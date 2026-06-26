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Fender V2 Pedale, Effektgeräte

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Mehr Headroom, mehr Kontrolle

26. Juni 2026
Fender V2 Pedale

Fender V2 Pedale

Mit den Fender V2 Pedalen verpasst der Hersteller dem Santa Ana Overdrive, The Pelt Fuzz, Pugilist Distortion und dem The Bends Compressor ein gehöriges Update, das wir uns ein mal genauer anschauen wollen.

Die neuen Fender V2 Pedale

Alle neuen Fender V2 Pedale haben auf der Rückseite einen Multiswitch verpasst bekommen, mit dem man den Fußschalter in einen Momentary Modus versetzen kann. Außerdem kann bei allen vier Effektgeräten zwischen True und Buffered Bypass inklusive eines relaisgesteuerten Auto-Bypasses bei Stromausfall gewählt werden.

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Fender The Pelt Fuzz V2
Fender The Pelt Fuzz V2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann

Fender V2 Pedale The Pelt

Fender The Pelt V2 Fuzz

Beim The Pelt V2 Fuzz handelt es sich um Fuzz auf Silizium-Transistor-Basis mit einer bufferfreundlichen Eingangsstufe. so muss das Pedal nicht zwingend am Anfang der Signalkette sitzen. Neben Fuzz-, Tone- und Level-Reglern gibt es Sag- und Bloom-Potis, um das exakte Zerrverhalten und den Attack einzustellen. Ein Blend-Regler mischt das saubere Signal bei, während der zweite Fußschalter einen Octave-Up- oder einen asymmetrischen Chaos-Effekt aktiviert. Mit den Toggle Switches für Mitten und „Thick“ hat man zudem noch erweiterte EQ-Möglichkeiten.

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Fender The Bends Compressor V2
Fender The Bends Compressor V2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann

Fender V2 Pedale The Bends

Fender The Bends V2 Compressor

Der The Bends V2 Compressor kombiniert einen analogen OTA-Kompressor mit einem unabhängigen Clean-Boost. ein 3-Wege-Switch für die Attack-Zeiten, und Regler für Release und Input steuern die Kompression, ergänzt durch einen Blend-Regler und ein aktives Tone-Poti, das die Höhen kontrolliert. Der Boost hat jeweils einen eigenen Regler und Footswitch. Ein Pre/Post-Schalter ändert flexibel die Reihenfolge von Boost und Kompressor, während ein Vintage-Schalter auf der Rückseite den Klang wärmer färbt.

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Fender Santa Ana Overdrive V2
Fender Santa Ana Overdrive V2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann

Fender V2 Pedale Santa Ana

Fender Santa Ana V2 Overdrive

Mit dem Santa Ana V2 Overdrive bekommt man einen JFET-Overdrive, der intern mit 18 Volt für enormen Headroom arbeitet. Er bietet zwei schaltbare Voicings, einen unabhängigen 3-Band-EQ und einen Pre/Post-Schalter, um den Equalizer wahlweise vor oder hinter die Zerrstufe zu legen.

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Fender Pugilist Distortion V2
Fender Pugilist Distortion V2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann
Fender V2 Pedale The Pugilist

Fender V2 Pedale The Pugilist

Fender Pugilist Distortion V2

Das Pugilist V2 Distortion vereint zwei komplett unabhängige Zerrpedale in einem Gehäuse. Jede Seite hat eigene Gain-, Tone- und Level-Regler sowie einen eigenen Fußschalter. Über den Path-Schalter lassen sich die beiden Schaltungen entweder in Serie (A in B oder B in A) schichten oder parallel betreiben und stufenlos mischen. Ein Bass Boost Switch sowie ein rückseitig angebrachter Mid Cut bieten eine erweiterte Klangformung.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fender V2 Pedale sind in Kürze beim Musikhaus Thomann erhältlich. preislich bewegen sie sich mit 179,- Euro im Mittelfeld.

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Fender The Bends Compressor V2
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Fender Pugilist Distortion V2
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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    NONAME

    Ich glaub die Form der Pedale kommt mir bekannt vor! Vielleicht sollte Boss oder ein anderer Hersteller der diese Form geschützt hat Fender Verklagen. Ich glaube nicht dass ich von Fender nochmal was kaufen werde.
    Diese Praktiken nerven mich ziemlich, und ich bin auch nicht allein. Vielleicht ist ja die Form meiner Unterhose auch geschützt und ich trage jetzt illegale…. Tja ihr seht wohin das alles noch führt. Alles Quatsch!

    2. Mehr anzeigen
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