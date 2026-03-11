ANZEIGE
ANZEIGE

Fender John Osborne Telecaster, Signature Gitarre

Twang Sounds und ein B-Bender

11. März 2026
Fender John Osborne Telecaster

Fender John Osborne Telecaster

Mit der Fender John Osborne Telecaster bekommt der Americana-Star und Brothers Osborne Mitglied eine Signature-Gitarre der besonderen Art auf den Leib geschneidert. Getrimmt auf Country- und Bluegrass-Licks ist diese Tele auch mit einem B-Bender ausgestattet.

Affiliate Links
Fender John Osborne Tele MN OWH
Fender John Osborne Tele MN OWH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.069,00€ Thomann

Die Fender John Osborne Telecaster

Die Brothers Osborne sind eine renommierte Größe im Country-, Bluegrass- und Americana-Genre. Mit über zehn Grammy-Nominierungen und einer Auszeichnung als Best Country Duo/Group Performance im Jahr 2022 und diversen mit Gold und Platin versehenen Alben reihen sich die Erfolge nur so aneinander.

ANZEIGE

Fender John Osborne Telecaster Frontseite

John Osborne, die eine Hälfte des Duos Brothers Osborne, ist dabei bekannt für sein virtuoses Spiel, das weit über klassische Country-Licks hinausgeht. Um das zu unterstreichen bekommt er nun sein Signature-Instrument, die Fender John Osborne Telecaster, welche seinem Lieblingsinstrument nachempfunden ist.

Fender John Osborne Telecaster Rückseite

Der Korpus der Tele besteht aus Erle, veredelt mit einem geageten Road Worn® Nitrolack-Finish in Olympic White. Der geschraubte Ahornhals weist ein 1968 C-Profil auf und ist mit einem Ahornfurnier-Griffbrett mit 21 Bünden ausgestattet. Für ein butterweiches Spielgefühl ab dem ersten Ton besitzt er ein Road Worn® Ölfinish.

Das absolute Highlight dieser Gitarre ist bei der Hardware zu finden: der integrierte Fender B-String Bender. Dieser Mechanismus wird über den vorderen Gurtpin aktiviert und zieht beim Herunterdrücken der Gitarre die H-Saite mechanisch um einen Ganzton auf Cis hoch, was durchaus authentische Pedal-Steel-Effekte ermöglicht.

ANZEIGE
Fender John Osborne Telecaster Rückseite

Screenshot

Die Brücke ist mit drei kompensierten Barrel-Saitenreitern aus Messing bestückt, die Nut am Hals besteht aus „Synthetic Bone“. Vintage Mechaniken mit „F“-Stempel sorgen für stabile Stimmung Die speziell für dieses Modell gewickelten John Osborne Single-Coils liefern eine hohe Transparenz mit straffen Bässen und präsenten Mitten, die eine gute Portion Twang liefern. Ein individuelles Custom-Pickguard verleiht der Gitarre zudem eine exklusive Optik.

 

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender John Osborne Telecaster kommt inklusive stabilem Vintage-Hartschalenkoffer und kostet bei Thomann 2.069,- Euro. Lieferbar in wenigen Wochen.

ANZEIGE
Affiliate Links
Fender John Osborne Tele MN OWH
Fender John Osborne Tele MN OWH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.069,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Fender John Osborne Tele MN OWH
Fender John Osborne Tele MN OWH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.069,00€ Thomann
Über den Autor
Profile Photo

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Fender Strobo-Sonic Pro, Tuner Pedal

Fender Strobo-Sonic Pro, Tuner Pedal

09.03.2026 |0
Test: Fender American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster, E-Gitarre

Test: Fender American Ultra Luxe Vintage ’60s Telecaster, E-Gitarre

08.02.2026 |6
NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

18.01.2026 |0
Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar, Signature Gitarre

Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar, Signature Gitarre

12.11.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X