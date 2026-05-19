80er-Jahre Arcade-Nostalgie für die Bühne

Die Fender Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster ist sowohl eine Hommage an das 45-jährige Jubiläum des legendären Arcade-Klassikers als auch ein weiteres Goodie im 75. Geburtstagsjahr der Telecaster. Neben der Gitarre bringt uns die Kollaboration zwischen Fender und Bandai Namco Entertainment America Inc. auch noch eine Klamottenlinie.

Die Fender Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster

Ich muss sagen, nachdem ich sogar ein Foto von Sting mit der Fender Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster gesehen habe, war klar: Das schlägt Wellen!

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PAC-MAN ist einer der Arcade-Klassiker der 1980er Jahre überhaupt. Die kleine fressende Hauptfigur hat ganze Generationen geprägt! Genauso prägend ist die Telecaster, was die beiden Elemente zusammenführt.

Das Design des Instruments ist eine direkte Hommage an die Wurzeln der Videospielgeschichte. Der Korpus der Fender Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster ist dabei vollflächig mit dem legendären PAC-MAN-Labyrinth verziert, auf dem die Titelfigur Jagd auf die bunten Geister Blinky, Inky, Pinky und Clyde macht.

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Die Specs der Gitarre lesen sich vertraut: Erlekorpus und geschraubter Ahornhals mit Modern-C Profil und Palisandergriffbrett, 9,5″-Radius mit abgerundeten Kanten und 22 Medium-Jumo Bünde. Dazu gibt es eine 6-Saddle String-Through Bridge-Plate, Fender ClassicGear Mechaniken, einen Sattel aus „Synthetic Bone“ sowie die Player Series Alnico 5 Tele Single-Coils, die über einen 3-Wege-Wahlschalter sowie jeweils einen Master-Volume- und einen Master-Tone-Regler gesteuert werden.

Auf der Rückseite des Bodys befindet sich zudem das offizielle Fender x PAC-MAN Logo. Wer soll da als Kind der 80er Jahre nicht schwach werden? Selbst Sting ist ja anscheinend Fan! Wem das nicht genug ist, der kann sich mit der „F IS FOR FENDER × PAC-MAN“ Linie auch noch den passenden Merch dazu holen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster ist limitiert und wird ausschließlich im Fender-Webshop angeboten. Dort kostet sie 1.099 Euro inklusive Deluxe Gigbag, wird allerdings auf Bestellung angefertigt und soll im September versandbereit sein.