Made in Japan - Mini Humbucker und moderne Specs

Die Fender American Pro II Cabronita Telecaster ist eine moderne Variante der Telecaster, die auch optisch neue Wege beschreitet.

Eine Telecaster ist eine Telecaster ist eine Telecaster? Nein, so kann man das nun wirklich nicht sagen. Auch wenn die Telecaster das Traditionsmodell im Fender Portfolio darstellt, haben die Kollegen der japanischen Außenstelle mal ein bisschen gezaubert.

ANZEIGE

Fender American Pro II Cabronita Telecaster

Auch wenn es immer wieder mal Versuche gab, die Telecaster zu modernisieren, sind die Kunden doch oftmals lieber der traditionellen Optik treu geblieben. Klar, so eine Telecaster ist ja auch der Inbegriff der abgenudelten Rockgitarre, einer dieser Fälle, in denen das Instrument eine eigene Geschichte erzählen kann.

Das könnte sich mit der Fender American Pro II Cabronita Telecaster tatsächlich ändern, denn hier trifft grandiose Optik auf moderne Specs, so dass auch Traditionalisten mal ein Auge riskieren dürfen. Das beginnt beim wirklich gelungenen Pickguard, reicht übe die optisch perfekt ins Bild passenden DiMarzio Vintage Mini Humbucker und endet beim Verzicht auf die unsägliche Kontrollplatte, bei der Volume-Regler und Dreiwegschalter schon immer zu dicht beieinander lagen.

Aber nicht nur die Optik ist entscheidend für den Erwerb einer Gitarre, sondern Handling und Klang sollten im Vordergrund stehen. Die DiMarzio Vintage Mini Humbucker dürften für einen glasklaren, durchsetzungsfähigen Sound sorgen, der sowohl clean als auch verzerrt zu überzeugen weiß. Verwaltet werden die beiden über einen 3-Weg-Toggle und ein Master Volume Poti.

ANZEIGE

Das Halsprofil entspricht dem „Deep C“, die Halsrückseite hat ein „Super-Natural“ Satin Finish erhalten. Da bleibt keiner mehr kleben. Der Hals-Korpus-Übergang ist endlich mal wieder ergonomisch abgerundet, das Bespielen der hohen Lagen ist also kein Grund mehr, den Orthopäden zu belästigen. Hals und Body bestehen aus Mahagoni.

Das Griffbrett mit seinen 22 Medium Jumbo Bünden passt zum Design wie die Pilotenbrille zu Atze Schröders Minipli, die Hochglanz schwarz lackierte Kopfplatte wirkt edel und ergänzt die Optik ebenfalls perfekt. Ob man merkt, dass ich gerade frisch verliebt bin? Also in die American Pro II Cabronita, nicht in Atze Schröder!

An Farben stehen Crimson Transparent Red und Shoreline Gold zur Auswahl, beide Farben haben ihren Reiz, wobei ich persönlich auf das Gold setzen würde. Mal schauen, ob ich mir so ein Ding leisten kann, denn 2.299 € sind definitiv kein Schnäppchen. Dafür kommt die Fender American Pro II Cabronita Telecaster mit luxuriösem Koffer.