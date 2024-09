Fender Jack White Collection – 3 neue Buddies für Jack

Drei neue Spielzeuge von und für Jack White

Die neue Fender Jack White Collection umfasst einen Verstärker, eine Telecaster und eine Signature Acoustasonic mit sehr speziellen Features.

Jack White ist ein ungewöhnlicher Mensch und ein noch ungewöhnlicherer Musiker. Sein größter Hit Seven Nation Army, den er mit den White Stripes erzielte, einer Band, die nur aus ihm und seiner damaligen Frau bestand, hat auf Anhieb den Weg in die Stadien der Welt geschafft. Sein Faible für altes Equipment ist bekannt und so hat er jetzt, in Zusammenarbeit mit Fender, eine eigene, recht skurril anmutende Serie von Werkzeugen entwickelt.

Fender Jack White Collection – Triplecaster

Die wohl auffälligste Entwicklung innerhalb der Fender Jack White Collection ist wohl die Triplecaster. Basis für dieses Instrument ist eine Telecaster, die allerdings kaum noch etwas mit ihrerberühmten Namensgeberin gemeinsam hat.

Drei Pickups wurden verbaut, ein Custom Jack White Humbucker arbeitet in Stegposition, ein Custom Jack White JW-90 Single Coil besetzt die Mittelposition und ein Custom Jack White CuNiFe Wide-Range Humbucker sitzt am Hals. Als wäre das noch nicht weird genug, gibt’s eine Bridge, die irgendwie an ein Bigsby erinnert.

Damit liegt man auch nicht so ganz falsch, denn Basis ist tatsächlich ein Bigsby, allerdings kombiniert mit einem 3-Sattel Custom Chrome „Cut-Off“ Telesteg, mit Tapered Side Walls, Bigsby-Cut Back Wall und Compensated Steel Barrel Saitenreitern. Ein Hipshot Xtender „Drop D“ und ein Stutter-Switch vervollständigen das ungewöhnliche Instrument. Im Lieferumfang ist ein nicht minder ungewöhnlicher Koffer enthalten, der das Design der Gitarre aufgreift.

Fender Jack White Collection – Pano Verb

Der Pano Verb Verstärker aus der Fender Jack White Collection ist – wer hätte es gedacht – ungewöhnlich. Hier findet man im recht großen und über 30 kg schweren Gehäuse je einen 10″ und einen 15″ Jensen Speaker. Ansonsten ist die Basis des Amps eine Mischung aus Jacks 64er Vibroverb, seinem 60er Vibrasonic und einem 93er-Vibro-King.

Per Fußschalter können ein Stereo Tremolo und ein Stereo Reverb zugeschaltet werden, der Amp arbeitet auch in Stereo. Der Reverb kann entweder auf beiden oder nur auf dem 10″-Speaker wiedergegeben werden, das Tremolo kann von Stereo auf Monobetrieb umgeschaltet werden. Ein 26 dB Boost erhöht die Flexibiltät des schwarz/gelben Röhrenboliden.

Fender Jack White Collection – Triplesonic

Die Triplesonic aus der Fender Jack White Collection ist dagegen total gewöhnlich, hier wurde nur die Optik an die Serie angepasst und sie erhält ebenfalls das schwarz-weiße Design.

Die Preise sind teilweise happig, ob sie gerechtfertigt sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Triplecaster wandert für 3.799 € über den Ladentisch, für den Pano Verb muss man das Eigengewicht des Amps in 1-Euro-Stücken mitbringen, hier ruft der Hersteller 2.979 € auf. Die Triplesonic kann für 2.149 € in eure Sammlung ungewöhnlicher Instrumente aufgenommen werden. Lieferbar sind die Instrumente in etwa drei Monaten, der Amp ist bereits verfügbar.