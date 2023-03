Fender Michael Landau Signature Gitarre “Coma” Stratocaster

Liebhaber Custom Gitarre aus den USA

Michael Landau Fans aufgepasst: Fender bringt im Rahmen der Fender Stories Collection die „Coma“ Stratocaster, eine Signature-Gitarre für den bekannten Session-Gitarristen der LA Studio Szene heraus. Diese kann natürlich keine andere sein, als seine legendäre „Coma“ Stratocaster, die sich der Gitarrist im Alter von 16 Jahren zulegte und seitdem, oft modifiziert, natürlich spielt.

Diese Gitarre, die mit einem Humbucker und zwei Singlecoils bestückt ist, stammt aus dem Jahr 1959, wurde auf unzähligen Alben gespielt und wahrscheinlich hat sie jeder schon mal gehört. Die Fender „“Coma Stratocaster repräsentiert den aktuellen Zustand und kommt mit Custom Designed ML Ultra Noiseless Strat Neck und Middle Pickups sowie einem Custom Wide Range Humbucker Pickup in der Bridge-Position. Der Korpus der Stratocaster ist aus Erle, der geschraubte Hals hat ein Palisander-Griffbrett mit Pearloid-Inlays.

Das klassische Vintage-Style Stratocaster Tremolo wird von sechs Schrauben gehalten und kann mit einem kaltgewalzten Stahlblock und Saitenreitern aus Stahl punkten. Das Profil des Halses ist nach Michael Landaus Vorlieben geformt und wird als Custom ML-Specs Neck angepriesen. Das Shaping entspricht ungefähr einem C-Shape und hat einen Radius von 7,25“ mit 21 Narrow-Tall-Bünden. Der Sattel besteht aus Knochen. Die Klangregelung der „Coma“ Stratocaster erfolgt über einen Master-Volume-Regler, einen Tone-Regler für Hals und Mitteltonabnehmer und einen Tone-Regler für den Stegtonabnehmer. Die Pickups werden klassisch über einen 5-Wege-Schalter angewählt.

Die Fender „Coma“ Stratocaster wird in den USA hergestellt und kommt in einem „Coma“ Rot, also einer Art ausgeblichenen und teilweise abgerockten, matt-roten Lackierung. Das Schlagbrett ist ein 4-lagiges Tortoiseshell. Auch wenn die Gitarre kein Floyd Rose Tremolo hat, ist natürlich die markante Ausfräsung vorhanden. Das ist einerseits für den exakten Klang der Gitarre, als auch vielleicht für die Option des spontanen Umrüstens oder Modifizierens sinnvoll.

Die Stratocaster kommt in einem Hartschalenkoffer, der innenseitig mit dem „Coma“ Schriftzug bestickt ist und dazu gibt es noch einen speziellen Gurt, limitierte Michael Landau Plektren und Aufkleber.

Die Preise für die insgesamt vier unterschiedlichen Modelle reichen von 2779 Euro bis zu 3998 Euro, so dass diese Gitarren wohl eher etwas für Liebhaber sein dürften.

Und wer es trotzdem noch edler haben möchte, kann sein Exemplar der limitierten Fender Michael Landau Signature “Coma” Stratocaster Gitarre als Team-Built-Modell direkt beim Fender Custom Shop als Einzelanfertigung in Handarbeit von Master-Builder Todd Krause ordern. Diese Version kostet natürlich nochmal einen ganzen Batzen mehr und liegt bei 15000 USD, sprich, rund 14000 Euro. Das Artwork dieser Gitarre ist von Hand gezeichnet und natürlich ist das Finish ebenfalls von Hand geaged. Der Preis ist natürlich der Custom-Shop Handarbeit geschuldet, aber da es sich um ein limitiertes Modell handelt, könnte diese Gitarre für den absoluten Fan oder einen Sammler durchaus interessant sein. Und wenn man sie so lange und so gut spielt wie Michael Landau, lohnt es sich allemal.

