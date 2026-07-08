Jim Root goes for gold

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Affiliate Links Fender Jim Root Telecaster EB SHG Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.799,00€

Fender Jim Root Telecaster

Fender erweitert die Signature-Serie von Slipknot-Gitarrist Jim Root um eine neue Limited Edition in der klassischen Fender-Farbe Shoreline Gold. Während die Jim Root Telecaster bislang vor allem in den bekannten Flat-Black- und Flat-White-Ausführungen erhältlich war, kombiniert die neue Variante die kompromisslose Metal-Ausstattung des Modells mit einem deutlich edleren Vintage-Look.

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Die Grundkonstruktion bleibt unverändert: Ein Mahagoni-Korpus trifft auf einen geschraubten Ahornhals mit Modern-C-Profil sowie ein Ebenholzgriffbrett mit 12-Zoll-Radius und 22 Jumbo-Bünden. Charakteristisch für die Jim Root Telecaster sind zudem die fehlenden Griffbrettmarkierungen, das reduzierte Bedienkonzept mit lediglich einem Volume-Regler sowie die aktive EMG-Bestückung. Zum Einsatz kommen ein EMG 60 am Hals und ein EMG 81 an der Brücke, die speziell auf moderne High-Gain-Sounds ausgelegt sind.

Telecaster für Metal

Die Jim Root Tele zählt seit ihrer Einführung zu den ungewöhnlichsten Modellen im Fender-Portfolio. Statt klassischer Singlecoils setzt sie auf aktive Humbucker, einen String-through-Body-Hardtail-Steg und eine konsequent auf Performance ausgelegte Ausstattung. Das Instrument entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Slipknot-Gitarristen und wurde als robuste Arbeitsgitarre für harte Tour-Einsätze konzipiert.

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Die neue Shoreline-Gold-Version setzt dabei einen optischen Kontrapunkt zum sonst eher nüchternen Erscheinungsbild der Serie. Der goldene Hochglanzlack verleiht dem Instrument einen deutlich klassischeren Fender-Charakter, ohne dabei auf die modernen Metal-Spezifikationen zu verzichten.

Features

Limitierte Fender Jim Root Telecaster

Mahagoni-Korpus

Shoreline-Gold-Hochglanzfinish

Ahornhals mit Modern-C-Profil

Ebenholzgriffbrett, 12″-Radius

22 Jumbo-Bünde

EMG 60 (Hals) und EMG 81 (Steg)

Master-Volume-Regler

3-Wege-Schalter

String-through-Body-Hardtail-Brücke

Locking-Mechaniken

Inklusive Fender-Hardshell-Case

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Limited Edition Jim Root Telecaster Shoreline Gold ist ein bis zwei Wochen erhältlich. Der Preis liegt bei rund 1.799,- Euro. Die Auflage ist limitiert.