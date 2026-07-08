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Fender Jim Root Telecaster jetzt auch in Shoreline Gold

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Jim Root goes for gold

8. Juli 2026
Jim Root Telecaster Aufmacher

Neu: Jim Root Telecaster in Shoreline Gold

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Fender Jim Root Telecaster EB SHG
Fender Jim Root Telecaster EB SHG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.799,00€ Thomann

Fender Jim Root Telecaster

Fender erweitert die Signature-Serie von Slipknot-Gitarrist Jim Root um eine neue Limited Edition in der klassischen Fender-Farbe Shoreline Gold. Während die Jim Root Telecaster bislang vor allem in den bekannten Flat-Black- und Flat-White-Ausführungen erhältlich war, kombiniert die neue Variante die kompromisslose Metal-Ausstattung des Modells mit einem deutlich edleren Vintage-Look.

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Die Grundkonstruktion bleibt unverändert: Ein Mahagoni-Korpus trifft auf einen geschraubten Ahornhals mit Modern-C-Profil sowie ein Ebenholzgriffbrett mit 12-Zoll-Radius und 22 Jumbo-Bünden. Charakteristisch für die Jim Root Telecaster sind zudem die fehlenden Griffbrettmarkierungen, das reduzierte Bedienkonzept mit lediglich einem Volume-Regler sowie die aktive EMG-Bestückung. Zum Einsatz kommen ein EMG 60 am Hals und ein EMG 81 an der Brücke, die speziell auf moderne High-Gain-Sounds ausgelegt sind.

Jim Root Telecaster in Shoreline Gold

Der in Shoreline Gold lackierte Body der Jim Root Telecaster

Telecaster für Metal

Die Jim Root Tele zählt seit ihrer Einführung zu den ungewöhnlichsten Modellen im Fender-Portfolio. Statt klassischer Singlecoils setzt sie auf aktive Humbucker, einen String-through-Body-Hardtail-Steg und eine konsequent auf Performance ausgelegte Ausstattung. Das Instrument entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Slipknot-Gitarristen und wurde als robuste Arbeitsgitarre für harte Tour-Einsätze konzipiert.

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Die neue Shoreline-Gold-Version setzt dabei einen optischen Kontrapunkt zum sonst eher nüchternen Erscheinungsbild der Serie. Der goldene Hochglanzlack verleiht dem Instrument einen deutlich klassischeren Fender-Charakter, ohne dabei auf die modernen Metal-Spezifikationen zu verzichten.

Jim Root Telecaster Headstock

Features

  • Limitierte Fender Jim Root Telecaster
  • Mahagoni-Korpus
  • Shoreline-Gold-Hochglanzfinish
  • Ahornhals mit Modern-C-Profil
  • Ebenholzgriffbrett, 12″-Radius
  • 22 Jumbo-Bünde
  • EMG 60 (Hals) und EMG 81 (Steg)
  • Master-Volume-Regler
  • 3-Wege-Schalter
  • String-through-Body-Hardtail-Brücke
  • Locking-Mechaniken
  • Inklusive Fender-Hardshell-Case

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Limited Edition Jim Root Telecaster Shoreline Gold ist ein bis zwei Wochen erhältlich. Der Preis liegt bei rund 1.799,- Euro. Die Auflage ist limitiert.

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Preis

  • 1.799,- Euro
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Über den Autor
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Jan Steiger RED

1972 geboren, von der Gitarre Anfang der 80er gefunden worden. Im Team von Amazona seit 2018, immer neugierig auf neues Equipment und froh, so viel neues Zeug ausprobieren zu dürfen. Bekennender Kemper-Fan und InEar-Fanatiker. Save your ears, you crazy fools!

 

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