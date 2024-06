Grüne Schönheit - Die Susan Tedeschi Telecaster ist da!

Als bekennender Fan von Susan Tedeschi – vor allem von der mit ihrem Mann Derek Trucks zusammen gegründeten Tedeschi Trucks Band – freue ich mich ganz besonders, dass nun die Fender Susan Tedeschi Signature Telecaster erschienen ist.

Zunächst imponiert mir natürlich die Farbe. Wie oft habe ich Susans Instrument in Videos gesehen und war jedes Mal fasziniert. Natürlich ist das Lieblingsinstrument der Ausnahmekünstlerin in Würde gealtert und hat nun so gar nichts mit einer fabrikneuen Gitarre zu tun, aber immerhin stand das Instrument Pate und wurde in allen Einzelheiten ausgemessen.

Die Specs der Fender Susan Tedeschi Signature Telecaster sind wenig überraschend, wir finden am schweren Ende einen Korpus aus Erle, das schmale, dünne Ende besteht aus Ahorn mit Palisander Griffbrett. 22 Jumbo-Bünde und weiße Dots komplettieren den Hals, die Kopfplatte ist mit sechs geschlossen Standard Cast Mechaniken bestückt. Das Halsprofil ist ein „Modern C“, also ein eher flaches Profil, das Susans originaler Telecaster nachempfunden wurde und folgerichtig vom Hersteller als „Tedeschi C-Profil“ vermarktet wird.

Die Bridge der Susan Tedeschi Signature Telecaster verfügt über sechs Einzelreiter aus Stahl, die Saiten werden durch den Korpus nach hinten geführt. Die traditionelle Optik wird unterstützt durch das vierlagige Tortoise Pickguard, das eine wunderbar harmonische Farbbeziehung zur Korpusfarbe eingeht. Letztere nennt sich „Aged Caribbean Mist“, wobei sich die Aging-Spuren wohl lediglich auf die Verwitterung bzw. Veränderung der Farbe im Laufe der letzten 25 Jahre beziehen. Erfreulicherweise hat man auf weiteres Aging in der Art einer von einer Dampfwalze überfahrenen Erle verzichtet.

Die Elektronik erweist sich zunächst ebenfalls als recht traditionell, zwei Singlecoils werden über einen 3-Weg-Blade-Switch verwaltet, ein Volume- und ein Tone-Regler übernehmen den Rest. Aber halt, der Tone-Regler hat ein kleines Gimmick versteckt. Die TBX-Klangregelung, die vom Hersteller selbst fälschlicherweise als Treble-/Bassregelung bezeichnet wird, arbeitet in Wirklichkeit ein klein wenig anders, aber offenbar wird dem Kunden so viel Verständnis nicht zugetraut. Wer sich für die genaue Arbeitsweise interessiert, möge bitte bei den sympathischen Kollegen von Rockinger nachschauen, die haben das wunderbar erklärt!

Die Pickups der Fender Susan Tedeschi Signature Telecaster sind spezielle, für diese Gitarre gewickelte und hören auf den Namen „Custom Susan Tedeschi Single-Coil Tele Pickups“. Worin genau die Besonderheit besteht, geht aus den Herstellerinformationen leider nicht hervor. Im Demovideo imponiert diese Gitarre mit einem wunderbar weichen, warmen, vollen Sound, was allerdings auch zu 99,3 % an der Bedienerin liegt. Die Tedeschi Signature Tele wird 2.149 € kosten und ist vorbestellbar. Die Lieferbarkeit ist Ende Juni zu erwarten, geliefert wird das schicke Instrument im Deluxe-Koffer.