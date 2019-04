Fender präsentiert Game of Thrones E-Gitarren

1972 geboren, von der Gitarre Anfang der 80er gefunden worden.

Aktuell arbeite ich an der Seite der Progrock-Ikone "t" als Leadgitarrist und werde mit diesem Projekt 2019 & 2020 auf Tour sein.

Ausserdem bin ich aktiv in einem Pink Floyd Tribute Projekt, in einer professionellen Unterhaltungsband, sowie einer BigBand und zwei Akustikprojekten. Weitere Projekte, wie z.B ein Musical, sind in Planung bzw. in Arbeit.

Ich bin bekennender Kemperfan und grundsätzlich begeisterungsfähig ...