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Fender 75th Anniversary Telecaster, E-Gitarren

Edle neue Teles zum 75-jährigen Jubiläum

18. März 2026
Fender 75th Anniversary Telecaster Collection

Fender 75th Anniversary Telecaster Collection

Die Telecaster feiert 75. Geburtstag, und mit der Fender 75th Anniversary Telecaster Collection wird dieses Ereignis gebührend gefeiert. Die Kollektion umfasst dabei fünf verschiedene Modelle, die den gesamten Bogen von den historischen Anfängen bis zur modernen High-End-Gitarre spannen. Das schauen wir uns doch sehr gerne etwas genauer an.

Die Fender 75th Anniversary Telecaster Collection

Die 1951 erstmals vorgestellte Fender Telecaster kann man wohl als die Mutter aller E-Gitarren bezeichnen. Dieses Jahr wird sie 75 Jahre alt, und Fender feiert den Geburtstag der ersten in Serie gefertigten Solidbody-E-Gitarre der Welt mit der Fender 75th Anniversary Telecaster Collection. Schauen wir uns die einzelnen Modelle doch etwas genauer an.

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75th Anniversary Telecaster Am Ultra II

Fender 75th Anniversary Am Ultra II Telecaster

75th Anniversary American Ultra II Telecaster

Das Flaggschiff der Serie ist die 75th Anniversary American Ultra II Telecaster, die in einem auffälligen Liquid Gold Finish erscheint. Sie bietet einen Erle Korpus mit Contour Body, Ebenholzgriffbrett samt Compound-Radius und ein hochmodernes Tonabnehmersystem. Die Kombination aus einem 75th Anniversary Noiseless Single-Coil und einem Fastlane-Humbucker sorgt für brummfreie Sounds, während zwei S-1-Schalter die tonale Vielseitigkeit drastisch erweitern.

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Fender 75th Anniv Am Ultra II Tele LG
Fender 75th Anniv Am Ultra II Tele LG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
3.199,00€ Thomann

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Fender 75th Anniversary Telecaster AmPro II

Fender 75th Anniversary AmPro II Telecaster

75th Anniversary American Professional II Custom Telecaster

Die 75th Anniversary American Professional II Custom präsentiert sich als moderne Interpretation des Klassikers. Sie besticht durch eine Decke aus Riegelahorn (Flame Maple), ein elegantes Double-Binding am Korpus und ein 2-Color Sunburst Finish. Die Hardware ist in edlem Gold gehalten, klanglich kommen zwei 75th Anniversary V-Mod Pickups zum Einsatz, die über ein Push/Push-Poti für eine serielle Verschaltung ergänzt werden können.

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Fender 75th Anniv Am Pro II Tele 2CSB
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Fender 75th Anniversary Telecaster AmPro Cabronita

Fender 75th Anniversary AmPro Cabronita Telecaster

75th Anniversary American Professional Classic Cabronita Telecaster

Mit der 75th Anniversary American Professional Classic Cabronita kombiniert Fender Vintage-Charme mit moderner Performance. Das Herzstück bilden hier die TV Jones Classic Pickups, die einen besonderen Sound liefern. Ein Ahornhals mit sleek Modern C-Profil und hochwertige Pearloid-Mechaniken sorgen für ein stabiles und zeitgemäßes Spielgefühl, verpackt in den klassischen Fender-Lackierungen Ice Blue Metallic und Candy Apple Red.

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Fender 75th Anniv AmPro Cabronita IBM
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1.999,00€ Thomann
Fender 75th Anniv AmPro Cabronita CAR
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Fender 75th Anniversary Telecaster Road Worn

Fender 75th Anniversary Road Worn Telecaster

75th Anniversary Vintera Road Worn 1951 Telecaster

Auch Puristen kommen auf ihre Kosten. Für diese bietet die 75th Anniversary Vintera Road Worn 1951 Telecaster authentische Spezifikationen der frühen 50er-Jahre. Der Korpus besteht aus Sumpfesche (Swamp Ash), kombiniert mit einem kräftigen Early-’50s „U“-Halsprofil im Road Worn Nitrolack-Finish. Für den klassischen „Twang“ sorgen Pure Vintage 1951 Pickups, die den drahtigen Sound der Gründungszeit originalgetreu abbilden sollen.

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Fender 75th Anniv Vintera II 51 Tele
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1.799,00€ Thomann

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Fender 75th Anniversary Telecaster Player II

Fender 75th Anniversary Player II Telecaster

75th Anniversary Player II Telecaster

Die 75th Anniversary Player II Telecaster ist das Arbeitstier der Fender 75th Anniversary Telecaster Collection. Mit ihrem markanten Diamond Dust Sparkle Finish ist sie ein optisches Highlight auf jeder Bühne. Ausgestattet ist dieses Modell mit den neuen 75th Anniversary Thunderbolt Pickups.

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Fender 75th Anniv Player II Tele DDS
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999,00€ Thomann

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Preis und Verfügbarkeit

Preislich liegen die Gitarren der Fender 75th Anniversary Telecaster Collection bei Thomann zwischen 999,- Euro für die Fender 75th Anniversary Player II Telecaster und 3.199,- Euro für die Fender 75th Anniversary American Ultra II Telecaster. Alle Gitarren sind sofort verfügbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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