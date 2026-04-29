Signature Gitarre für den The Gaslight Anthem Frontmann

Mit der Fender Limited Edition Brian Fallon ’59 Telecaster Custom stellt die Custom-Shop-Abteilung des amerikanischen Herstellers eine besondere Tele vor, die der Lieblings-Tele des The Gaslight Anthem Frontmann nachempfunden ist.

Die Fender Limited Edition Brian Fallon ’59 Telecaster Custom

Brian Fallon ist der Sänger und Gitarrist der amerikanischen Rockband The Gaslight Anthem. Sein Stil verbindet ehrliches Songwriting mit einem erdigen, druckvollen Gitarrensound, der tief im Rock ’n’ Roll verwurzelt ist. Passend zu dem oft gezogenen Vergleich zu Bruce Springsteen ist auch seine Liebe für die Telecaster. So hat er mit einer Telecaster den frühen Sound der Band auf Alben wie The ’59 Sound geprägt.

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Die Fender Limited Edition Brian Fallon ’59 Telecaster Custom stellt nun eine Rekreation dieser Gitarre dar und fängt dabei den Geist des „Working Man“-Instruments ein, indem sie den Vintage-Vibe der späten 50er-Jahre mit modernen Spezifikationen kombiniert.

Die Gitarre verfügt über einen zweiteiligen Erlekorpus im Journeyman Relic Black Lacquer Finish, das eine dezente, authentische Alterung simuliert. Verfeinert wird sie durch ein Double Binding. Dazu kommt ein Hals aus Ahorn mit stehenden Jahresringen. Er besitzt ein komfortables „60-Style Oval C“-Profil und trägt ein flach laminiertes Griffbrett aus dunklem AAA-Palisander mit einem Radius von 9,5″ und 21 Vintage Upgrade Bünden (45085).

Bei den Tonabnehmern wurde sich bei der Fender Limited Edition Brian Fallon ’59 Telecaster Custom für ein Set der Edelmarke Righteous Sound Pickups entschieden. Deren „Fourth Man“ Tonabnehmer liefern mit dem Dual Stack HS Tele Wiring einen mittenbetonten Bridge-Single-Coil samt einem Split-Single-Coil am Hals für warme, definierte Klänge. In der Mittelposition verschmelzen beide zu einem schimmernden, ausgewogenen Klangbild.

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Gesteuert wird die Elektronik über einen 3-Wege-Schalter sowie Master-Volume und Master-Tone. Zur Hardware gehört eine ’63 Telecaster Bridge mit RSD Brass Saddles, Vintage-Style Mechaniken und Knochensattel.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Limited Edition Brian Fallon ’59 Telecaster Custom wird inklusive eines Deluxe-Hartschalenkoffers und eines Echtheitszertifikats ausgeliefert. Der Preis ist leider nicht mehr so „Working Man“-konform. Sie kostet bei Thomann nämlich satte 7.299,- Euro.