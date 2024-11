Fender Hello Kitty Collection erobert die Portemonnaies stolzer Eltern

Die Fender Hello Kitty Collection zum 50. Geburtstag der Kultkatze ist da und umfasst neben der obligatorischen Gitarre auch ein paar Accessoires.

ANZEIGE

Wer kennt nicht das großartige Social Media-Meme, auf dem Kerry King eine Squier Hello Kitty Strat würgt? Klasse, oder? Das ging quer über den Erdball. Ob Kerry King jemals versucht hat, diese offensichtliche Fotomontage verbieten zu lassen, ist mir nicht bekannt. Ich würde ihm zutrauen, dass er es gefeiert hat :)

Fender Hello Kitty Collection Geburtstags-Edition

Nun wird die rosa Kultkatze 50 und sie und ihre besten Freundin Miffy feiern eine hoffentlich adäquate Party. Mit dabei ist auf jeden Fall die Squier Hello Kitty Strat mit einem Humbucker und einem Volume-Regler. Der Body besteht aus Okoumé, der Hals aus Ahorn. Das Pickguard ist im Hello Kitty Design gest altet und auch auf der Kopfplatte findet sich die Miezekatze wieder.

Die rosa Fender Hello Kitty Strat ist bereits ausverkauft, es gibt sie aber jetzt noch in Weiß. Dazu gibt es ein passendes Gigbag in Rosa oder Schwarz, selbstverständlich sind auch passende Gurte und T-Shirts, Mützen und sogar eine Plektrum-Dose erhältlich.

Ein kleines, kultiges Highlight stellt das Fender Hello Kitty Fuzz dar, ein Distortion-Pedal, das „die begehrten Sounds von Flokati bis Schotterpiste“ liefert. Klasse! Witch Hat Knobs inklusive, Beschriftung standesgemäß in Arabisch und Japanisch.

ANZEIGE

Drei Regler, Tone, Fuzz und Level, dazu ein Fußschalter, Eingang, Ausgang und Netzteilbuchse. So muss das, kein unnötiger Schnickschnack. Natürlich ist vorne eine Hello Kitty drauf, innen drin. befindet sich dagegen ein Op-Amp basierter Schaltkreis, der die Gitarre so richtig schön sägen lassen kann. Wer möchte, kann den Sound aber auch einfach etwas anflauschen.

Wem das noch nicht reicht, der kann, zusätzlich zur ausschließlich über die Website zu beziehenden Fender Hello Kitty Collection, noch bei Thomann ein passendes Kabel bestellen. Das ist zwar nur drei Meter lang, aber dafür rosa. Bäm!

Die Preise sind für solch eine Lizenzschlacht recht moderat, für die Strat muss man 479,99 € hinlegen, das Fuzz-Pedal kosten 109,00 €. das Gigbag macht einen wirklich kuschelig-stabilen eindruck und ist für 129,00 € zu haben. Etwas schmerzhafter sind die Preise für die Accessoires, das T-Shirt kostet im Set mit Mütze und Plektrum Dose glatte 94,97 €.

Ich find’s cool, ich hab aber auch zwei Töchter, die auf Hello Kitty abgefahren sind. Wenn ihr eure Kinder so dazu kriegt, der Musikwelt beizutreten, dann soll es wohl so sein. Ich warte jetzt noch auf eine Pokémon Edition Telecaster in Hellblau mit Pikachu-Pickguard.