High Price Twang!

Die Fender American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster verbindet klassisches 60er-Jahre-Design mit moderner Fender-Technologie. Für anspruchsvolle Gitarristen, die Vintage-Ästhetik ohne Vintage-Nachteile suchen, könnte dieses Instrument interessant sein, sofern das Budget mitspielt.

Kurz & knapp Worum geht es? Die Fender American Ultra Luxe Vintage '60s Telecaster verbindet klassische Tele-Ästhetik mit moderner Spielbarkeit und zeitgemäßer Ausstattung.

Authentischer Vintage-Twang mit hoher Dynamik und klarer Tele-Charakteristik. Spielgefühl: Modernes Handling dank Compound-Radius, gerollter Kanten und ergonomischer Fräsungen.

Modernes Handling dank Compound-Radius, gerollter Kanten und ergonomischer Fräsungen. Ausstattung: Durchdachte Details wie S-1-Schaltung, sechssatteliger Steg und Locking-Mechaniken.

Durchdachte Details wie S-1-Schaltung, sechssatteliger Steg und Locking-Mechaniken. Zielgruppe: Profis und Enthusiasten, die Vintage-Look ohne Vintage-Nachteile suchen.

Profis und Enthusiasten, die Vintage-Look ohne Vintage-Nachteile suchen. Preis: Hoch angesetzt und klarer Knackpunkt, der das Instrument zur Nischenlösung macht.

Kurzfazit: Wenn Geld keine Rolle spielt

Hier haben wir es mit Fenders ambitioniertem Versuch zu tun, die Quadratur des Kreises zu meistern. Eine Telecaster, die aussieht wie von Omas Dachboden, sich aber anfühlt wie ein modernes High-End-Instrument. Das Ergebnis? Durchaus gelungen, allerdings mit einem Preisschild, das selbst hartgesottene Vintage-Fetischisten ins Grübeln bringen dürfte. Für knapp 3.400,- Euro bekommt man tadellose Verarbeitung, durchdachte Detaillösungen und einen Klang, der durchaus überzeugt. Die Käuferschicht ist klar umrissen. Profis und betuchte Enthusiasten, die sich nicht zwischen nostalgischem Charme und zeitgemäßer Spielbarkeit entscheiden wollen.

Der ewige Schatten der großen Schwester

Ein wenig stand sie ja schon immer im Schatten der großen Überschwester, auch wenn sie die ältere von beiden ist. Als Broadcaster, teilweise noch ohne Trussrod, 1952 gestartet und als geradezu perfektes Abbild von Sparbrötchen Leo Fenders „Hauptsache billig“-Ethos, hat es die Tele dennoch zu Weltruhm gebracht, wenn auch nicht immer mit Pauken und Trompeten in die erste Reihe.

Einerseits steht ein einmaliger Grundklang, der klanglich die Blaupause für alle hilflosen Versuche bildet, das Soundgebilde „Twang“ in Worte zu packen. Der geneigte Leser kann sich gerne einmal in den Kommentaren versuchen, ich freue mich (ernsthaft) auf die Ergebnisse. Zudem schneidet das Instrument im Crunch-Bereich durch jeden noch so intransparenten Mix wie ein Elektromesser durch Schaumstoff. Ein Traum für jeden Classic-Rock-Mix.

Andererseits haben wir einen steten Kampf um die Bespielbarkeit, gepaart mit der belanglosesten Optik, die man einer E-Gitarre zuteilwerden lassen kann. Nicht ein Kollege, der einem Leadgitarristen, der sich freiwillig eine Telecaster als Sparringspartner aussucht, nicht eine gehörige Portion Grundrespekt entgegenbringt. Dazu kommt in der Originalausführung noch ein klobiger Korpus, der überall drückt, wo es nur geht, sowie eine Oktavreinheit, die bei nicht umsponnener G-Saite prinzipiell zum Scheitern verurteilt ist.

Dennoch hält sich das Modell nunmehr seit 74 Jahren durchgehend im Fender-Portfolio, was für eine große Beliebtheit unter den Anwendern spricht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Telecaster zusammen mit ihrer Schwester, der Stratocaster, sowie vier Gibson-Modellen (Les Paul, SG, Explorer, Flying V) zu den Urvätern aller E-Gitarrenformen zählt.

Fenders Antwort auf die Boutique-Konkurrenz

Was Fender mit der American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster hier vorlegt, ist nichts Geringeres als der Versuch, Marken wie Suhr, Tom Anderson und andere Boutique-Hersteller auf ihrem eigenen Terrain zu schlagen. Diese hatten schon seit Jahren begriffen, dass es eine Käuferschicht gibt, die zwar Vintage-Sound und -Optik will, aber nicht bereit ist, sich mit den technischen Unzulänglichkeiten der Fünfziger- und Sechzigerjahre herumzuschlagen.

Mit der American Ultra Luxe Vintage Serie versucht Fender nun, genau diese Lücke zu füllen und zwar unterhalb der Custom-Shop-Preisregion, wenn auch nicht sonderlich weit darunter.

Das Konzept ist klar: Man nehme die bewährte Ultra-Plattform mit all ihren modernen Features und kleide sie in ein Vintage-Gewand. Heraus kommt eine seltsam faszinierende Mischung, die polarisiert. Puristen werden die Nase rümpfen, Pragmatiker hingegen könnten genau hier ihr Trauminstrument finden.

Heirloom Finish – Vintage Light

Durch das Heirloom-Lackfinish hat die Fender American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster tatsächlich einen Hauch von „Crackle“ eingebaut. Von „Relic“ oder ähnlichen Einstufungen sind wir allerdings, im Gegensatz zur analogen Strat-Version, meilenweit entfernt. Überhaupt sieht die auf Vintage getrimmte Version sehr „brav“, ja sogar für Tele-Verhältnisse ein wenig „edel“ aus. Die feinen Haarrisse im Nitrolack sind so subtil, dass man schon genau hinschauen muss.

Das ist kein Heavy-Relic-Massaker, sondern eher die Optik einer Gitarre, die sechzig Jahre lang im Koffer eines peniblen Sammlers gelegen hat. „Closet Classic“ trifft es ganz gut.

Hier muss der Besitzer der American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster womöglich noch einmal eine vierstellige Stundenzahl, idealerweise inklusive Gürtelschnalle, investieren, bevor der Vintage-Look wirklich zum Tragen kommt. Wer also auf authentische Gebrauchsspuren steht, muss selbst Hand anlegen oder eben noch ein paar Jahrzehnte warten. Das Finish atmet durch die Nitrolackierung tatsächlich und entwickelt sich mit der Zeit weiter. Ob man dafür allerdings diesen Aufpreis zahlen möchte, ist eine andere Frage.

Korpus und Hals – Ergonomie trifft Tradition

Der Erle-Korpus der American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster bietet die klassische Tele-Basis: resonant, ausgewogen, mittenreich. Warum also nicht das Gute bewahren, es aber mit optischen, akustischen und haptischen Schmankerln versehen? Die dezenten Bauchfräsungen machen das Instrument deutlich angenehmer zu spielen, ohne die visuelle Integrität zu kompromittieren. Hier zeigt sich, dass Fender tatsächlich zugehört hat. Man kann ein Instrument modernisieren, ohne es optisch zu entstellen.

Der Ahornhals mit Modern-D-Profil ist ein Kompromiss in bester Absicht. Kein Baseballschläger wie in den Fünfzigern, aber auch kein superschlankes Shredder-Brett. Die Ultra-gerollten Griffbrettkanten sind ein echter Luxus, hier fühlt sich nichts nach „frisch aus der Fabrik“ an. Das Palisandergriffbrett mit seinem 10 bis 14 Zoll messenden Compound-Radius ist ein weiterer Beweis dafür, dass Fender die Hausaufgaben gemacht hat. Am Sattel gerundet für Akkordspiel, nach oben hin flacher werdend für saubere Bendings in den Höhen.

Sechs individuelle Reiter bieten erwartungsgemäß Vorteile für die Oktavreinheit. Mit dem Shaping im Halsfußbereich kann man nun tatsächlich auch ab dem 15. Bund aufwärts tonal noch etwas bewirken. Der konisch zulaufende Halsfuß ist eine dieser Detaillösungen, die man erst dann zu schätzen lernt, wenn man wieder eine Standard-Tele in die Hand nimmt. Plötzlich fällt auf, wie nervig der traditionelle Fender-Ansatz eigentlich ist.

Pickups und Elektronik – Vintage Sound, modern verkabelt

Die Pure Vintage ’63 Tele Single Coils sind das Herzstück der American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster. Fender verzichtet bewusst auf die brummfreien Noiseless-Tonabnehmer der regulären Ultra-Serie und setzt stattdessen auf traditionelle Wicklungen mit Gewebedraht, Faserspulen und Alnico-Magneten. Das Ergebnis ist authentischer Tele-Twang mit all seinen Facetten.

Der Bridge-Pickup liefert diese gläserne Klarheit, die sich durch jeden Mix schneidet, ohne dabei unangenehm schrill zu werden. Der Neck-Pickup bietet jene warme Fülle, die Teles zu unterschätzten Jazz-Gitarren macht.

Inwieweit der S-1-Switch bei diesem Instrument zum Tragen kommt, muss jeder für sich entscheiden. Die Idee ist nett, hat allerdings aufgrund der nur zwei Pickups deutlich weniger haptischen und klanglichen Impact als bei einer Stratocaster. Der im Volume-Poti integrierte Schalter schaltet die Tonabnehmer in Serienverkabelung, quasi ein Humbucker-Modus. Das Resultat ist tatsächlich überraschend brauchbar. Voluminöser, druckvoller, dennoch nicht der typische Gibson-Sound. Für Situationen, in denen man etwas mehr Masse braucht, durchaus eine Option.

Die Treble-Bleed-Schaltung funktioniert vorbildlich und hält die Höhen auch bei zurückgedrehter Lautstärke präsent.

Hardware – Detailarbeit mit Augenzwinkern

Da ist zum einen der schräg angeordnete 3-Wege-Schalter, der trotz geringen Aufwands eine große Wirkung in der Haptik hat. Die von Natur aus übergroße Hebelwirkung des Tele-Schalters lässt sich so in der Praxis deutlich einfacher nutzen.

Sehr schön ist auch die Oberfläche der Master-Volume- und Master-Tone-Regler, die in jedem Ritterfilm mitspielen könnten. Die Griffigkeit ist jedem regulären Speed-Dome-Aufsatz überlegen und bietet auch bei schwitzigen Händen noch guten Halt. Solche Details kosten in der Produktion fast nichts, machen im Alltag aber einen spürbaren Unterschied.

Die sechssattelige String-Through-Bridge aus verchromtem Messing liefert präzise Intonation und den klassischen Tele-Snap. Die Deluxe-Locking-Mechaniken sind praktisch, wenn auch nicht zwingend notwendig, da Telecaster die Stimmung traditionell ohnehin recht gut halten.

Sound

Hier zeigt sich, warum die Telecaster seit über sieben Jahrzehnten überlebt. Der Grundsound ist schlichtweg zeitlos. Diese Ultra-Luxe-Version liefert genau das ab, was man erwartet: knackige, klare Sounds mit jenem Charakter, der Teles definiert.

Im Bridge-Pickup findet man diesen ikonischen Twang, der Country-Gitarristen in Verzückung versetzt, aber auch für Rock, Indie und alles dazwischen funktioniert. Der Neck-Pickup überrascht mit seiner Fülle und Wärme und ist definitiv unterschätzt und vielseitiger als sein Ruf. Die Mittelstellung bietet den klassischen Tele-Quack, der in Funk- und Reggae-Kontexten Gold wert ist.

Was die Pure Vintage ’63 Tonabnehmer besonders gut können, ist ihre extreme Sensitivität gegenüber Anschlagdynamik und Lautstärkeregler. Hier lässt sich tatsächlich mit der Gitarre selbst gestalten, ohne ständig am Amp zu schrauben.

Der S-1-Serienmodus fügt eine zusätzliche Klangfarbe hinzu, die durchaus ihren Platz hat. Für Lead-Gitarre mit etwas mehr Sustain und Kompression funktioniert das erstaunlich gut, ohne dass man den Tele-Charakter komplett verliert. Ob man das braucht, ist eine andere Frage, aber es ist besser implementiert als bei vielen anderen Experimenten dieser Art.

Die Klangbeispiele wurden mit einem Hughes & Kettner Triamp MKIII plus Marshall 4×12 mit Celestion G12-60 Vintage sowie einem Heil PR30 Mikrofon über eine Mackie-Konsole aufgenommen.

Vergleich und Einordnung

Für deutlich weniger Geld bekommt man die American Vintage II ’63 Telecaster, allerdings auch mit allen Vintage-Nachteilen. Wer maximale Authentizität will, ist dort besser aufgehoben. Die reguläre American Ultra Telecaster bietet moderne Features zu einem niedrigeren Preis, verzichtet jedoch auf Vintage-Optik und -Sound. Die American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster versucht, beides zu vereinen und verlangt dafür einen Aufpreis von etwa 500,- Euro gegenüber der Standard-Ultra.

Der Preis, der Elefant im Raum

Der Elefant, der allerdings sehr breitbeinig im Raum sitzt, ist der Preis des Instruments. Zweifelsohne handelt es sich um eine tadellose Fertigung mit vielen kleinen, praxisnahen Erweiterungen. Ob dies allerdings einen Ladenpreis von knapp 3.400,- Euro rechtfertigt, bleibt eine Frage, die jeder mit seiner persönlichen Leidensfähigkeit beantworten muss.

Man muss schon sehr genau wissen, was man will, um diese Summe zu investieren. Für dieses Geld bekommt man bei anderen Herstellern durchaus Custom-Shop-Qualität oder mehrere sehr gute Instrumente. Andererseits könnte hier fündig werden, wer professionell arbeitet und ein zuverlässiges Arbeitsinstrument sucht, das sowohl klanglich als auch optisch einen bestimmten Vibe transportiert. Die Frage ist nur, wie viele Menschen in diese sehr spezifische Nische passen.

Interessant ist auch die Positionierung: Fender versucht hier offensichtlich, eine Lücke zwischen der Standard-Ultra-Serie (etwa 2.500,- Euro) und dem Custom Shop (ab 5.800,- Euro aufwärts) zu füllen. Ob der Markt diese Lücke tatsächlich verlangt hat, wird sich zeigen.