Neuer Wandler von Ferrofish erhältlich!

Vor einigen Monaten stellte Ferrofish den kompakten Wandler Pulse8 AE vor, unseren Testbericht dazu findet ihr hier. Mit dem Ferrofish Pulse16 AE folgt nun der größere Bruder des Digitalwandlers.

Ferrofish Pulse16 AE

Wie auch der Pulse8 AE ist der Ferrofish Pulse16 AE im 19-Zoll-Format gehalten, nutzt aber im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder die komplette Breite des Racks aus.

Der Ferrofish Pulse16 AE ist ein vielseitiger und kompakter AD/DA-Wandler, der mit 16 symmetrischen analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet ist und über seine LED-Displays auf der Vorderseite eine vollständige visuelle Kontrolle der anliegenden Signale ermöglicht. Hinsichtlich der digitalen Schnittstellen ist der Pulse16 AE mit jeweils vier ADAT-Ein- und Ausgängen, einem Wordclock- Ein- und Ausgang (BNC), einem USB-C-Port und MIDI-Anschlüssen (via Adapter) ausgestattet. Betrieben wird der Wandler mit einem externen Netzteil und er bietet zusätzlich noch einen Kopfhörerausgang.

Der Pulse16 AE ermöglicht Wandlungen mit bis zu 192 kHz bei 32 Bit, wobei bei dieser hohen Auflösung lediglich 8 Kanäle möglich sind. Bei geringeren Abtastraten sind jedoch bis zu 32 Kanäle umsetzbar (48 kHz).

Neben der Bedienung am Gerät lässt sich der Pulse16 AE über USB-C auch an einen Computer anschließen und über die kostenlose RemoteFish Software steuern. Dazu versteht er auch MIDI-CC-Kommandos und kann über den MIDI-Port später ggf. auch mit Updates versorgt werden.

Dazu passt auch die Erweiterungsfähigkeit des Wandlers. Der optionale DSP-Stick-Steckplatz ermöglicht zukünftige Upgrades der Rechenleistung, lässt auf einen langlebigen Einsatz hoffen und ebnet gleichzeitig den Weg zu einer erweiterten Funktionalität.

Der Ferrofish Pulse16 AE ist ab sofort zum Preis von 1.089,- Euro im Handel erhältlich.

Hier noch einige technische Details von der Ferrofish-Website:

Digital-to-Analog Conversion

DAC: ESS ES9017

32 Bit, 192 kHz

DNR: 120 dB

THD+N: -110 dB

Output impedance: 110 Ω

Analog-to-Digital Conversion

ADC: ESS ES9840Q

32 Bit, 92 kHz

DNR: 116 dB

THD+N: -108 dB

Input impedance: 6 kΩ

Headphone Output

¼-inch/6,3 mm Klinkenausgang

Amplification adjustable in four stages

Digital volume control with 1 dB resolution

Supported impedance range: 15 – 600 Ω

Dedicated monitoring path via separate DAC ES9023

Internal Word Clock

125 MHz high-precision oscillator

Initial accuracy: ±1,5 ppm

Temperature drift: ±2,5 ppm

Aging: ±1 ppm

PLL (Phase-Locked Loop)