Fender ehrt den Funk Brothers Bassisten

Motown-Hits ohne den ikonischen Groove der tiefen Frequenzen? Absolut unvorstellbar! Darum wird mit dem neuen Fender James Jamerson 1962 Precision Bass der Mann geehrt, der für unzählige unverkennbare Bass-Lines der größten Hits der 60er und 70er Jahre verantwortlich ist: Motown Bass-Legende James Jamerson.

Affiliate Links Fender James Jamerson 62 P Bass 3TS Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 3.629,00€

Der Fender James Jamerson 1962 Precision Bass

Er gehört zu den prägendsten Bassisten aller Zeiten, und das, obwohl er nie viel vom Ruhm abbekommen hat. Als Mitglied der Funk Brothers rund um das Detroiter Soul-Plattenlabel Motown Records legte James Jamerson (unser Portrait findest du hier) den musikalischen Grundstein für Künstler wie Marvin Gaye oder Stevie Wonder. Seine Art zu spielen veränderte die Rolle des E-Basses für immer.

ANZEIGE

Als Hommage an diesen unvergleichlichen Musiker, und im Rahmen des 75-jährigen P-Bass-Jubiläums, fängt der Fender James Jamerson 1962 Precision Bass die Magie von damals für heutige Spieler ein.

Optisch orientiert sich der James Jamerson 1962 Precision Bass exakt am Original. Mit einem Heirloom Nitrozelluloselack im schicken 3-Tone-Sunburst wird er über die Jahre hinweg auf natürliche Weise altern.

Der Body besteht aus Erle, der Hals aus Ahorn mit historisch korrekter Kopfplattenform. Mit seinem klassischen „C“-Profil samt Slab-Palisandergriffbrett (7.25″ Radius) und 20 Vintage-Tall-Bünden bekommt man ein authentisches Spielgefühl.

Die verchromte Hardware, inklusive Bridge- und Pickup-Cover, Sattel und Nut aus Knochen sowie lehmfarbene Side Dots rundet das Vintage-Erscheinungsbild perfekt ab.

ANZEIGE

In Sachen Tonabnehmer gibt es mit dem James Jamerson ’62 Precision Bass Pickup einen Custom Split-Single-Coil, der speziell für dieses Modell entwickelt wurde. Er erzeugt einen überaus satten, warmen Klang, den man von den legendären Motown Platten kennt, mit einer starken Präsenz in den tiefen Frequenzen und knackigen Mitten. Gesteuert wird er über Master Volume- und Master Tone-Regler.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was kostet der Signature-Bass der Motown Legende?

Der Fender James Jamerson 1962 Precision Bass liefert also sowohl das Feel als auch den Sound von Hitsville U.S.A. – und das in einem orange ausgekleideten Vintage-Style Koffer. Bei Thomann kostet das Schmuckstück 3.629,- Euro.