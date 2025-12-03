Fender Iron Maiden 50th Anniversary Modelle, Signatureinstrumente

Jubiläumsmodelle für Steve Harris, Dave Murray und Janick Gers

Mit den Fender Iron Maiden 50th Anniversary Modellen bringt der Traditionshersteller zur Feier von Iron Maidens 50. Geburtstag limitierte Signature-Instrumente heraus, die die individuellen Klangvorlieben der Band in fertige Bühneninstrumente übersetzen. Mit dabei ein Signatrure Bass für Steve Harris und zwei Signature Stats für Dave Murray und Janick Gers.

Affiliate Links Fender LTD 50th Steve Harris P-Bass B Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.899,00€ Fender LTD 50th Dave Murray Strat BLK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.699,00€

Die Fender Iron Maiden 50th Anniversary Modelle

ANZEIGE

Steve Harris Precision Bass

Das Signature-P-Bass-Modell verfügt über einen zweiteiligen Ahorn-Body in Satin Black sowie ein spiegelndes Schlagbrett. Der geschraubte Ahorn-Hals mit U-Profil und 20 Bünden verfügt ebenfalls über ein Griffbrett aus Ahorn. Die Mensur beträgt 34″. Ein Precision Split-Pickup und die Fender Vintage Precision Bridge sorgen für klassischen Punch. Serienmäßig sind Fender Round-Wound Saiten montiert; Rotosound Steve Harris Flat-Wounds liegen als Zubehör bei. Harris’ Unterschrift ergänzt das Design.

Dave Murray Stratocaster

Die Dave Murray Strat setzt auf einen schwarzen Strat-Body mit Rosewood-Fingerboard und Compound-Radius mit 9,5–14 Zoll. Die drei Seymour Duncan® Pickups (Ein Antiquity-Texas-Hot-Single-Coil in der Mitte, JB-TB-4-Humbucker in der Bridge- und ’59-SH-1N-Humbucker in der Halsposition) plus Floyd Rose® R2 Tremolo kombinieren die besten Features seiner eigenen Fender-Favoriten und ermöglichen vielseitige Klangoptionen sowie stabile Stimmung bei aggressivem Tremolo-Einsatz. Für ganz große Fans, die auch Sammler sind gibt es sogar ein Fender Custom Shop Instrument der Dave Murray Strat. Dieses wird allerdings mit Sicherheit schwer zu bekommen sein.

ANZEIGE

Janick Gers Stratocaster

Auch Signature-Strat von Saitenakkrobat Janick Gers kommt im schwarzen Finish. Die Gitarre bietet einen geschraubten Hals und Rosewood-Board mit 7.25″ Radius und Vintage Tall Fret. Zwei Seymour Duncan® JB Jr. Pickups und ein Vintage-Style Synchronized Tremolo mit bent steel saddles liefern einen kräftigen Sound. Gers’ Signatur auf der Rückseite der Kopfplatte rundet die Sache für Fans ab.

Preis und Verfügbarkeit

Den Steve Harris Precision Bass bekommt ihr ab sofort bei Thomann für 1.899,- Euro, die Dave Murray Stratocaster bereits für 1.699,- Euro. Leider hat Thomann das Modell für Gitarrist Janick Gers momentan nicht im Programm, preislich ist sie von Fender allerdings mit 1.749,- Euro angegeben.