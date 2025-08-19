Squier Classic Vibe Neuheiten – Fender-Feeling zum fairen Preis

Fender schiebt mal wieder ordentlich nach: Die Squier Classic Vibe Serie bekommt gleich 10 neue Modelle spendiert – allesamt inspiriert von den goldenen Jahrzehnten zwischen den 50ern und 70ern.

Kurz & knapp Worum geht es? Fender bringt 2025 zehn neue Modelle in der Squier Classic Vibe Serie – Vintage-Designs mit modernen Features zu fairen Preisen. Darunter: Strats ’50s Stratocaster HT (3× Alnico-SC, Hardtail) / ’70s Stratocaster HT HSS (Humbucker + SCs, große Kopfplatte)

(SC + Humbucker, Bigsby-Vibrato, Double-Bound Body) Jazz Bass ’60s Jazz Bass (2× Alnico-SC, schlanker Hals, Vintage-Bridge)

’60s Jazz Bass (2× Alnico-SC, schlanker Hals, Vintage-Bridge) Active ’70s Jazz Bass V (5-Saiter, Noiseless Pickups, HiMass-Bridge, Block-Inlays

Fender bringt 10 neue Squier Classic Vibe Modelle

Und sie kommen, wie wir es aus der Squier Classic Vibe Serie kennen: Vintage-Optik, authentische Sounds, moderner Komfort – und das Ganze zum Preis, der auch ohne Kreditberatung drin ist.

Mit an Bord sind die typischen Zutaten: Fender Designed Alnico Pickups, vintage-getönte Hälse im Hochglanzfinish, nickelverchromte Hardware und die guten alten „C“-Hälse, die einfach jeder Hand schmeicheln.

Ein kurzer Überblick:

Classic Vibe ‘50s Stratocaster HT – drei Alnico-Singlecoils, Hardtail-Bridge, 50s-Style Headstock

Classic Vibe ‘60s Jazzmaster – Dual-Singlecoils, Tremolo-System, Floating Bridge

Classic Vibe Custom Esquire – Singlecoil, 3-Wege-Schalter mit Vintage-Tonoptionen

Classic Vibe Duo-Sonic HS – kurze 24″-Mensur, Singlecoil/Humbucker, Hardtail-Bridge

Classic Vibe ‘70s Stratocaster HT HSS – Humbucker + Singlecoils, Hardtail, große Kopfplatte im 70s-Look

Classic Vibe Active ‘70s Jazz Bass – Noiseless Pickups, 9V-Preamp, aktiv/passiv umschaltbar

Classic Vibe Active ‘70s Jazz Bass V – 5-Saiter, Noiseless Pickups, HiMass-Bridge, Bound Fretboard mit Blocks

Squier Classic Vibe – die neuen Modelle

Gitarren

Bei den Sechssaitern fährt Fender ordentlich auf. Die Classic Vibe ‘50s Stratocaster HT feiert den Beginn der Strat-Ära mit drei Alnico-Singlecoils und Hardtail-Bridge – pure 50s-Attitüde. Wer es deftiger mag, greift zur ‘70s Stratocaster HT HSS, die mit Humbucker am Steg, Hardtail und großer 70er-Kopfplatte gleich ein paar Gramm mehr auf die Waage bringt.

Auch die ‘60s Jazzmaster darf natürlich nicht fehlen – zwei Singlecoils und Floating Bridge sorgen hier für authentisches Surf- und Indie-Feeling. Puristen freuen sich über die Custom Esquire, die mit nur einem Pickup, aber cleverem 3-Wege-Switch jede Menge Vintage-Tonfarben ins Spiel bringt.

Etwas kompakter kommt die Duo-Sonic HS daher: kurze 24″-Mensur, ein Singlecoil am Hals und ein Humbucker am Steg – perfekt für kleinere Hände oder einfach knackige Riffs. Highlight für Traditionalisten ist die Custom Telecaster SH mit Bigsby: Double-Bound Body, Humbucker am Hals, Singlecoil am Steg und das legendäre Bigsby-Vibrato – Retro pur!

Bässe

Auch die Tieftöner-Fraktion kommt nicht zu kurz. Der ‘60s Jazz Bass liefert mit zwei Alnico-Singlecoils, schmalem Hals und Vintage-Bridge den klassischen Sound der Sechziger – butterweich und vielseitig. Wer es moderner mag, greift zum Active ‘70s Jazz Bass, ausgestattet mit Noiseless Pickups, 9-Volt-Preamp und der Möglichkeit, zwischen aktiv und passiv zu wechseln.

Noch eine Schippe drauf legt der Active ‘70s Jazz Bass V: fünf Saiten, HiMass-Bridge, Bound Fingerboard mit Block-Inlays und ebenfalls Noiseless-Pickups – eine echte Groove-Maschine für modernes Spiel. Und dann wäre da noch der Telecaster Bass, der mit seinem Wide-Range Humbucker im Hals und dem konturierten Body ordentlich Druck macht und gleichzeitig angenehm am Körper liegt.