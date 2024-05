Fender American Professional II Thinline Limited Edition

Limitierte Thinline Modelle von Fender

Die neuen Fender American Professional II Thinline Modelle in limitierter Auflage erfinden sicherlich weder die Stratocaster noch die Telecaster neu. Trotzdem überrascht mich dann doch immer wieder die Kreativität, mit der die alten Haudegen neu vermarktet werden. Wenn dabei aber so schöne Modelle herauskommen, wie sie gerade frisch beworben werden, dann bitteschön, ich bin dabei!

Fender American Professional II Thinline LTD

Semi-Hollow-Konstruktionen erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit, weil diese Instrumente ihr ganz eigenes Soundspektrum bieten. Ausgewogener Klang bei sattem Bassfundament, das kennt man eigentlich von Fender eher im Bereich der Telecaster, aber auch die altbewährte Stratocaster kommt immer wieder mal in diesem Design.

Optisch ist die Version mit dem F-Loch immer wieder ein Genuss. Die neuen Fender American Professional II Thinline Modelle kommen in jeweils vier Farben. Neben White Blond kommen die Alternativen Daphne Blue, Surf Green und Shell Pink zur Auslieferung, alle Lackierungen sind leicht transparent und lassen die Holzmaserung erkennen.

Der Korpus besteht dabei jeweils aus einem halb ausgehöhlten Eschekorpus, die Telecaster Modelle verfügen dann über ein Griffbrett aus Ahorn, während die Strats mit Palisander Griffbrett ausgestattet sind. Das Halsprofil ist mit „Deep C“ betitelt und verfügt über „sanft abgerundete Griffbrettkanten“. Das will ich auch hoffen, das ist mittlerweile Produktionsstandard. Der Übergang vom Hals in den Korpus ist leicht abgerundet. Was Fender hier als Innovation feiert, ist anderswo seit Jahrzehnten Standard und geht sicherlich noch wesentlich runder. Aber immerhin, hier geschieht etwas.

Eine kleine Überraschung steckt in der Elektronik. Beide Modelle sind mit V Mod II Pickups bestückt. Während bei der Telecaster durch Drücken des als Push-Push-Potis ausgelegten Tonreglers in Zwischenposition beide Pickups in Reihe geschaltet werden, wird bei der Strat in den Schalterstellungen 1 & 2 jeweils der Halspickup dazugeschaltet. Das ergibt ein paar zusätzliche Möglichkeiten, vor allem die Tele dürfte damit deutlich fetter klingen und die Strat kann auch Telesounds bieten.

Die Instrumente der Fender American Professional II Thinline Limited Edition sind ab sofort lieferbar und kosten 2.359 €. Da die Auflage streng limitiert ist, ist ein schneller Ausverkauf ziemlich sicher zu erwarten, zumal diese Instrumente absolute Eyecatcher sind und auch abseits der berühmten Zahnarztvitrinen großen Anklang finden dürften, daher heißt es bei Interesse schnell zu sein.