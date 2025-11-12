ANZEIGE
Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar, Signature Gitarre

Neues Signature-Instrument für die Gitarrenlegende

12. November 2025
Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar

Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar

Johnny Marr, seinerseits einer der einflussreichsten britischen Gitarristen, bekommt eine neue Signature Gitarre, und zwar Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar.

Fender Johnny Marr Special Jaguar BLK
3.299,00€
3.299,00€ Thomann

Die Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar

Der legendäre Ex-Smiths-Gitarrist und die Traditionsmarke haben erneut die Köpfe zusammengesteckt und das Ergebnis ist alles andere als eine weitere Signature-Gitarre. Mit der Limited-Edition Johnny Marr Signature Special Jaguar wollen Fender under die Gitarrenlegende eine neue Vision seiner bereits bestehenden Signature Instrumente liefern, die Vintage Charakter und moderne Innovation zusammenbringt.

Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar

Auf den ersten Blick zeigt sich die Special Jaguar® im eleganten, tiefschwarzen Nitrocellulose Gloss Finish. Das Herzstück bilden die neuen Custom-Wound Kent Armstrong™ Johnny Marr Lipstick Pickups in Bridge-, Mittel- und Halsposition. Ergänzt wird das durch Marrs eigenes Wiring-System mit vierstufigem Blade-Switch und drei zusätzlichen Schiebeschaltern, die nahezu endlose Klangoptionen ermöglichen.

 

Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar die Kopfplatte

Der Hals orientiert sich an Marrs originaler 1965 Jaguar: ein komfortables, schlankes Profil mit Rosewood-Griffbrett, 22 Vintage-Frets und klassischen Ivory Dot Inlays. Auch die Hardware verdient Beachtung: Die Hybrid-Brücke kombiniert das klassische Jaguar-Design mit Mustang-Saitenreitern. Dazu kommt ein Vintage Floating Tremolo Tailpiece.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Johnny Marr Signature Special Jaguar kostet bei Thomann 3.299 Euro und wird in einigen Wochen lieferbar sein.

Preis

  • 3.299,-

Links

Ähnliche Artikel
