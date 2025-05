Jetzt entwickelt Fender auch DAWs

Mittlerweile gibt es ja dutzende DAWs: von kostenlos bis unglaublich teuer ist da sicherlich für jeden etwas Passendes dabei. Der Gitarren-Spezialist Fender sieht das offensichtlich anders, denn mit Fender Studio veröffentlicht die Firma nun seine eigene Digital Audio Workstation für Windows, macOS, Linux, Android und iOS.

Fender Studio, Digital Audio Workstation

Die ab sofort erhältliche DAW Fender Studio bietet die grundsätzlichen Funktionen jeder Digital Audio Workstation, d.h. Audiosignale können aufgenommen, editiert, mit diversen Plug-ins bearbeitet und am Ende wieder ausgegeben werden. Vor allem für schnelle Skizzen und zur Ideenfindung bietet die DAW das „One-Tap-Recording“, was so viel bedeutet wie App öffnen, Record drücken und los geht es.

ANZEIGE

Fender Studio ist allerdings auf acht Spuren begrenzt, was vermutlich dazu führen wird, dass man die App lediglich zum Festhalten von Ideen oder ersten Demos nutzen wird. Ein großes Plus gibt es aber: die Fender Studio DAW gibt es kostenlos – und das für alle gängige Betriebssysteme und auf Deutsch.

Wie fast zu erwarten war, haben die Entwickler ihrer DAW diverse Emulationen und Plug-ins von Fender Amps und Effekten spendiert, so dass man direkt loslegen kann. So sind diverse Pedal-Emulationen wie Overdrive, Sine Chorus, Mono Delay, Modern Bass OD, Room Reverb sowie ’65 Twin Reverb und Rumble 800 v3 enthalten. Nach Registrierung auf der Fender Website erhält man dazu weitere virtuelle Amps und Pedale, darunter ’59 Bassmann, Super Sonic, Tube Preamp, Bassbreaker 15 Medium Gain sowie VariFuzz, Triangle Flanger, Vintage Tremolo usw.

Affiliate Links Fender Link I/O Interface Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 79,00€ bei

Darüber hinaus bietet die DAW Plug-ins zur Bearbeitung eurer Aufnahmen. Vorhanden sind u.a. Kompressor, EQ, Reverb, Delay sowie Vocal-FX-Effekt wie De-Tuner, Transformer und sogar ein Vocoder.

ANZEIGE

Die DAW wird mit 20 fertig produzierten Multitrack-Songs ausgeliefert, zu denen man jammen kann, einzelne Spuren davon stumm schalten, im Tempo verändern oder transponieren kann. Der Song-Katalog soll nach und nach ausgebaut werden.

Hier das Video zur DAW:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alle weiteren Informationen zu Fender Studio erfahrt ihr auf der verlinkten Website.