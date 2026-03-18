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Fender 75th Anniversary Precision Bass, E-Bässe

Auch der Fender Precision Bass feiert 75. Geburtstag

18. März 2026
Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection

Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection

Neben der Telecaster feiert auch der Precision Bass 75. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es die Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection. Die Reihe umfasst drei Modelle des Kult-Basses.

Die Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection

Fender feiert mit der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection ein Dreivierteljahrhundert Musikgeschichte des Tieftöners. Zum 75-jährigen Bestehen des meistgespielten Basses der Welt bringt Fender eine Sonderedition heraus, die traditionellen Look und moderne Features verknüpft.

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Fender 75th Anniversary Precision Bass American Professional PJ

Fender 75th Anniversary American Professional PJ Precision Bass

75th Anniversary American Professional PJ Bass

Dieses Modell kombiniert Eleganz mit maximaler Flexibilität. Der Korpus besteht aus selektierter Erle und wird durch eine Decke aus geriegeltem Ahorn veredelt, die im klassischen 2-Color Sunburst erstrahlt. Der Hals weist das beliebte ’63 P-Bass-Profil auf, während die goldene Hardware und eine HiMass Vintage Bridge für gehobene Optik und gesteigertes Sustain sorgen sollen. Bei den Pickups trifft 75th Anniversary V-Mod Single-Coil Jazz Bass Pickup am Steg auf einen Split Single-Coil Precision Bass Pickup in der Mittelposition.

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Fender 75th Anniv Am Pro II PJBass SB
Fender 75th Anniv Am Pro II PJBass SB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.869,00€ Thomann
Fender 75th Anniversary Precision Bass American Vintage II 1951

Fender 75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass

75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass

Für Puristen ist dieses Modell das Highlight. Der Bass fängt den Geist des ersten Precision-Jahres mit einem Eschenkorpus und einem glänzenden Nitrolack-Finish ein. Der Ahornhals verfügt über das kräftige 1951 „U“-Profil und ist mit einer Pure Vintage 2-Saddle-Bridge mit Fiber-Saitenreitern kombiniert. Reverse-Open-Gear-Mechaniken liefern ebenfalls authentischen Vintage-Look. Die Elektronik ist mit einem 75th Anniversary Pure Vintage ’51 Single-Coil Precision Pickup ganz klassisch gehalten.

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Fender 75th Anniv AV II 51 P Bass BTB
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2.999,00€ Thomann
Fender 75th Anniversary Precision Bass Player II

Fender 75th Anniversary Player II Precision Bass

75th Anniversary Player II Precision Bass

Zu guter Letzt gibt es noch den in Mexiko gefertigten 75th Anniversary Player II Precision Bass. Dessen Erle-Korpus ist konturiert und im Diamond Dust Sparkle Finish gehalten. Der Ahornhals mit modernem „C“-Profil trägt ein Palisandergriffbrett mit einem 9,5“-Radius und abgerundeten Kanten. Er beherbergt den neuen 75th Anniversary Thunderbolt Precision Bass Tonabnehmer, der auf hohe Definition und Druck ausgelegt ist. Abgerundet wird das Instrument durch eine verstellbare 4-Sattel-Brücke mit Stahlreitern und eine gravierte Jubiläums-Halsplatte.

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Fender 75th Anniv Player II PBass DDS
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1.069,00€ Thomann

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Preis und Verfügbarkeit

Die Bässe der Fender 75th Anniversary Precision Bass Collection kosten bei Thomann zwischen 1.069,- Euro für den 75th Anniversary Player II Precision Bass und 2.999,- Euro für den 75th Anniversary American Vintage II 1951 Precision Bass.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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