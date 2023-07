Fender Tom DeLonge Stratocaster wieder aufgelegt

Blink-182 Stratocaster - Dammit, that Small Thing rocks!

Knapp 20 Jahre ist es nun her, dass Fender die Tom DeLonge Signature Stratocaster im Programm hatte. Zeit, dieses offensichtlich noch immer sehr beliebte Modell wieder aufleben zu lassen. Gebraucht wird diese Gitarre immerhin für um die 2000 € gehandelt, da ist es nur sinnvoll, ein deutlich günstigeres, neues Modell von der Stange anzubieten.

Für knapp unter 1400 € ist dieses Modell nun wieder erhältlich, genau wie damals in vier Farben und mit den gleichen Specs. Dazu gehört der Korpus aus Erle, das Palisandergriffbrett und die reduzierte Elektronik. Als Tonwandler fungiert hier wieder der Seymour Duncan Invader SH8. Und der zeigt dann auch direkt, wo es langgeht: Die Gitarre kann Brett!

Aber kann sie auch sonst noch was?

Fender LTD Tom Delonge Strat DB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.399,00 € bei

Klar, sie kann. Und obwohl die Elektronik sehr spartanisch ist, kann mittels des Volumenreglers sehr feinfühlig in den Sound eingegriffen werden. Das Signal läuft über einen sogenannten „Treble Bleed Schaltkreis“, dadurch klingen die Höhen bei geringerer Lautstärke sehr präsent und mit „ganz sachte angedeutetem Breakup“, so das Versprechen des Herstellers.

Der Hals verfügt über ein modernes C-Profil und ein Slab Fretboard mit 9,5″ Radius und 21 Medium Jumbo Bünden. Die Halsplatte der Fender Tom Delonge Signature Stratocaster enthält Toms selbst designtes Artwork. Leider hat man hier mal wieder nur den typischen, klobigen Hals-Korpus-Übergang. Aber wenn Tom es so will, dann soll es so sein. Am hinteren Ende der Saiten sitzt eine Fender Hardtail Bridge, also wird bitteschön mit der linken Hand vibriert, mit Hebel kann ja jeder. Die sechs einzelnen Blockreiter erlauben eine präzise Einstellung des Instruments.

Tom DeLonge selbst stellt das Instrument auf Fenders Instagram-Kanal vor. Und yesss, die Lady drückt, kreischt und schreit. Und auch was die Beeinflussung des Sounds durch das einzige Poti angeht, scheint Fender nicht zu viel zu versprechen. Ich bin wirklich gespannt und versuche, für euch einen Test zu arrangieren. Das ist eine kompromisslose, fett klingende Powerstrat ohne Schnickschnack, dafür mit viel Blink-Blink.