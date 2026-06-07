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Fender Tone Master Pro, Firmware- Update 1.8

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Neue Amps, neue Effekte und mehr Funktionen

7. Juni 2026
Fender Tone Master Pro

Fender Tone Master Pro

Für den Fender Tone Master Pro gibt es seit kurzem ein Firmware-Update. Es bringt neue Amp- und Cabinet-Modelle, neue Effekte sowie einen erweiterten Funktionsumfang für Footswitches und vieles mehr.

Fender Tone Master Pro Firmware 1.8

Der Tone Master Pro ist der Flaggschiff-Modeller von Fender. Die kostenlose neue Firmware 1.8 bringt etliche neue Features, und macht das Angebot damit noch umfangreicher.

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Fender Tone Master Pro Ampsimulationen

Unter den Neuerungen sind zum Beispiel acht zusätzliche Verstärker-Modelle, darunter der kraftvolle EVH 5150 III (50W) in den Kanälen Grün, Blau und Rot, sowie der klassische ’65 Twin Custom 15.

Ebenso enthalten sind acht neue Boxen-Simulationen und insgesamt 15 neue Effekte, darunter Nachbildungen vom Greer Lightspeed, von Rockman und UA 1176 Kompressoren sowie einige Fender Eigenkreationen.

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Fender Tone Master Pro Vollansicht

Zu den weiteren Neuerungen gehören unter anderem die Erweiterung der Fußschalter-Zuweisung auf eine zweite Seite, wodurch nun bis zu 16 Fußschalter-Funktionen pro Preset bereitstehen, eine neue Suchfunktion und ein verbesserter Looper. Zudem bietet das integrierte Stimmgerät ab sofort einen präzisen Strobe-Tuner-Modus.

Zudem wurde das Preset-Management beschleunigt: Per Tastendruck auf einen freien Fußschalter im FX- oder Song-Modus öffnet sich sofort das Schnellmenü, um Patches blitzschnell zu organisieren.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    Spartakus

    Ich muß schon sagen, Blueguitar läßt sich sehr viel Zeit mit der Veröffentlichung seines Amp X. In der Zwischenzeit ziehen alle anderen Verstärkerfirmen an Blueguitar vorbei.
    Es nutzt nichts eine Kutsche mit Einzelradaufhängung und Stoßdämpfern zu entwickeln, wenn alle mit einem Auto unterwegs sind.

    3. Mehr anzeigen
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