Fender John Osborne Telecaster, Signature Gitarre

Twang Sounds und ein B-Bender

Mit der Fender John Osborne Telecaster bekommt der Americana-Star und Brothers Osborne Mitglied eine Signature-Gitarre der besonderen Art auf den Leib geschneidert. Getrimmt auf Country- und Bluegrass-Licks ist diese Tele auch mit einem B-Bender ausgestattet.

Affiliate Links Fender John Osborne Tele MN OWH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.069,00€

Die Fender John Osborne Telecaster

Die Brothers Osborne sind eine renommierte Größe im Country-, Bluegrass- und Americana-Genre. Mit über zehn Grammy-Nominierungen und einer Auszeichnung als Best Country Duo/Group Performance im Jahr 2022 und diversen mit Gold und Platin versehenen Alben reihen sich die Erfolge nur so aneinander.

ANZEIGE

John Osborne, die eine Hälfte des Duos Brothers Osborne, ist dabei bekannt für sein virtuoses Spiel, das weit über klassische Country-Licks hinausgeht. Um das zu unterstreichen bekommt er nun sein Signature-Instrument, die Fender John Osborne Telecaster, welche seinem Lieblingsinstrument nachempfunden ist.

Der Korpus der Tele besteht aus Erle, veredelt mit einem geageten Road Worn® Nitrolack-Finish in Olympic White. Der geschraubte Ahornhals weist ein 1968 C-Profil auf und ist mit einem Ahornfurnier-Griffbrett mit 21 Bünden ausgestattet. Für ein butterweiches Spielgefühl ab dem ersten Ton besitzt er ein Road Worn® Ölfinish.

Das absolute Highlight dieser Gitarre ist bei der Hardware zu finden: der integrierte Fender B-String Bender. Dieser Mechanismus wird über den vorderen Gurtpin aktiviert und zieht beim Herunterdrücken der Gitarre die H-Saite mechanisch um einen Ganzton auf Cis hoch, was durchaus authentische Pedal-Steel-Effekte ermöglicht.

ANZEIGE

Die Brücke ist mit drei kompensierten Barrel-Saitenreitern aus Messing bestückt, die Nut am Hals besteht aus „Synthetic Bone“. Vintage Mechaniken mit „F“-Stempel sorgen für stabile Stimmung Die speziell für dieses Modell gewickelten John Osborne Single-Coils liefern eine hohe Transparenz mit straffen Bässen und präsenten Mitten, die eine gute Portion Twang liefern. Ein individuelles Custom-Pickguard verleiht der Gitarre zudem eine exklusive Optik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender John Osborne Telecaster kommt inklusive stabilem Vintage-Hartschalenkoffer und kostet bei Thomann 2.069,- Euro. Lieferbar in wenigen Wochen.