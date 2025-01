Ferrofish Pulse8 AE, 8-kanaliger AD/DA-Wandler

Kleiner, hochwertiger Wandler

Ferrofish Pulse8 AE ist ein kompakter AD/DA-Wandler, der mit allen Audiointerfaces, die über eine ADAT-Schnittstelle verfügen, verwendet werden kann. Der Wandler ist mit acht hochwertigen, symmetrischen analogen Ein- und Ausgängen sowie Digitalschnittstellen + Wordclock für die problemlose Integration im Studio oder einem anspruchsvollen Live-Setup ausgestattet.

ANZEIGE

Ferrofish Pulse8 AE kompakter AD/DA-Wandler

Pulse8 AE ist quasi ein halber Pulse16. Der Wandler kann über das hochauflösende Frontdisplay kontrolliert werden, was Einstellungen für Monitoring und Konfiguration einfach gestaltet. Man erhält sofortiges visuelles Feedback für alle Ein- und Ausgangssignale und eine Pegelanzeige. Mehrfarbige LED-Meter sorgen für präzises Pegel-Monitoring.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Eine hochwertige Audioqualität wird durch ESS-Wandler und eine temperaturkompensierte Clock-Schaltung gewährleistet. Die Wandlung erfolgt mit bis zu 192kHz und +20dBu Headroom.

Das Audio-Routing und weitere Einstellungen werden über die umfassende RemoteFish-Software für Mac und PC durchgeführt. Via USB-C-Verbindung erfolgt ein direkter Zugriff auf alle Parameter, während MIDI-I/O die Integration in größere Systeme sowie Firmware-Updates ermöglicht.

Pulse8 AE wandelt nicht nur Signale, sondern ist auch eine Routing-Lösung mit doppelter ADAT-Konnektivität und Wordclock-Synchronisationsoptionen. Der separate Kopfhörerausgang verfügt über einen eigenen ESS-DAC und wird in 1dB-Schritten geregelt. Eine vierstufige Verstärkung gewährleistet die Kompatibilität mit jeder Kopfhörerimpedanz.

Über einen optionalen Steckplatz für einen DSP-Stick sind zukünftige Leistungs-Upgrades möglich, wodurch der Wandler für eine zukünftige Aufrüstung vorbereitet ist.

Eine genauere Angabe zur Verfügbarkeit des Ferrofish Pulse8 AE gibt es noch nicht. Der Preis wird voraussichtlich bei 599,- Euro liegen.

Ferrofish Pulse8 AE Anschlüsse

Analog I/O:

– 8 balanced TRS Inputs

– 8 balanced TRS Outputs

ADAT :

– 2 ADAT Input Ports

– 2 ADAT Output Ports

– unterstützt SMUX für höhere Abtastraten:

bis zu 192 kHz mit 4×4 ADAT-Kanälen über SMUX/4,

bis zu 96 kHz mit 8×8 ADAT-Kanälen über SMUX/2,

oder bis zu 48 kHz mit 16×16 ADAT-Kanälen.

Headphone Output:

– 6.3 mm Jack Output

– Amplification power adjustable in four stages

– Digital volume control with 1 dB resolution

– Dedicated monitoring path via a separate ESS DAC

Clocking:

– Word Clock-I/O (BNC)

– Internal Clock with high stability or external sync via ADAT or Word Clock

Connectivity:

– USB-C for remote configuration using Ferrofish RemoteFish software

– MIDI-I/O for firmware updates or potential future features

Power:

– External 12V/1A Power Supply