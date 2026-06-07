Neue Amps, neue Effekte und mehr Funktionen

Für den Fender Tone Master Pro gibt es seit kurzem ein Firmware-Update. Es bringt neue Amp- und Cabinet-Modelle, neue Effekte sowie einen erweiterten Funktionsumfang für Footswitches und vieles mehr.

Fender Tone Master Pro Firmware 1.8

Der Tone Master Pro ist der Flaggschiff-Modeller von Fender. Die kostenlose neue Firmware 1.8 bringt etliche neue Features, und macht das Angebot damit noch umfangreicher.

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Unter den Neuerungen sind zum Beispiel acht zusätzliche Verstärker-Modelle, darunter der kraftvolle EVH 5150 III (50W) in den Kanälen Grün, Blau und Rot, sowie der klassische ’65 Twin Custom 15.

Ebenso enthalten sind acht neue Boxen-Simulationen und insgesamt 15 neue Effekte, darunter Nachbildungen vom Greer Lightspeed, von Rockman und UA 1176 Kompressoren sowie einige Fender Eigenkreationen.

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Zu den weiteren Neuerungen gehören unter anderem die Erweiterung der Fußschalter-Zuweisung auf eine zweite Seite, wodurch nun bis zu 16 Fußschalter-Funktionen pro Preset bereitstehen, eine neue Suchfunktion und ein verbesserter Looper. Zudem bietet das integrierte Stimmgerät ab sofort einen präzisen Strobe-Tuner-Modus.

Zudem wurde das Preset-Management beschleunigt: Per Tastendruck auf einen freien Fußschalter im FX- oder Song-Modus öffnet sich sofort das Schnellmenü, um Patches blitzschnell zu organisieren.