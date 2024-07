(Un-)tragbar? Ein DSP gestützter '59 Bassman

Das ist ein bemerkenswerter Spagat, den Fender hier mit dem Tone Master ’59 Bassman hinlegt. Ein Klassiker der Ampgeschichte im alten Design mit modernster Technik? Ich sehe die Vintage Freaks angesichts der USB-Buchse langsam rot anlaufen….

Fender Tone Master ’59 Bassman mit Prozessor Power

„Was soll dann ganze denn eigentlich?“ höre ich euch fragen. Nun ja, der ’59 Bassman ist ein echtes Arbeitstier und eine Legende und will man sich solch ein Original in den VW Samba legen, muss man gebraucht schon mal gut und gern 2.000 € hinblättern. Dazu kommt das Risiko der Fehlfunktion mit den alten Röhrenboliden und die Kosten für die Wartung gehen auch schnell in die Hunderte.

Die Lösung: Röhren raus, DSP Chip rein. Das spart Kohle, Gewicht und Nerven. Und den Unterschied zwischen einem gammeligen Tweed Amp und einer guten Simulation hört ohnehin nur derjenige, der viel Geld ausgegeben hat. Harr harr, ich komme langsam in den Provozier-Modus.

Die Innereien des Fender Tone Master ’59 Bassman lassen aufhorchen. Um die 45 Watt Power des Originals möglichst genau wiedergeben zu können, verfügt der digitale Klon über eine 200 Watt Class A Endstufe, die den nötigen Headroom liefert. Der Sound wird über vier 10” Jensen P-10R Alnico Lautsprecher an des Nutzers Ohr geleitet.

Ein Faltungs-Federhall ist ebenso am Start wie ein Effektweg hinter der Endstufe, komplettiert wird die Ausstattung durch einen Vintage/Tight-Switch für eine knackige, sanfte Bassansprache sowie einen Power Attenuator mit sechs Leistungsstufen. Stummgeschaltet werden kann der Kollege im feinen Zwirn natürlich ebenfalls, wer dann was hören möchte, nutzt den XLR-Ausgang, dem IRs zugeordnet werden können. Über USB können Updates des Prozessors eingespielt werden.

Wie das Original verfügt der Fender Tone Master ’59 Bassman über zwei Inputs, Bright und Normal. Ein zweifach Fußschalter ist im Lieferumfang enthalten. gerade mal 14,5 kg wiegt der moderne Nachkomme, das Original lag locker 10 kg drüber. Preislich befinden wir uns bei rund 1.500 €, was absolut vertretbar erscheint.

Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis der feine Herr im Tweedanzug europäisches Festland betritt, aber wer sein Geld schon mal loswerden will, kann bereits eine Bestellung in Auftrag geben.