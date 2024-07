Funken ohne Probleme? 5,8 GHz Instrumenten-Funk

Das Fender Telepath Wireless System macht vieles anders als die Konkurrenz, es funkt auf 5,8 GHz und ist damit weniger störungsanfällig

Wireless Systeme für Gitarre und Bass gibt’s wie Sand in Holland. Warum mischt da jetzt noch ein Hersteller mit, der mit Funksystemen bislang so gar keine Berührungspunkte hatte? Nun, man möchte ein Stück vom Kuchen. Und weil das größte Stück Kuchen noch zu vergeben ist, haut Fender mal eben einen raus!

Fender Telepath Wireless System Funksystem für Gitarre und Bass

Alle bekannten Low Budget Funksysteme arbeiten im Bereich von 2,4 GHz. Wer also nicht das nötige Kleingeld für eine professionelle Lösung von Shure oder Sennheiser stecken hat, muss zwangsläufig auf die kleinen Systeme von Herstellern wie Line6, Boss oder Harley Benton zurückgreifen. Das ist so lange kein Problem, wie der Rest der Band(e) nicht auch im 2,4 GHz-Bereich wildert. Vergessen wird auch gern, dass die modernen Monitor-Pulte, bei denen man sich den Mix selbst am Tablet oder Smartphone einstellen kann, ebenfalls in diesem Bereich funken. Dazu kommen reichlich Besucher, deren Handys verzweifelt auf der Suche nach einem WLAN sind. Und wo suchen die Dinger? Richtig: im 2,4 GHz-Bereich.

Also wird’s Zeit, die Frequenzen mal ein wenig zu erweitern. Das Fender Telepath Wireless System geht diesen Weg und funkt auf 5,8 GHz. was (derzeit noch) reichlich Kapazitäten bietet. Zudem ist das System von besonders niedriger Latenz gekennzeichnet, laut Hersteller beträgt die gerade einmal 4 Millisekunden. Das ist definitiv nicht im spürbaren Bereich!

An weiteren, interessanten Features bietet das Fender Telepath Wireless System die Möglichkeit, bis zu drei Sender gleichzeitig an einem Empfänger zu nutzen, das können bei Weitem nicht alle Systeme. Eine Auto-Pairing-Funktion sorgt für einfaches Handling, die Möglichkeit eines Umschaltung von Active auf Passive macht das System flexibel für jede Art von angeschlossenem Instrument.

Die Reichweite beträgt laut Hersteller 70 ft, was so ziemlich ganz genau ungefähr 21,336 Metern entspricht. Das ist für die meisten Bühnen absolut ausreichend. Ist man, wie ich in meinen aktiven Zeiten, gern mal im Publikum unterwegs und spielt ein Slidesolo mit einem Bierglas, können diese 70 Füße gern mal knapp werden und es gibt Drop-outs. Das müsste ein Praxistest mal objektiv bewerten.

Die Batterielaufzeit ist mit 8 Stunden angegeben, was für einen langen Abend auf dem Soester Schützenfest erfahrungsgemäß reicht. Die Bauform scheint mir für die eine oder andere Gitarre problematisch, aber auch das wird ein Praxistest zeigen. Lieferbar ist das Fender Telepath Wireless System leider erst in mehreren Monaten, dafür ist es mit 169 € offensichtlich im besten Sinne preiswert.