Fender John 5 Ghost Telecaster

Signature-Gitarre mit extravaganter Optik

Aus Hollywood stammen die neusten Nachrichten der Firma Fender, welche heute kündigt die Einführung der John 5 Ghost Telecaster ankündigt. John 5, der heute bei Mötley Crüe in die Saiten langt, dürfte aber auch Fans von Marilyn Manson, David Lee Roth und Rob Zombie noch in guter Erinnerung sein. Die Liste an Musikern, mit denen John 5 in den vergangenen drei Jahrzehnten zusammengearbeitet hat, ist mindestens so lang wie die seiner Fähigkeiten auf der Gitarre.

Extravant war und blieb er dabei aber immer. Nie war der Gitarrist aus Michigan dabei auf ein bestimmtes Genre festgelegt, sondern spricht offen darüber, dass er seine Inspirationen auch in Country, Bluegrass, Jazz und natürlich Rock und Metal findet. Dementsprechend vielseitig sollte auch seine zweite Signature-Gitarre werden und selbstverständlich kommt sie bei einem Musiker wie John 5 nicht in einer 08/15-Optik daher. Als bekennender Telecaster-Fan war für John 5 von vornherein klar, dass seine neue Signature-Gitarre eben jene Form erhält. Trotzdem habe er gemeinsam mit Fender ein Instrument entwerfen wollen, dass sich von allen anderen auf dem Markt unterscheidet. Mit weißem Griffbrett auf dem einteiligen Ahornhals und einem in Arctic White getauchten Erlenkorpus mit blutroten Akzenten an den DiMarzio D Activator Humbuckern, dem Binding und dem Sattel. Auch der 3-Wege-Toggle zum blitzschnellen Umschalten der Pickups leuchtet ebenso in feurigem Rot wie der Master-Volume-Regler und der Kill-Switch. Deluxe-Locking-Tuner und eine Tele Bridge mit sechs Block-Saitenreitern aus Stahl garantieren Stimmstabilität und präzise Intonation.

Und damit es nicht zu eintönig wird, gibt es gleich noch einen weißen Tolex Custom-Koffer dazu, dessen rotes Plüschfutter mit einer John 5 Ghost Stickerei verziert wurde. John 5 ist ja durchaus für seine ausgefallenen Bühnen-Outfits bekannt und so kann sich der zahlungskräftige Fan auch gleich noch mit den passenden Accessoires eindecken.

Ein weißer Ledergurt mit rotem Wildlederrücken ziert den Gitarristen und das 10-Zoll-Kabel in Artic White mit roten Steckern sorgt für die entsprechende Optik an der Fender John 5 Ghost Telecaster. Nicht zu vergessen natürlich die extra designten Plektren.

Specs auf einen Blick:

Body aus Erle

Arctic White Finish mit auffälligen roten Akzenten

Custom-Halsprofil Profile mit 9.5” Griffbrettradius

Dimarzio D Activator Humbucker

Custom-Reglerfeld mit „Kill Switch“ im Videogame-Design

Custom John 5 Halsplatte

Wer sich eine John 5 Ghost mit Fender Echtheitszertifikat sichern möchte, sollte allerdings schnell sein, denn es gibt nur 600 Stück.