DAW-Version 8.1 bietet neue Features

Anfang des Jahres hatten wir über die Übernahme von Presonus durch Fender berichtet und die neue Version des Presonus/Fender Studio Pro DAW auch zwischenzeitlich getestet. Nun kommt das erste Update für die DAW auf den Markt und wir haben für euch zusammengestellt, was Fender Studio Pro 8.1 zu bieten hat.

Fender Studio Pro 8.1

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Mit der Einführung von Fender Studio als neue Marke wurde Presonus Studio One und die Recording-Interfaces von Presonus unter dem Namen Fender vereint. Seit Anfang des Jahres wird Studio One Pro also unter dem Namen Fender Studio Pro geführt, während die Produktreihen Quantum und AudioBox in die Fender Quantum Series und Fender AudioBox umbenannt wurden.

Zu den neuen Features von Fender Studio Pro 8.1 gehört zum einen der Studio Assistant. Hierbei handelt es sich um einen In-DAW-Guide, der in Echtzeit auf Fragen antwortet und auch kreative Tipps geben kann.

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Ebenfalls nun direkt in der DAW verfügbar, ist Moises Studio. Die KI-App, die bereits seit Längerem als eigenständiges Tool erhältlich ist, bietet die unterschiedlichsten Features und kann bspw. Stems aus fertig gemixten Tracks erzeugen und bietet die Möglichkeit, Vocals zu bearbeiten.

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Allen Fender Studio Pro 8.1 Nutzern stehen monatlich 10 Audio-Stem-Trennungen, 120 Stem-Generierungen und fünf Stimmkonvertierungen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Fender betont, dass Moises seine KI-Studio-Modelle mit Inhalten trainiert, die von unabhängigen Labels, Künstlern und dem eigenen internen Produktionsteam von Moises lizenziert wurden. Es werden keine Nutzerinhalte für das Training der KI-Modelle verwendet und die Nutzer behalten die vollen Rechte an allen hochgeladenen Daten.

Zu guter Letzt bietet Version 8.1 der Digital Audio Workstation das neue Vocal Tune Plug-in. Hiermit lassen sich Vocal-/Gesangsaufnamen bearbeiten und korrigieren.

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Fender Studio Pro 8.1 ist zum Preis von 179,- Euro erhältlich. Als Alternative zum Einzelkauf bietet Fender das Jahres-Abonnement Pro+ zum Preis von 159,- Euro an, das neben der DAW auch zusätzliche Tools umfasst.