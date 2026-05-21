Dreimal P-Bass-Power

Die Geburtstagsreleases gehen weiter. Mit der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection stellt der Traditionshersteller drei limitierte P-Bass Modelle vor, die den Bogen von authentischen Vintage-Wurzeln bis hin zu zeitgemäßen Spezifikationen spannen.

Die Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection

Mit dem Release der Limited Edition 75th Anniversary Precision Bass Collection feiert Fender das dreiviertel Jahrhundert andauernde Vermächtnis eines Instruments, das den Sound auf den modernen Bühnen seit der Einführung durch Leo Fender im Jahr 1951 maßgeblich prägt, und auch heute durch prominente Vertreter wie Sting, Lee Sklar (James Taylor, Toto) oder auch Nate Mendel (Foo Fighters) am Leben gehalten wird.

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Jedes der drei Modelle aus der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection hebt eine Facette des wohl berühmtesten E-Basses aller Zeiten in den Vordergrund – von vintage bis modern.

75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass

Den Anfang in der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection macht der American Vintage II 1951 Precision Bass. Mit seinem Korpus aus resonanter Sumpfesche und einem klassischen Butterscotch Nitrozellulose-Finish versprüht er echten Vintage Charme. Dazu gesellt sich ein einteiliger Ahornhals mit 1951 U-Profil. Das Ahorngriffbrett besitz einen traditionellen 7,25″-Radius sowie Vintage-Bünde.

Für den charakteristischen, perkussiven Sound sorgt der 75th Anniversary 1951 Single-Coil Precision Bass Pickup. Abgerundet wird die Ausstattung durch eine historisch korrekte 2-Saddle-Bridge mit Pure Vintage Fiber-Saitenreitern und Seriennummer, Vintage-Style Reverse-Mechaniken und ein einlagiges schwarzes Phenol-Schlagbrett. Ein passender Tweed-Koffer samt zeitgenössischem Zubehör gehört zum Lieferumfang.

75th Anniversary American PJ Bass

Die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt der 75th Anniversary American PJ Bass. Hier gibt es einen Erle-Korpus mit edler Riegelahorndecke im 2-Tone-Sunburst. Der Hals mit ’63 P-Bass-Profil und „Super-Natural“ Satin Finish bietet abgerundete Griffbrettkanten samt Palisandergriffbrett mit 9,5″-Radius und Medium-Jumbo-Bünden. Außerdem verfügt er über einen neu geformten Hals-Korpus-Übergang.

Elektronisch kombiniert er das Fundament des P-Basses mit dem knurrenden Steg-Tonabnehmer eines Jazz-Basses. Vergoldete Hardware, eine HiMass-Vintage-Brücke und Mechaniken mit konischer Wickelachse runden die Sache ab.

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75th Anniversary Player II Precision Bass

In der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection darf natürlich auch ein moderner Player II Precision Bass nicht fehlen. Dessen Erle-Korpus zieht mit seinem auffälligen Diamond Dust Sparkle-Finish alle Blicke auf sich. Der Hals mit Modern-C-Shape und 9,5″-Radius hat ebenso abgerundete Kanten und Medium-Jumbo-Bünde.

Die Hardware umfasst eine 4-Saddle-Bridge, offene Standard-Mechaniken und ein 4-lagiges Pickguard. Um den modernen Charakter zu manifestieren agiert hier der neue 75th Anniversary Thunderbolt Precision Bass Tonabnehmer, der einen druckvollen Tiefton mit hoher Klarheit liefern soll.

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Was kosten die neuen Precision Bässe?

Die Bässe der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection sind allesamt bei Thomann erhältlich. Der 75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass kostet dort 2.999,- Euro, der 75th Anniversary American PJ Bass 2.869,- Euro und der günstigere 75th Anniversary Player II Precision Bass 1.069,- Euro.