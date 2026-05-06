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Fender Godzilla Distortion Pedal

Das unzähmbare Biest in Pedalform

6. Mai 2026
Fender Godzilla Distortion

Fender Godzilla Distortion

Mit dem Fender Godzilla Distortion Pedal kommt ein ganz besonderes Pedal auf den Markt. Zum 70. Geburtstag des Monsters gibt es ein brachial klingendes, Op-Amp basiertes Distortion Pedal mit exklusivem Godzilla-Artwork in limitierter Auflage.

Fender Godzilla Distortion: OpAmp-Distortion

Das Pedal entstammt Fenders Japan-Abteilung, die letztes Jahr schon die Godzilla 70th Anniversary Collection mit drei speziellen Godzilla-Strats präsentiert hat. Auch das Fender Godzilla Distortion Pedal war da schon zu sehen. Wider Erwarten gibt es das jetzt aber auch in einer limitierten Auflage für den deutschen Markt. Da freuen wir uns aber!

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Fender Godzilla Distortion Vollansicht

Fender baut, was vielen nicht unbedingt bewusst ist, auch Pedale. Wie zum Beispiel die aus der Hammertone-Serie. Dieser Serie scheint rein optisch auch das Godzilla Distortion Pedal zu entstammen.

Wie das Monster, so kann auch die Distortion-Stompbox – nämlich brüllen! Zugrunde liegt ein Op-Amp basierter Distortion-Schaltkreis der massive Verzerrung mit satten Obertönen liefert. Dadurch liefert das Pedal ein breites Spektrum von Rock-Crunch bis hin zu extremen, modernen Distortion-Gewittern.

Fender Godzilla Distortion Rückseite

Mit einem aktiven 2-Band-EQ lassen sich Bässe und Höhen bis zu 15dB boosten oder cutten, während intern noch ein Trimmer zum Regeln der Mitten verfügbar ist. Damit lässt sich die Präsenz des mittleren Frequenzbereichs im Distortion-Signal individuell justieren. Mit Level- und Gain-Reglern hat man am Ende vier Parameter, mit denen man seine monströsen Klänge formen kann.

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Das Pedal ziert ein exklusives Kaiju Artwork mit Godzilla-Motiven, die es so nur auf diesem Pedal gibt. Genauso unverwüstlich wie Godzilla soll auch das Alu-Gehäuse samt der Metall-Hardware sein. Obendrein arbeitet das Fender Godzilla Distortion Pedal mit True Bypass.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Fender Godzilla Distortion Pedal gibt es bei Thomann für 159,- Euro. Lieferbar ist es wohl nur auf Anfrage.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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