frequenzbereiche abgesenkt oder angehoben werden.

In der Praxis bedeutet das: Während ein Song über die Lautsprecher läuft, kann der DJ bereits den nächsten Titel vorbereiten und anschließend mit Hilfe von Lautstärke, Equalizer und weiteren Werkzeugen wie verschiedenen Effekten einen möglichst harmonischen Übergang erzeugen.

Genau diese Übergänge stellen einen der wichtigsten Bestandteile eines DJ-Sets dar und bilden die Grundlage für einen durchgängigen musikalischen Ablauf.

Was ist eigentlich Beatmatching?

Sprechen wir kurz über eine zentrale Technik: Beatmatching. Beim Beatmatching geht es darum, Songs miteinander zu synchronisieren, damit die Übergänge flüssig und rhythmisch sauber klingen. Damit das gelingt, muss zuerst das Tempo des neuen Songs an den des aktuell laufenden Titels angepasst werden. DJ-Plattenspieler, Multimedia-Player oder DJ-Software bieten dafür sogenannte Pitch-Fader, mit denen sich das Tempo eines Songs stufenlos verändern lässt. Das Tempo wird in BPM (Beats per Minute) angegeben und diese Zahlen müssen für einen synchronen Übergang identisch sein.

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Anschließend müssen die Beats beider Songs zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Die meisten heutigen Musikstücke sind im Viervierteltakt aufgebaut. Das bedeutet vereinfacht, dass sich der Rhythmus aus immer wiederkehrenden Gruppen von vier Schlägen zusammensetzt. Ziel ist es, dass die Kicks und Snaredrums beider Tracks gleichzeitig erklingen. Erst dann laufen die Songs wirklich synchron und der Übergang wirkt sauber.

Während man sich früher ausschließlich auf sein Gehör verlassen und viel Fingerspitzengefühl am Plattenspieler beweisen musste, zeigen moderne Geräte die BPM direkt an. Dadurch gelingt das Angleichen des Tempos deutlich einfacher. Auch gängige DJ-Software unterstützt mit einer Wellenform-Darstellung und einer Sync-Funktion, die beide Songs automatisch synchronisieren kann.

Phrasen in Songs erkennen

Ebenso wichtig ist der Aufbau eines Songs. Bei den meisten Titeln werden alle acht, sechzehn oder zweiunddreißig Takte neue Elemente eingefügt oder bestehende Instrumente ausgeblendet.

Diese Stellen eignen sich besonders gut, um einen neuen Song einzublenden. Ihr werdet merken, dass der Mix dadurch deutlich harmonischer wirkt. Hört einmal bewusst bei euren Lieblingssongs hin. Euch wird auffallen, wie konsequent diese Struktur genutzt wird, um das Interesse der Hörer über die gesamte Laufzeit aufrechtzuerhalten.

Arten von DJs

Es gibt verschiedene Arten von DJs, von denen wir die wesentlichsten kurz festhalten und erläutern möchten.

Club DJ

Die meisten großen bekannten Namen sind klassische Club- oder Festival-DJs. Diese bewegen sich überwiegend innerhalb eines Genres und produzieren sehr oft auch in der gleichen Stilrichtung.

Um sich dennoch innerhalb des Genres gegenüber anderen DJs zu unterscheiden, ist die Track-Auswahl meist besonders individuell. Während Event- oder Open-Format-DJs auf Hits aus sämtlichen Jahrzehnten zurückgreifen können, geht es Club-DJs oft darum, neue Songs oder ältere Titel zu finden, die bislang nicht die Aufmerksamkeit erhalten haben, die sie verdienen. Der Fokus liegt dabei meist weniger auf Musikwünschen als auf einem musikalisch durchdachten Set, das den Spannungsbogen über mehrere Stunden aufrechterhält.

Event DJs

Diese DJs verstehen ihr Handwerk als kreative Dienstleistung, bei der es darum geht, Events wie beispielsweise Hochzeiten, Firmenfeiern oder Geburtstage in den Vordergrund zu stellen.

Diese DJs decken eine Vielzahl an Genres ab, moderieren zum Teil die verschiedenen Veranstaltungen mit und sind stets offen für Musikwünsche. Hier steht nicht die eigene Musikauswahl, sondern die Zufriedenheit der Gäste im Vordergrund. Ein gutes Gespür für Genrewechsel und unterschiedliche Zielgruppen ist hier besonders wichtig.

Open-Format-DJ

Der Open-Format-DJ spielt auch sämtliche Genres und kann geschickt zwischen diesen manövrieren. Hierbei steht jedoch das kreative Geschick des DJs mehr im Fokus. Dabei steht jedoch das kreative Geschick des DJs stärker im Mittelpunkt. Er reagiert nicht ausschließlich auf das Publikum, sondern gestaltet sein Set bewusst und proaktiv, um unterschiedliche Zielgruppen auf die Tanzfläche zu bringen.

Welches Equipment braucht man, um DJ zu werden?

Dies ist eine der häufigsten Fragen, die wir hören: Was muss ich eigentlich kaufen, um DJ zu werden?

Zunächst würden wir jedem Interessierten empfehlen, sich eine passende DJ-Software oder App anzuschauen. So gibt es beispielsweise eine kostenlose Version von VirtualDJ mit einigen Einschränkungen, über die Einsteiger zunächst problemlos hinwegsehen können. Hier findet ihr unseren Testbericht zur DJ-Software verlinkt.

Wer über ein Tablet verfügt, kann sich auch Algoriddims djay Pro anschauen. Auch hier haben wir euch den Testbericht der App verlinkt.

Prinzipiell sind die meisten Softwares ähnlich aufgebaut anhand des klassischen DJ-Setups, bestehend aus einem Mixer und zwei Track-Decks, sodass man sich zügig zurechtfinden kann. Probiert einfach verschiedene Funktionen aus und hört euch an, welche Auswirkungen die einzelnen Bedienelemente haben.

Aber zugegeben, das bloße Herumklicken mit der Maus ist zwar am Anfang spannend, wird aber schnell etwas langweilig. Also sprechen wir über Einsteiger-Hardware. Die gute Nachricht lautet: Ihr müsst nicht gleich mehrere Tausend Euro investieren, um vernünftige Geräte anzuschaffen.

DJ-Controller

Ein praktischer Einstieg in die Hardware-Welt sind DJ-Controller. Diese Geräte vereinen Mischpult, Track-Decks und Audiointerface in einem Gerät und steuern eine DJ-Software auf eurem Rechner.

Durch die passenden Bedienelemente auf dem DJ-Controller in Form von Buttons, Schiebe- und Drehreglern könnt ihr dann händisch direkt in den Mix eingreifen.

Preislich fangen solche Geräte bereits ab etwas über 100,- Euro an. Zum Beispiel haben wir erst zuletzt den Hercules DJ Control Inpulse MK3 getestet.

DJ-Kopfhörer

Zugegeben, bei sich drehenden Plattentellern, bunt aufleuchtende Anzeigen am Mixer und einem Meer aus Buttons und Drehreglern ist der Gedanke an einen DJ-Kopfhörer sicherlich nicht die spannendste Anschaffung.

Dennoch kann man nicht auf einen passenden DJ-Kopfhörer verzichten. Denn als DJ möchte man die Möglichkeit haben, den nächsten Song in Ruhe vorhören zu können. Einmal um zu prüfen, ob der ausgewählte Song wirklich passend geeignet ist und andererseits, um sicherzustellen, dass dieser synchron zum bereits laufenden Song läuft.

Die klare Empfehlung von uns ist hierbei der Sennheiser HD25, den es bereits für 135,- Euro gibt.

Lautsprecher

Selbstverständlich bedarf es dann noch passender Lautsprecher, die ihr an eure Hardware anschließen könnt. Hier kann aber auch vorerst die vorhandene Stereo-Anlage verwendet werden.

Selbst kleinere Lautsprecher reichen zunächst völlig aus, sofern sie per Kabel mit eurem Setup verbunden werden. Denn das Einbinden per Bluetooth bringt eine Verzögerung, auch Latenz genannt, mit sich, mit der man als DJ nicht wirklich präzise arbeiten kann oder will.

Standalone-Systeme

Falls weder ein Rechner für einen DJ-Controller noch brauchbare Lautsprecher zur Verfügung stehen, gibt es als Alternative Standalone-Systeme.

Diese Geräte benötigen keinen Rechner, den man anschließen muss, einige Modelle haben sogar intern Lautsprecher, die im privaten Rahmen zu Hause für den Anfang mehr als ausreichend sind.

Ein Beispiel ist der Numark Mixstream Pro+. Dieses Modell gehört zu den günstigeren Standalone-Systemen und kostet etwa 659,- Euro. Das ist zwar deutlich mehr als ein Einsteiger-DJ-Controller, dafür benötigt ihr lediglich noch einen Kopfhörer und könnt direkt loslegen.

Eins darf natürlich nicht fehlen: Musik! Früher in Form von Schallplatten, dann als selbstgebrannte CDs, hinzu zu Dateien auf dem USB-Stick oder Rechner kommt es selbstverständlich nicht auf das Medium, sondern auf den Inhalt hat.

Wie kommt man an Songs fürs Auflegen?

Für Einsteiger muss das aber nicht sofort heißen, dass man hierbei erst hunderte Euro ausgeben muss, denn passende DJ-Software oder Standalone-Systeme haben mittlerweile Zugriff auf verschiedene Streaming-Dienste. Zur Not bedarf es also erstmal nur ein Abonnements und ihr habt Zugriff auf Millionen von Songs, kuratierten Playlists oder eure eigenen Lieblingssongs.

Hierzu noch ein kleiner Exkurs darüber, wie man seine eigene Musikbibliothek aufbaut, denn es gilt Qualität vor der Quantität.

Sucht nicht möglichst viele Songs, sondern beschäftigt euch eingehend mit eurer Sammlung. Welche Titel eignen sich als Opener? Welche funktionieren erst am Ende des Abends? Mit welchen Songs lässt sich die Energie auf der Tanzfläche steigern?

Natürlich erfordert das viel Ausprobieren. Aber keine Sorge: Die perfekte Musikbibliothek hat noch kein DJ zusammengestellt. Sie entwickelt sich über die gesamte Karriere hinweg. Probiert euch aus, kombiniert Songs, bei denen ihr euch sicher seid, genauso wie Titel, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. So entwickelt ihr mit der Zeit ein immer besseres Gespür. Regelmäßiges Üben bringt euch dabei weiter als ein einziges Marathon-Set am Wochenende.

Wie lange dauert es, bis man DJ ist?

Das Schöne am Auflegen ist, dass man die Grundprinzipien wahrscheinlich innerhalb eines Tages erlernen kann. Das Auflegen wirklich zu meistern, kann hingegen ein ganzes Leben dauern.

Davon solltet ihr euch nicht entmutigen lassen. Ganz im Gegenteil. Es gibt immer noch einen kreativen Übergang, den man ausprobieren kann, neue Techniken, die man sich aneignen kann und Songs auf verschollenen B-Seiten, die erst noch von euch entdeckt werden müssen.

Wie kommt man an seinen ersten DJ-Gig?

Selbstverständlich ist es der Traum vieler, zur besten Zeit im größten Club aufzulegen, aber die Realität sieht hier am Anfang meist erstmal anders aus. Das Auflegen auf Hauspartys, Geburtstagen oder kleineren Events im Bekanntenkreis sind mit die beste Möglichkeit, die ersten Erfahrungen vor Publikum zu sammeln.

Kleinere Bars oder lokale Veranstaltungen können danach eine weitere Anlaufstelle sein. Durch das Aufzeichnen eigener Mixe habt ihr schnell Demomaterial zusammen, das ihr vorzeigen könnt.

Letztlich liegt es an euch, wie sicher ihr euch bereits fühlt und wie aktiv ihr Veranstalter kontaktiert. Am besten gelingt das persönlich. Achtet außerdem darauf, dass die Veranstaltung oder der Club zu eurem Stil passt. Informiert euch über vergangene Events und bereits gebuchte Künstler und sucht anschließend das direkte Gespräch.

Einsteigerfehler und wie ihr diese vermeiden könnt

Viele Einsteiger machen ähnliche Fehler. Mit unseren Erfahrungen möchten wir euch helfen, diese möglichst zu vermeiden.

Zunächst benötigt ihr keine vier Decks, Effektgeräte en masse oder externe Klangquellen wie Drum-Machines. Lernt in Ruhe, mit zwei Track-Decks sauber zu mixen und auch wenn dies mit all den verfügbaren Möglichkeiten schon fast langweilig klingt, gibt es genügend Star-DJs, die immer wieder unter Beweis stellen, dass die richtige Technik und das Gespür für den richtigen Song zur richtigen Zeit viel wichtiger sind, als parallel mit vier Decks zu mixen.

Bevor ihr zu viel Zeit in das akribische Einstudieren einzelner Übergänge investiert, solltet ihr diese lieber in die Suche nach neuer Musik stecken. Mit „neu“ meinen wir dabei nicht ausschließlich die aktuellen Veröffentlichungen. Beschäftigt euch mit eurem Genre und seiner Geschichte. Welche Klassiker dürfen in keiner Sammlung fehlen? Welche Songs funktionieren auf dem Dancefloor fast immer? Welche Titel lassen sich hinsichtlich Energie und Stimmung besonders gut miteinander kombinieren? Wenn ihr diese Fragen beantworten könnt, bringt euch das langfristig weiter als ein perfekt einstudierter Übergang.

Setzt euch außerdem nicht zu sehr unter Druck. Jeder DJ hat es im Laufe seiner Karriere schon einmal geschafft, eine Tanzfläche versehentlich leer zu spielen. Das gehört dazu und ist letztlich eine wertvolle Erfahrung. Versucht anschließend zu verstehen, warum ein bestimmter Song in diesem Moment nicht funktioniert hat.