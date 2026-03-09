Fender Strobo-Sonic Pro, Tuner Pedal

Ultrapräziser Strobe-Tuner zum fairen Preis

Der neue Fender Strobo-Sonic Pro ermöglicht ultragenaues Stimmen mit verschiedenen Display-Modi in kompakter Größe und zu einem bezahlbaren Preis. Das schauen wir uns gerne an.

Der Fender Strobo-Sonic Pro Tuner

Mit dem Strobo-Sonic Pro stellt Fender sein neuestes Tuner-Pedal vor. Das Stimmgerät richtet sich speziell an Musiker und Techniker, die keine Kompromisse bei der Intonation eingehen wollen, und kombiniert modernste Stroboskop-Technik mit einer intuitiven Bedienbarkeit für den harten Bühnenalltag.

Das Gerät fungiert als hochempfindlicher Stroboskop-Tuner, der mit einer Genauigkeit von ±0,01 Cent arbeitet und somit zu den präzisesten Pedalen am Markt gehört. Das visuelle Feedback wird über ein 5,8 cm x 5,3 cm großes LED-Display geliefert.

Besonders erwähnenswert ist hier der Lichtsensor, durch den das Display automatisch gedimmt wird, um die Ablesbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu gewährleisten. Die beiden Anzeige-Modi umfassen den „Strobe“-Modus sowie einen klassischen „Needle“-Modus.

Der Referenzton ist von A 430 Hz bis 450 Hz einstellbar und bietet somit genügend Flexibilität für diverse musikalische Settings. Zusätzlich bietet der Strobo-Sonic Pro die Wahl zwischen True Bypass, Buffered Bypass und Buffered Always-On sowie einem Fußschalter-Mute. Die Steuerung der Parameter erfolgt über intuitiv erreichbare Bedienelemente an der Seite des Pedals.

Das Gehäuse des 44 x 115 x 66 mm großen Pedals besteht aus stabilem Aluminium und verfügt über obenliegende Ein- und Ausgänge, was die Integration in dichte Pedal-Setups erleichtert. Als modernes Feature bietet das Fender Strobo-Sonic Pro neben dem 9-V-Anschluss auch einen USB-C-Port zur Stromversorgung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Fender Strobo-Sonic Pro kostet bei Thomann nur 109,- Euro und ist direkt lieferbar.