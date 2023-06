Limitierter 70er-Jahre-Glam-Rock Jazz Bass

Betrachtet man den neuen Mikey Way Signature Jazz Bass von Fender, so fühlt man sich doch ein bisschen, als wäre man in einer Zeitmaschine gereist. 70er-Jahre-Glam-Rock at its best ist das, was mir als Erstes in den Sinn kommt. Ich persönlich finde den Jazz Bass schon ziemlich geil und wer auf ein auffälliges Glitzer-Finish steht, wird mir definitiv zustimmen.

Das aufsehenerregende Design kommt dabei nicht von ungefähr, denn der Sound der 70er war es, der Mikey Way stets inspirierte und so erkennt man ganz klar seine frühe Prägung durch Queen und David Bowie. Mit My Chemical Romance avancierte der Bassist dann zu einem der einflussreichsten Künstler der 2000er-Jahre. Das aktuelle Signature-Modell seines Jazz Basses war bereits während der jüngsten Reunion-Tour mit My Chemical Romance auf der Bühne zu sehen. Passend zu seinem Squier Mustang Signature-Bass wählte Mikey Way auch für seinen Jazz Bass eine silberne Glitzerlackierung. Der Mann bleibt sich also auch in diesem Falle wieder einmal treu.

ANZEIGE

Der Korpus aus Erle soll für einen ausgewogenen Klang beim Fender Mikey Way Signature Jazz Bass sorgen und um ein Spielgefühl im Vintage-Stil zu erzeugen, ist das 70er-Jahre-Halsprofil am ersten Bund dünner und am zwölften dicker geformt. Auch klanglich sorgen die 70er-Jahre-J-Bass-Tonabnehmer für einen vollen, knurrenden, druckvollen Klang, den die Fender-Fans so lieben. 20 mittelgroßen Jumbo-Bünde und das Griffbrett mit einem Radius von 9,5 Zoll ermöglichen eine moderne Spielbarkeit. Die Schlitzsättel der 4-Sattel-Brücke garantieren eine verbesserte Stimmstabilität und druckvolles Attack.

Die Blackblock-Einlagen, das Binding und die schwarz lackierte Kopfplatte runden den gesamten Look des Fender Mikey Way Signature Jazz Bass perfekt ab. Das Instrument gibt es nur in limitierter Auflage und ein bisschen ist es zusätzlich so, wie beim Überraschungsei, das wir alle kennen und (zumindest als Kinder) lieben: In acht Gigbags gibt es nämlich von Mikey Way signierte Schlagbretter. My Chemical Romance-Fans und alle, die Bock auf einen zauberhaft schrulligen Bass haben, müssen schnell sein, denn trotz des Preises von 1399 GBP wird dieser 70er- Jahre-Glam-Rock Bass sicher ziemlich schnell vergriffen sein.

Die Fakten auf einen Blick

Fender Jazz Bass in limitierter Auflage

Erle Korpus

Silver Sparkle Finish

70er-Jahre Vintage-Style Singlecoil Jazz Bass Pickups

9,5” Radius Ahorn-Griffbrett mit schwarzen Block-Inlays und Binding

Vintage-Style Hardware

Black Gloss Kopfplatte