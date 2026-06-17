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Fender James Jamerson 1962 Precision Bass

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Fender ehrt den Funk Brothers Bassisten

17. Juni 2026
Fender James Jamerson 1962 Precision Bass

Fender James Jamerson 1962 Precision Bass

Motown-Hits ohne den ikonischen Groove der tiefen Frequenzen? Absolut unvorstellbar! Darum wird mit dem neuen Fender James Jamerson 1962 Precision Bass der Mann geehrt, der für unzählige unverkennbare Bass-Lines der größten Hits der 60er und 70er Jahre verantwortlich ist: Motown Bass-Legende James Jamerson.

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Der Fender James Jamerson 1962 Precision Bass

Er gehört zu den prägendsten Bassisten aller Zeiten, und das, obwohl er nie viel vom Ruhm abbekommen hat. Als Mitglied der Funk Brothers rund um das Detroiter Soul-Plattenlabel Motown Records legte James Jamerson (unser Portrait findest du hier) den musikalischen Grundstein für Künstler wie Marvin Gaye oder Stevie Wonder. Seine Art zu spielen veränderte die Rolle des E-Basses für immer.

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Fender James Jamerson 1962 Precision Bass Korpusansicht

Als Hommage an diesen unvergleichlichen Musiker, und im Rahmen des 75-jährigen P-Bass-Jubiläums, fängt der Fender James Jamerson 1962 Precision Bass die Magie von damals für heutige Spieler ein.

Optisch orientiert sich der James Jamerson 1962 Precision Bass exakt am Original. Mit einem Heirloom Nitrozelluloselack im schicken 3-Tone-Sunburst wird er über die Jahre hinweg auf natürliche Weise altern.

Fender James Jamerson 1962 Precision Bass Rückseite

Der Body besteht aus Erle, der Hals aus Ahorn mit historisch korrekter Kopfplattenform. Mit seinem klassischen „C“-Profil samt Slab-Palisandergriffbrett (7.25″ Radius) und 20 Vintage-Tall-Bünden bekommt man ein authentisches Spielgefühl.

Die verchromte Hardware, inklusive Bridge- und Pickup-Cover, Sattel und Nut aus Knochen sowie lehmfarbene Side Dots rundet das Vintage-Erscheinungsbild perfekt ab.

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Fender James Jamerson 1962 Precision Bass Kopfplatte

In Sachen Tonabnehmer gibt es mit dem James Jamerson ’62 Precision Bass Pickup einen Custom Split-Single-Coil, der speziell für dieses Modell entwickelt wurde. Er erzeugt einen überaus satten, warmen Klang, den man von den legendären Motown Platten kennt, mit einer starken Präsenz in den tiefen Frequenzen und knackigen Mitten. Gesteuert wird er über Master Volume- und Master Tone-Regler.

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Was kostet der Signature-Bass der Motown Legende?

Der Fender James Jamerson 1962 Precision Bass liefert also sowohl das Feel als auch den Sound von Hitsville U.S.A. – und das in einem orange ausgekleideten Vintage-Style Koffer. Bei Thomann kostet das Schmuckstück 3.629,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    NONAME

    Diese Aschenbecher Brille auf dem Bass ist noch mehr hinderlich als dieser Visor von Geordi La Forge aus Star Trek: The Next Generation. Aber wenn man eben nur wie damals thumb Bass spielt, ist das Teil tatsächlich sehr nützlich seine restlichen Pfoten oder eben wie vorgesehen den Daumen darauf abzulegen. Und cool sieht das Blech immer aus.
    In den frühen Jahren spielten viele Bassisten mit dem Daumen und legten ihn auf dieser Kappe ab. Das hatte auch damit zu tun, dass viele Musiker vom Kontrabass kamen und noch nicht die heute übliche Zeige- und Mittelfinger-Technik verwendeten. Erst später brachte Fender die kleine Daumenstütze thumb Rest bzw. Tug Bar als separates Kunststoffteil am Schlagbrett an.

    2. Mehr anzeigen
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