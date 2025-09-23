Neuer Wandler von Ferrofish erhältlich!
Vor einigen Monaten stellte Ferrofish den kompakten Wandler Pulse8 AE vor, unseren Testbericht dazu findet ihr hier. Mit dem Ferrofish Pulse16 AE folgt nun der größere Bruder des Digitalwandlers.
Ferrofish Pulse16 AE
Wie auch der Pulse8 AE ist der Ferrofish Pulse16 AE im 19-Zoll-Format gehalten, nutzt aber im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder die komplette Breite des Racks aus.
Der Ferrofish Pulse16 AE ist ein vielseitiger und kompakter AD/DA-Wandler, der mit 16 symmetrischen analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet ist und über seine LED-Displays auf der Vorderseite eine vollständige visuelle Kontrolle der anliegenden Signale ermöglicht. Hinsichtlich der digitalen Schnittstellen ist der Pulse16 AE mit jeweils vier ADAT-Ein- und Ausgängen, einem Wordclock- Ein- und Ausgang (BNC), einem USB-C-Port und MIDI-Anschlüssen (via Adapter) ausgestattet. Betrieben wird der Wandler mit einem externen Netzteil und er bietet zusätzlich noch einen Kopfhörerausgang.
Der Pulse16 AE ermöglicht Wandlungen mit bis zu 192 kHz bei 32 Bit, wobei bei dieser hohen Auflösung lediglich 8 Kanäle möglich sind. Bei geringeren Abtastraten sind jedoch bis zu 32 Kanäle umsetzbar (48 kHz).
Neben der Bedienung am Gerät lässt sich der Pulse16 AE über USB-C auch an einen Computer anschließen und über die kostenlose RemoteFish Software steuern. Dazu versteht er auch MIDI-CC-Kommandos und kann über den MIDI-Port später ggf. auch mit Updates versorgt werden.
Dazu passt auch die Erweiterungsfähigkeit des Wandlers. Der optionale DSP-Stick-Steckplatz ermöglicht zukünftige Upgrades der Rechenleistung, lässt auf einen langlebigen Einsatz hoffen und ebnet gleichzeitig den Weg zu einer erweiterten Funktionalität.
Der Ferrofish Pulse16 AE ist ab sofort zum Preis von 1.089,- Euro im Handel erhältlich.
Hier noch einige technische Details von der Ferrofish-Website:
Digital-to-Analog Conversion
- DAC: ESS ES9017
- 32 Bit, 192 kHz
- DNR: 120 dB
- THD+N: -110 dB
- Output impedance: 110 Ω
Analog-to-Digital Conversion
- ADC: ESS ES9840Q
- 32 Bit, 92 kHz
- DNR: 116 dB
- THD+N: -108 dB
- Input impedance: 6 kΩ
Headphone Output
- ¼-inch/6,3 mm Klinkenausgang
- Amplification adjustable in four stages
- Digital volume control with 1 dB resolution
- Supported impedance range: 15 – 600 Ω
- Dedicated monitoring path via separate DAC ES9023
Internal Word Clock
- 125 MHz high-precision oscillator
- Initial accuracy: ±1,5 ppm
- Temperature drift: ±2,5 ppm
- Aging: ±1 ppm
PLL (Phase-Locked Loop)
- Digitally controlled PLL with active jitter reduction