Fender Joe Strummer Telecaster

Ist Punk tot? Keine Ahnung. Es gibt Tage, da denke ich mir: Selbstverständlich. Andere Tage, wo ich auf Bands wie Idles blicke und mir denke: Was die machen, ist ja auch irgendwie Punk. Als der Punk jedoch eine Nummer für sich war und tatsächlich mehr als nur eine Strömung sondern ein ganzes Lebensgefühl beschrieb, waren the Clash und Joe Strummer wichtige Gallionsfiguren. Nun bekommt Joe Strummer seine Signature Telecaster – und zwar in Heavy Relic Look. Ist das noch Punk?

Als Fender mag vieles sein – zeitgemäß, eine geschäftlich clever agierende Gitarrenmarke, und vieles mehr – aber Punk? Ne, ganz sicher nicht. Der Limited Run der Joe Strummer Telecaster ist jetzt durch und tatsächlich gibt’s das gute Stück jetzt in Serie – und zwar Made in Mexico.

Dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine 1966 Telecaster. Gewöhnlich, rudimentär fat schon, so wie von Joe Strummer selbst gespielt und geliebt. Dazu ein Body Erle, mit Sunburst und Schwarz lackiert und dann bearbeitet, um den „Road Worn“ Look zu haben. Dazu kommt ein Palisandergriffbrett, 21 Bünde und Knochensattel sowie ein sehr schlanker, sehr schöner 60s C-Profil Hals. Darüber hinaus kommen jedoch auch sehr spezielle Coils zum Einsatz: Die Fender Custom Joe Strummer Tele Single Coils. Was die Schaltung jedoch angeht, gilt wieder: Standard ist das Gebot der Stunde.

Aber geht’s nur mir so – und hinterlässt das nicht einen etwas…seltsamen Beigeschmack. Immerhin ist Joe seit 20 Jahren tot. Und ein ewiger Feind von Ausverkauf und Kommerzialisierung der Kunst. Man kommt nicht umhin zu denken: Joe würde das hassen. Es ist eine Tendenz und Entwicklung, die in bekanntester Weise auf Kurt Cobain zutraf: Selbsterklärte Feinde des Establishments werden früher oder später zur kulturellen Commodity und ihre Namen werden benutzt, um Best Of Platten, Dokumentationen, Shirts – oder eben Signature Instrumente zu verkaufen. Ich persönliche finde, die Gitarre sieht megastark aus. Aber so richtig käme sie für mich nicht in Frage, wegen den genannten Bedenken. Wem das egal ist – das ist eine der schnieksten Fender-Gitarren seit längerem, Punk hin oder her. Sie ist jedenfalls jetzt bestellbar und es bleibt abzuwarten, ob sie zum Kassenschlager wird.