Fender Tom Morello Arm The Homeless, Signature Gitarre

Signature Gitarre für den RATM Gitarristen

Die Fender Tom Morello Arm The Homeless stellt ein Ausnameinstrument für einen Ausnahmekünstler dar. Tom Morello hat mit Rage Against the Machine und Audioslave unzählige Gitarristen geprägt, und nun erscheint seine legendäre „Arm The Homeless“ Gitarre, die ihn seit den späten 80ern begleitet als Fender-Signature-Modell.

Die Fender Tom Morello Arm The Homeless

Die Arm The Homless ist allerdings kein gewöhnliches Signature-Konzept. Denn mit den Einnahmen aus dem Verkauf des originalgetreuen Nachbaus sammeln Morello und Fender Spenden für Organisationen der Obdachlosenhilfe, und geben dem Namen der Gitarre so eine Bedeutung.

Klanglich ist die Gitarre auf Vielseitigkeit und moderne Power ausgelegt. Der klassische Strat-Body aus Erle kommt mit dem ikonischen Artwork und trägt die Farbe Ice-Blue Metallic. Daran angeschraubt ist ein schwarz lackierter Ahornhals mit Custom „Hockeyschläger” Kopfplatte (Toms Originalinstrument beherbergt einen Kramer-Hals), Palisandergriffbrett mit 15″ Radius und 22 Medium Jumbo Bünden.

Die Gitarre ist natürlich auch mit einem Gotoh GE1996T Double-Locking Tremolo und einer Floyd Rose R7 Locking Nut versehen, welche selbst bei Morellos exzessivem Spiel mit Divebombs und sonstigen Whammy- und Tremolo-Effekten für Stimmstabilität sorgt. Geschlossene Fender Deluxe Cast Mechaniken und Locking Strap Buttons runden die Sache ab.

Klanglich deckt sie alles ab: von warmen, dynamischen Cleans über jazzige Linien bis hin zum aggressiven Druck, den man aus Morellos Rage-Against-The-Machine-Ära kennt. Dafür sorgen die beiden aktiven EMG Pickups, welche als EMG H am Hals und EMG 85 an der Bridge für modernen Attack, satte Mitten und eine enorme Durchsetzungskraft stehen. Die Gitarre kommt mit einem Master-Tone und einem dedizierten Volume für jeden Pickup samt 3-Way-Toggle Switch, der allerdings am unteren Horn platziert wurde. Durch diese Schaltung lassen sich auch die Kill-Switch-Sounds von Morello spielend leicht imitieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender Tom Morello Arm The Homeless kommt inklusive schwarzem Deluxe Hartschalenkoffer, ist direkt verfügbar und kostet bei Thomann 1.799,- Euro.