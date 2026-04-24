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Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion

Gitarren aus Japan mit frischer Optik

24. April 2026
Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion

Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion

Mit der Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion stellt der Traditionshersteller vier neue, in Japan gefertigte Modelle vor. Mit dabei sind Stratocaster, Telecaster, Jazzmaster und Jazz Bass, jeweils in ungewöhnlicher, aber dafür umso spannenderer Optik. Einen detaillierteren Einblick in die neuen Modelle gibt es heute um 20 Uhr in unserem Preview.

Die Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion

Made in Japan Gitarren genießen seit jeher einen hervorragenden Ruf und die Fender MIJ Serien haben immer etwas Besonderes an sich. Diesmal überrascht die Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion mit einzigartigen Lackierungen und schwarzer Hardware.

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Fender MIJ Stratocaster

Die Kollektion wird in zwei Teilen veröffentlicht. Los geht es mit den „Satin Metallic“ Gitarren – Ende Juni sind die „Misty Satin“ Modelle geplant. Sowohl die Stratocaster, Telecaster, Jazzmaster als auch der Jazz Bass sind in den vier verschiedenen Farben Matte Aero Blue, Matte Champagne Mirage, Matte Inferno Red und Matte Phantom Black erhältlich.

Fender MIJ Telecaster

Fender MIJ Telecaster

Alle Modelle vereint laut Fender ein vertrauter Vintage-Look mit modernen Spezifikationen. Seidenmatte Finishes treffen dabei auf neu entwickelte Tonabnehmer, schwarze Hardware samt Locking-Mechaniken und schmale, hohe Bünde.

Preislich sind sie im Gegensatz zu den USA-Modellen deutlich niedriger angesiedelt, was sie für alle, die eine bezahlbare Fender mit exzentrischer Optik suchen, interessant macht.

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Fender MIJ Jazz Bass

Fender MIJ Jazz Bass

Mehr zu den Features und Specs der einzelnen Modelle dann heute Abend! Übrigens, falls ihr immer auf der deutschen Fender-Seite landet, einfach runterscrollen und in den Ländereinstellungen Japan auswählen.

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Preis und Verfügbarkeit

Die Modelle der Fender MIJ Hybrid II 2026 Kollektion kosten bei Thomann zwischen 1.529,- Euro und 1.549,- Euro.

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1.529,00€ Thomann
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1.549,00€ Thomann

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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