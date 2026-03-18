Fender 75th Anniversary Precision Bass, E-Bässe

Auch der Fender Precision Bass feiert 75. Geburtstag

Neben der Telecaster feiert auch der Precision Bass 75. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es die Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection. Die Reihe umfasst drei Modelle des Kult-Basses.

Die Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection

Fender feiert mit der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection ein Dreivierteljahrhundert Musikgeschichte des Tieftöners. Zum 75-jährigen Bestehen des meistgespielten Basses der Welt bringt Fender eine Sonderedition heraus, die traditionellen Look und moderne Features verknüpft.

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75th Anniversary American Professional PJ Bass

Dieses Modell kombiniert Eleganz mit maximaler Flexibilität. Der Korpus besteht aus selektierter Erle und wird durch eine Decke aus geriegeltem Ahorn veredelt, die im klassischen 2-Color Sunburst erstrahlt. Der Hals weist das beliebte ’63 P-Bass-Profil auf, während die goldene Hardware und eine HiMass Vintage Bridge für gehobene Optik und gesteigertes Sustain sorgen sollen. Bei den Pickups trifft 75th Anniversary V-Mod Single-Coil Jazz Bass Pickup am Steg auf einen Split Single-Coil Precision Bass Pickup in der Mittelposition.

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75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass

Für Puristen ist dieses Modell das Highlight. Der Bass fängt den Geist des ersten Precision-Jahres mit einem Eschenkorpus und einem glänzenden Nitrolack-Finish ein. Der Ahornhals verfügt über das kräftige 1951 „U“-Profil und ist mit einer Pure Vintage 2-Saddle-Bridge mit Fiber-Saitenreitern kombiniert. Reverse-Open-Gear-Mechaniken liefern ebenfalls authentischen Vintage-Look. Die Elektronik ist mit einem 75th Anniversary Pure Vintage ’51 Single-Coil Precision Pickup ganz klassisch gehalten.

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75th Anniversary Player II Precision Bass

Zu guter Letzt gibt es noch den in Mexiko gefertigten 75th Anniversary Player II Precision Bass. Dessen Erle-Korpus ist konturiert und im Diamond Dust Sparkle Finish gehalten. Der Ahornhals mit modernem „C“-Profil trägt ein Palisandergriffbrett mit einem 9,5“-Radius und abgerundeten Kanten. Er beherbergt den neuen 75th Anniversary Thunderbolt Precision Bass Tonabnehmer, der auf hohe Definition und Druck ausgelegt ist. Abgerundet wird das Instrument durch eine verstellbare 4-Sattel-Brücke mit Stahlreitern und eine gravierte Jubiläums-Halsplatte.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Bässe der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection kosten bei Thomann zwischen 1.069,- Euro für den 75th Anniversary Player II Precision Bass und 2.999,- Euro für den 75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass.