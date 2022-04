FeelYourSound ChilloutEngine, Plug-in für Melodien und Akkorde

Melodien und Akkorde auf Knopfdruck

Beim Komponieren kommt es ja hin und wieder einmal vor, dass der kreative Input fehlt und man an einer Stelle des Songs/Arrangements nicht weiterkommt. Frische Luft und ein weiterer Versuch am nächsten Tag kann Abhilfe leisten, allerdings nicht immer. Mit der ChilloutEngine von FeelYourSound gibt es nun ein cleveres Tool, das zumindest in den Bereichen Ambient und Chillout-Musik für neue Ideen sorgen kann. Dieses passt perfekt in unsere große Marktübersicht zu Plug-ins für Melodien und Akkorde.

Was bietet die ChilloutEngine?

Bei FeelYourSounds ChilloutEngine handelt es sich um ein MIDI-Plug-in, das Melodien und Akkordprogressionen auf Knopfdruck erzeugen kann. Als Grundlage können eine Akkordspur (als MIDI-File) dienen, auf Basis derer ChilloutEngine dann mehrere Melodien entwickelt und vorschlägt. Die ChilloutEngine bietet hunderte Ideen und Variationen auf Basis eines Algorithmus. Dabei ist in diesem Fall alles auf die ruhigeren Musikstile fokussiert. Nachdem man eine passende musikalische Idee gefunden hat, lässt sich diese per Drag’n’Drop in die DAW ziehen und dort ggf. bearbeiten. Lizenztechnisch ist die Nutzung für den privaten und kommerziellen Einsatz frei – so lange man es nicht einzeln, sondern innerhalb eines Arrangements nutzt.

Hier das offizielle Video dazu:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Einen Schritt weiter geht die Pro-Version der ChilloutEngine. Diese bietet neben der Möglichkeit mehrere der vorgeschlagenen MIDI-Melodien gleichzeitig in einen Ordner auf der Computer-Festplatte zu exportieren auch das Recht, die kreierten Melodien als MIDI-Pack einzeln und selbstständig zu vertreiben/zu verkaufen. Hier die Unterschiede zwischen Standard- und Pro-Version in der Übersicht:

Die ChilloutEngine ist ab sofort über die Website des Herstellers FeelYourSound erhältlich. Bis zum 20.05.2022 gelten Einführungspreise. Mit dem Code IntroDeal gibt es 30% Rabatt auf die Standard-Version, mit dem Code IntroDealPro gibt es 50% Rabatt auf die Pro-Version. Die aktuellen Preise belaufen sich entsprechend aktuell auf 31,50 Euro (Standard) bzw. 211,50 Euro.

Einsetzen könnt ihr die ChilloutEngine VST- und AU-Plug-in unter Windows und macOS. Ähnliche Plug-ins für Melodien und Akkorde findet ihr in unserer großen Marktübersicht.