Die Fender Stratocaster fällt in der EU unter das Urheberrecht

Der Hammer ist gefallen, und damit ist es beschlossene Sache: Die Fender Stratocaster gilt seit März 2026 in der EU als markenrechtlich geschütztes Kunstwerk. Zu diesem Schluss kam jetzt das Landesgericht Düsseldorf in einem Gerichtsurteil.

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Die Fender Stratocaster – ein geschütztes Kunstwerk in der EU

Das Landgericht Düsseldorf hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass das Korpusdesign der Fender Stratocaster unter das deutsche und europäische Urheberrecht fällt. Damit genießt das Design weitreichenden Schutz als Werk der angewandten Kunst.

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Was Musiker auf der ganzen Welt wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten fühlten, wenn sie eine Strat in der Hand hielten, wird jetzt in einen rechtlichen Rahmen gegossen: Die Form der Strat ist schützenswerte Kunst.

Was sind die Hintergründe?

Im Prinzip ging es bei dem Gerichtsverfahren um die Frage, ob sie die Korpusform der Fender Stratocaster von 1954 markenrechtlich schützen lässt. 2009 startete Fender bereits einen Versuch, die Korpusformen von Strat, Tele und Precision-Bass schützen zu lassen, scheiterte aber damals.

Im gegenwärtigen Prozess richtete sich die Klage gegen den chinesischen Hersteller Yiwu Philharmonic Musical Instruments Co., der Strat-Kopien über AliExpress in die EU (einschließlich Deutschland) verkaufte. Das Gericht folgte in seinem Urteil der Argumentation, dass die Stratocaster-Form eine originelle kreative Ausdrucksform darstellt und nicht allein durch ihre Funktion bedingt ist. Dies hebt den Schutz über herkömmliche Designrechte hinaus.

Mit dem jüngsten Urteil ist dem chinesischen Unternehmen nun der Vertrieb dieser Modelle in der EU untersagt. Bei Verstößen drohen Ordnungsgelder von bis zu 250.000 € oder Ordnungshaft. Aarash Darroodi (General Counsel von Fender) bezeichnete das Urteil als Bestätigung für die Stratocaster als „originelles kreatives Werk“.

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Was sind mögliche Folgen?

Es ist natürlich unstrittig, dass die Stratocaster von Leo Fender und seinem damaligen Mitarbeiter-Team konzipiert und entworfen wurde, und dass der immense Erfolg dieser Gitarrenform der Firma Fender zuzuschreiben ist.

Klar ist auch, dass die Strat-Form eben wegen dieses Erfolgs tausendfach kopiert wurde und Millionen an Instrumenten von anderen Herstellern sich an dieser Bauform bedienten. Nur in den wenigsten Fällen wurden dabei Lizenzgebühren, wie etwa bei Warmoth, entrichtet.

Fender betont, dass dieses Urteil den Schutz der Markenidentität und Originalität stärkt. Für verschiedene Zielgruppen sollen sich daraus klare Vorteile ergeben, wie etwa der Schutz vor Täuschungen, oder zum Schutz für den langfristigen Wert bei Sammlerstücken.

Zum Thema Marktveränderung sagt Fender: dass echte Innovation und fairer Wettbewerb weiterhin unterstützt werden, man aber gezielt gegen die widerrechtliche Ausnutzung des eigenen kulturellen Erbes vorgeht. Genau dafür gibt es jetzt in der EU eine rechtliche Grundlage, und zwar unabhängig vom Produktionsort – es zählt der Verkaufsort.

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Inwiefern sich der Markt für E-Gitarren mit seinen relativ wenigen unterschiedlichen Bauformen verändern wird, und was das für die Firmen bedeutet, die Strat-ähnliche Korpen verwenden, wird man mit der Zeit sehen.